Перекус за 10 хвилин: рецепт ніжних котлет з кабачка

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Оладки з кабачків стануть чудовим варіантом перекусу (зображення створено за допомогою ШІ)
Оладки з кабачків стануть чудовим варіантом перекусу (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цієї страви не займе у вас багато часу.

Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й свіжих овочів, які так і просяться на наш стіл. Серед них особливе місце посідає кабачок, який має не лише чудовий смак, але й безліч корисних властивостей. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати ароматні та ситні кабачкові котлети з сиром та зеленню. Ця страва стане чудовою вечерею або доповненням до обіду, адже вона не лише смачна, але й корисна. Також, пропонуємо вам рецепт кабачкової локшини з часником.

Інгредієнти:

  • 2 кабачки
  • 1 яйце
  • 50 г твердого сиру
  • 50 г зелені (петрушка, кріп)
  • 2 ст. л. борошна
  • 1 ч. л. солі
  • 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
  • 2 ст. л. рослинної олії

Приготування:

  1. Кабачки помийте, натріть на крупній терці. Залиште на 10 хвилин, щоб стекла зайва рідина.
  2. Сир натріть на дрібній терці.
  3. Зелень подрібніть.
  4. У мисці з'єднайте кабачки, сир, яйце, борошно, сіль, перець і зелень. Ретельно перемішайте.
  5. З отриманої маси сформуйте котлети.
  6. Розігрійте рослинну олію на сковороді.
  7. Обсмажте котлети з обох боків до золотистого кольору.

Раніше ми ділились рецептом полуничного желе. Також, ми писали, як приготувати полуничні кульки.

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