Перекус за 10 хвилин: рецепт ніжних котлет з кабачка

Приготування цієї страви не займе у вас багато часу.

Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й свіжих овочів, які так і просяться на наш стіл. Серед них особливе місце посідає кабачок, який має не лише чудовий смак, але й безліч корисних властивостей. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати ароматні та ситні кабачкові котлети з сиром та зеленню. Ця страва стане чудовою вечерею або доповненням до обіду, адже вона не лише смачна, але й корисна. Також, пропонуємо вам рецепт кабачкової локшини з часником.

Інгредієнти:

2 кабачки

1 яйце

50 г твердого сиру

50 г зелені (петрушка, кріп)

2 ст. л. борошна

1 ч. л. солі

1/2 ч. л. чорного меленого перцю

2 ст. л. рослинної олії

Приготування:

Кабачки помийте, натріть на крупній терці. Залиште на 10 хвилин, щоб стекла зайва рідина. Сир натріть на дрібній терці. Зелень подрібніть. У мисці з'єднайте кабачки, сир, яйце, борошно, сіль, перець і зелень. Ретельно перемішайте. З отриманої маси сформуйте котлети. Розігрійте рослинну олію на сковороді. Обсмажте котлети з обох боків до золотистого кольору.

Раніше ми ділились рецептом полуничного желе. Також, ми писали, як приготувати полуничні кульки.