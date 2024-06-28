Просто змішайте все та поставте у духовку: рецепт м‘ясного рулету з фаршу
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Приготування цієї страви не займе у вас багато часу.
М'ясний рулет – це страва, яка завжди викликає захват. Ароматне, соковите м'ясо з начинкою, що тане в роті, стане окрасою будь-якого святкового столу або сімейної вечері. Приготувати м'ясний рулет не так складно, як здається, адже існує безліч рецептів на будь-який смак. Також, пропонуємо рецепт чахохбілі з курки.
Інгредієнти:
Для фаршу:
- 500 г свинячого фаршу
- 250 г яловичого фаршу
- 1 цибулина
- 1 морква
- 2 зубчики часнику
- 1 яйце
- 100 г білого хліба
- 100 мл молока
- Сіль, перець за смаком
Для начинки:
- 2 яйця, зварених круто
- 100 г сиру
- зелень (петрушка, кріп)
- 2 ст. л. майонезу
Приготування:
- Готуємо фарш. Хліб замочуємо в молоці на 5 хвилин. Цибулю та моркву подрібнюємо, часник пропускаємо через прес. Обсмажуємо цибулю та моркву на сковороді до золотистого кольору. Додаємо часник і смажимо ще 30 секунд.
- Змішуємо фарш, хліб, молоко, обсмажені овочі, яйце, сіль та перець. Добре вимішуємо фарш до однорідної маси.
- Готуємо начинку. Яйця подрібнюємо, сир тремо на тертці, зелень дрібно рубаємо. Змішуємо яйця, сир, зелень та майонез.
- Формуємо рулет. На харчову плівку викладаємо фарш, формуючи прямокутник товщиною близько 1 см. На середину фаршу викладаємо начинку. З допомогою плівки згортаємо фарш рулетом. Загортаємо рулет у фольгу.
- Випікаємо рулет. Розігріваємо духовку до 180°C. Випікаємо рулет протягом 1 години. За 15 хвилин до готовності розкрийте фольгу, щоб рулет зарум'янився.
- Даємо рулету охолонути. Готовий рулет залишаємо остигати при кімнатній температурі, а потім ставимо в холодильник на 2-3 години.
- Подаємо рулет. Нарізаємо рулет скибками і подаємо до столу з гарніром, овочами або соусом.
Поради:
- Для більш соковитого рулету можна додати до фаршу трохи вершків або сметани.
- Начинку для рулету можна зробити з будь-яких інгредієнтів, які вам подобаються: гриби, оливки, мариновані огірки, сухофрукти тощо.
- М'ясний рулет можна подавати як холодну закуску або як гарячу страву.
- Зберігати м'ясний рулет в холодильнику можна протягом 3-4 днів.
Подаємо готові шашлики з маринованими помідорами. Також, пропонуємо рецепт вірменського шашлика.