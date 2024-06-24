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Екзотичний десерт, який можна приготувати на власній кухні: рецепт чізкейку з маракуєю та манго

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей чізкейк просто тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей чізкейк просто тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Екзотичний чізкейк підкорить найвибагливішого гурмана.

Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й екзотичних фруктів, які так і просяться на наш стіл. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати справжній тропічний десерт – чізкейк з маракуєю та манго. Цей чізкейк не лише неймовірно смачний, але й красивий, він стане окрасою будь-якого святкового столу. Також, пропонуємо рецепт чізкейку з полуничним конфітюром вразить близьких.

Інгредієнти:

Для основи:

  • 200 г пісочного печива
  • 100 г вершкового масла

Для сирної начинки:

  • 400 г вершкового сиру (типу Філадельфія)
  • 250 мл вершків (жирність не менше 30%)
  • 100 г цукру
  • 3 яйця
  • 20 г кукурудзяного крохмалю
  • 1 ч. л. ванільного екстракту
  • 1/2 ч. л. солі

Для начинки з маракуї:

  • 200 г пюре маракуї
  • 50 г цукру
  • 10 г кукурудзяного крохмалю
  • 1/4 ч. л. лимонного соку

Для мангового желе:

  • 1 манго
  • 50 г цукру
  • 10 г желатину
  • 100 мл води

Для декору:

  • Свіже манго
  • Маракуя
  • Листя м'яти

Приготування:

Основа:

  1. Подрібніть пісочне печиво в крихту за допомогою блендера або кухонного комбайна.
  2. Розтопіть вершкове масло і додайте його до крихти з печива.
  3. Ретельно перемішайте, щоб отримати однорідну масу.
  4. Викладіть крихту з печива на дно форми для випічки, щільно утрамбуйте.
  5. Поставте основу в холодильник на 30 хвилин.

Сирна начинка:

  1. Збийте вершковий сир з цукром до пишної маси.
  2. Додайте яйця одне за одним, добре збиваючи після кожного.
  3. В окремій мисці змішайте вершки, кукурудзяний крохмаль, ванільний екстракт і сіль.
  4. Додайте суміш з вершків до сирної маси і добре перемішайте.
  5. Вилийте сирну начинку на основу з печива.

Начинка з маракуї:

  1. У невеликій каструлі змішайте пюре маракуї, цукор, кукурудзяний крохмаль і лимонний сік.
  2. Доведіть суміш до кипіння на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння.
  3. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.
  4. Вилийте начинку з маракуї на сирну начинку.

Мангове желе:

  1. Желатин замочіть у холодній воді на 5-10 хвилин.
  2. Очистіть манго, видаліть кісточку і наріжте м'якоть кубиками.
  3. У блендері подрібніть манго з цукром до однорідної маси.
  4. Нагрійте трохи мангового пюре, додайте розчинений желатин і добре перемішайте.
  5. Вилийте мангове желе на начинку з маракуї.

Декор:

  1. Поставте чізкейк в холодильник мінімум на 4 години, а краще на ніч.
  2. Перед подачею прикрасьте чізкейк свіжим манго, маракуєю та листочками м'яти.

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