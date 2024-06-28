Просто змішайте все та поставте у духовку: рецепт м‘ясного рулету з фаршу

Приготування цієї страви не займе у вас багато часу.

М'ясний рулет – це страва, яка завжди викликає захват. Ароматне, соковите м'ясо з начинкою, що тане в роті, стане окрасою будь-якого святкового столу або сімейної вечері. Приготувати м'ясний рулет не так складно, як здається, адже існує безліч рецептів на будь-який смак. Також, пропонуємо рецепт чахохбілі з курки.

Інгредієнти:

Для фаршу:

500 г свинячого фаршу

250 г яловичого фаршу

1 цибулина

1 морква

2 зубчики часнику

1 яйце

100 г білого хліба

100 мл молока

Сіль, перець за смаком

Для начинки:

2 яйця, зварених круто

100 г сиру

зелень (петрушка, кріп)

2 ст. л. майонезу

Приготування:

Готуємо фарш. Хліб замочуємо в молоці на 5 хвилин. Цибулю та моркву подрібнюємо, часник пропускаємо через прес. Обсмажуємо цибулю та моркву на сковороді до золотистого кольору. Додаємо часник і смажимо ще 30 секунд. Змішуємо фарш, хліб, молоко, обсмажені овочі, яйце, сіль та перець. Добре вимішуємо фарш до однорідної маси. Готуємо начинку. Яйця подрібнюємо, сир тремо на тертці, зелень дрібно рубаємо. Змішуємо яйця, сир, зелень та майонез. Формуємо рулет. На харчову плівку викладаємо фарш, формуючи прямокутник товщиною близько 1 см. На середину фаршу викладаємо начинку. З допомогою плівки згортаємо фарш рулетом. Загортаємо рулет у фольгу. Випікаємо рулет. Розігріваємо духовку до 180°C. Випікаємо рулет протягом 1 години. За 15 хвилин до готовності розкрийте фольгу, щоб рулет зарум'янився. Даємо рулету охолонути. Готовий рулет залишаємо остигати при кімнатній температурі, а потім ставимо в холодильник на 2-3 години. Подаємо рулет. Нарізаємо рулет скибками і подаємо до столу з гарніром, овочами або соусом.

Поради:

Для більш соковитого рулету можна додати до фаршу трохи вершків або сметани.

Начинку для рулету можна зробити з будь-яких інгредієнтів, які вам подобаються: гриби, оливки, мариновані огірки, сухофрукти тощо.

М'ясний рулет можна подавати як холодну закуску або як гарячу страву.

Зберігати м'ясний рулет в холодильнику можна протягом 3-4 днів.

Подаємо готові шашлики з маринованими помідорами. Також, пропонуємо рецепт вірменського шашлика.