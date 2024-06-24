Перекус за 10 хвилин: рецепт ніжних котлет з кабачка
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Приготування цієї страви не займе у вас багато часу.
Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й свіжих овочів, які так і просяться на наш стіл. Серед них особливе місце посідає кабачок, який має не лише чудовий смак, але й безліч корисних властивостей. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати ароматні та ситні кабачкові котлети з сиром та зеленню. Ця страва стане чудовою вечерею або доповненням до обіду, адже вона не лише смачна, але й корисна. Також, пропонуємо вам рецепт кабачкової локшини з часником.
Інгредієнти:
- 2 кабачки
- 1 яйце
- 50 г твердого сиру
- 50 г зелені (петрушка, кріп)
- 2 ст. л. борошна
- 1 ч. л. солі
- 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
- 2 ст. л. рослинної олії
Приготування:
- Кабачки помийте, натріть на крупній терці. Залиште на 10 хвилин, щоб стекла зайва рідина.
- Сир натріть на дрібній терці.
- Зелень подрібніть.
- У мисці з'єднайте кабачки, сир, яйце, борошно, сіль, перець і зелень. Ретельно перемішайте.
- З отриманої маси сформуйте котлети.
- Розігрійте рослинну олію на сковороді.
- Обсмажте котлети з обох боків до золотистого кольору.
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