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Вареники з курятиною: особливо ніжна і ситна страва

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці вареники стануть чудовим варіантом обіду (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці вареники стануть чудовим варіантом обіду (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ця страва прийдеться до смаку як дітям так і дорослим.

Вареники з куркою – це не просто страва, це справжня класика української кухні, яка здавна завоювала серця мільйонів людей. Ніжне тісто, соковита начинка з курячого м'яса та цибулі, аромат вершкового масла – таке поєднання не залишить байдужим нікого.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування вареників з куркою, які допоможуть вам створити справжній шедевр української кухні. Про це пише М’ясний рай.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 500 г борошна
  • 250 мл води
  • 1 яйце
  • 1/2 ч. л. солі

Для начинки:

  • 500 г курячого філе
  • 2 цибулини
  • 50 г вершкового масла
  • Сіль, перець за смаком

Для подачі:

  • Вершкове масло
  • Сметана
  • Свіжа зелень

Приготування:

  1. Замісіть тісто. В миску просійте борошно, додайте сіль. Зробіть поглиблення в центрі і вбийте туди яйце. Влийте воду і замісіть тісто. Тісто має бути еластичним і не липнути до рук. Загорніть тісто в харчову плівку і залиште на 30 хвилин.
  2. Приготуйте начинку. Куряче філе подрібніть м'ясорубкою або блендером. Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору. Додайте курячий фарш, посоліть, поперчіть і тушкуйте протягом 10-15 хвилин. Дайте начинці охолонути.
  3. Розкачайте тісто. Розкачайте тісто в тонкий пласт товщиною 2-3 мм. За допомогою склянки або формочки для випічки виріжте кружечки з тіста.
  4. Сформуйте вареники. На кожен кружечок тіста викладіть 1 чайну ложку начинки. Закрийте краї тіста, защипніть їх пальцями або за допомогою вилки.
  5. Відваріть вареники. У великій каструлі закип'ятіть підсолену воду. Опускайте вареники в киплячу воду невеликими порціями. Варіть вареники протягом 3-4 хвилин після того, як вони спливуть на поверхню.
  6. Подавайте вареники. Готові вареники викладіть на тарілку, полийте розтопленим вершковим маслом, додайте сметану і свіжу зелень.

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#Вареники #Рецепт #їжа-Телеграф