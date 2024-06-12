Полуничне варення з бананом: оригінальний рецепт з незвичайним смаком

Приготування цього варення буде під силу навіть новачку.

Літо щедро обдаровує нас своїми соковитими дарами, серед яких особливе місце посідають ароматні полуниці та ніжні банани. З'єднавши ці два інгредієнти, можна створити справжній шедевр — полуничне варення з бананом, яке стане окрасою будь-якої зимової трапези.

Цей рецепт не лише неймовірно простий, але й гарантує неперевершений смак та аромат. Полунично-бананове варення стане чудовим доповненням до млинців, оладок, тостів або просто як ласощі до чаю. Про це пише Апостроф.

Інгредієнти:

1 кг полуниці

3 банани

500 г цукру

1 пакетик лимонної кислоти (5 г)

Вода (за потреби)

Приготування:

Підготуємо ягоди та фрукти: Полуницю переберіть, видаліть хвостики та ретельно промийте. Банани очистіть від шкірки та наріжте кружечками. Варимо варення: У каструлю з товстим дном викладіть полуницю, додайте 100 мл води та доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь та варіть протягом 10-15 хвилин, періодично знімаючи піну. Додаємо цукор та лимонну кислоту: Додайте до киплячої полуниці цукор та лимонну кислоту, добре перемішайте. Продовжуйте варити на повільному вогні протягом 20-25 хвилин, періодично помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться. Додаємо банани: За 5 хвилин до кінця варіння додайте до варення банани та обережно перемішайте. Розливаємо варення: Готове варення розлийте у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками та переверніть догори дном. Залиште так до повного охолодження.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.