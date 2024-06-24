Екзотичний десерт, який можна приготувати на власній кухні: рецепт чізкейку з маракуєю та манго

Екзотичний чізкейк підкорить найвибагливішого гурмана.

Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й екзотичних фруктів, які так і просяться на наш стіл. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати справжній тропічний десерт – чізкейк з маракуєю та манго. Цей чізкейк не лише неймовірно смачний, але й красивий, він стане окрасою будь-якого святкового столу. Також, пропонуємо рецепт чізкейку з полуничним конфітюром вразить близьких.

Інгредієнти:

Для основи:

200 г пісочного печива

100 г вершкового масла

Для сирної начинки:

400 г вершкового сиру (типу Філадельфія)

250 мл вершків (жирність не менше 30%)

100 г цукру

3 яйця

20 г кукурудзяного крохмалю

1 ч. л. ванільного екстракту

1/2 ч. л. солі

Для начинки з маракуї:

200 г пюре маракуї

50 г цукру

10 г кукурудзяного крохмалю

1/4 ч. л. лимонного соку

Для мангового желе:

1 манго

50 г цукру

10 г желатину

100 мл води

Для декору:

Свіже манго

Маракуя

Листя м'яти

Приготування:

Основа:

Подрібніть пісочне печиво в крихту за допомогою блендера або кухонного комбайна. Розтопіть вершкове масло і додайте його до крихти з печива. Ретельно перемішайте, щоб отримати однорідну масу. Викладіть крихту з печива на дно форми для випічки, щільно утрамбуйте. Поставте основу в холодильник на 30 хвилин.

Сирна начинка:

Збийте вершковий сир з цукром до пишної маси. Додайте яйця одне за одним, добре збиваючи після кожного. В окремій мисці змішайте вершки, кукурудзяний крохмаль, ванільний екстракт і сіль. Додайте суміш з вершків до сирної маси і добре перемішайте. Вилийте сирну начинку на основу з печива.

Начинка з маракуї:

У невеликій каструлі змішайте пюре маракуї, цукор, кукурудзяний крохмаль і лимонний сік. Доведіть суміш до кипіння на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути. Вилийте начинку з маракуї на сирну начинку.

Мангове желе:

Желатин замочіть у холодній воді на 5-10 хвилин. Очистіть манго, видаліть кісточку і наріжте м'якоть кубиками. У блендері подрібніть манго з цукром до однорідної маси. Нагрійте трохи мангового пюре, додайте розчинений желатин і добре перемішайте. Вилийте мангове желе на начинку з маракуї.

Декор:

Поставте чізкейк в холодильник мінімум на 4 години, а краще на ніч. Перед подачею прикрасьте чізкейк свіжим манго, маракуєю та листочками м'яти.

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