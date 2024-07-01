Когда не знаете, что делать с урожаем кабачков: рецепт ароматных дерунов

Приготовление этих дерунов не займет у вас много времени.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные фрукты и ягоды, овощи, из которых можно приготовить множество вкусных и ароматных блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусных и ароматных кабачковых дерунов, которые станут отличным дополнением к любому застолью или просто приятной встрече с друзьями.

Это блюдо создаст настоящий взрыв вкуса и аромата. К тому же приготовление этих дерунов не требует много времени и усилий, поэтому вы легко сможете их приготовить даже в будний день. Об этом пишет OBOZ.

Ингредиенты:

2 молодых кабачка (примерно 500 г)

1 луковица

1 яйцо

2 ст. л. манки

Несколько веточек петрушки

Соль и перец по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Подготовим кабачки: тщательно вымойте кабачки и натрите их на крупной терке. Дайте им постоять немного, чтобы они пустили сок. Затем отожмите сок из кабачковой массы с помощью сита или марли. Формируем деруны: сформируйте деруны желаемого размера и формы. Жарим: разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте до золотистой корочки. Дополнительные способы приготовления: вы можете не жарить драники, а запечь их в духовке при 180°C в течение 20-25 минут.

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