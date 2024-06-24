Екзотичний десерт, який можна приготувати на власній кухні: рецепт чізкейку з маракуєю та манго
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Екзотичний чізкейк підкорить найвибагливішого гурмана.
Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й екзотичних фруктів, які так і просяться на наш стіл. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати справжній тропічний десерт – чізкейк з маракуєю та манго. Цей чізкейк не лише неймовірно смачний, але й красивий, він стане окрасою будь-якого святкового столу. Також, пропонуємо рецепт чізкейку з полуничним конфітюром вразить близьких.
Інгредієнти:
Для основи:
- 200 г пісочного печива
- 100 г вершкового масла
Для сирної начинки:
- 400 г вершкового сиру (типу Філадельфія)
- 250 мл вершків (жирність не менше 30%)
- 100 г цукру
- 3 яйця
- 20 г кукурудзяного крохмалю
- 1 ч. л. ванільного екстракту
- 1/2 ч. л. солі
Для начинки з маракуї:
- 200 г пюре маракуї
- 50 г цукру
- 10 г кукурудзяного крохмалю
- 1/4 ч. л. лимонного соку
Для мангового желе:
- 1 манго
- 50 г цукру
- 10 г желатину
- 100 мл води
Для декору:
- Свіже манго
- Маракуя
- Листя м'яти
Приготування:
Основа:
- Подрібніть пісочне печиво в крихту за допомогою блендера або кухонного комбайна.
- Розтопіть вершкове масло і додайте його до крихти з печива.
- Ретельно перемішайте, щоб отримати однорідну масу.
- Викладіть крихту з печива на дно форми для випічки, щільно утрамбуйте.
- Поставте основу в холодильник на 30 хвилин.
Сирна начинка:
- Збийте вершковий сир з цукром до пишної маси.
- Додайте яйця одне за одним, добре збиваючи після кожного.
- В окремій мисці змішайте вершки, кукурудзяний крохмаль, ванільний екстракт і сіль.
- Додайте суміш з вершків до сирної маси і добре перемішайте.
- Вилийте сирну начинку на основу з печива.
Начинка з маракуї:
- У невеликій каструлі змішайте пюре маракуї, цукор, кукурудзяний крохмаль і лимонний сік.
- Доведіть суміш до кипіння на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння.
- Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.
- Вилийте начинку з маракуї на сирну начинку.
Мангове желе:
- Желатин замочіть у холодній воді на 5-10 хвилин.
- Очистіть манго, видаліть кісточку і наріжте м'якоть кубиками.
- У блендері подрібніть манго з цукром до однорідної маси.
- Нагрійте трохи мангового пюре, додайте розчинений желатин і добре перемішайте.
- Вилийте мангове желе на начинку з маракуї.
Декор:
- Поставте чізкейк в холодильник мінімум на 4 години, а краще на ніч.
- Перед подачею прикрасьте чізкейк свіжим манго, маракуєю та листочками м'яти.
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