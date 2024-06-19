Вареники з курятиною: особливо ніжна і ситна страва

Ця страва прийдеться до смаку як дітям так і дорослим.

Вареники з куркою – це не просто страва, це справжня класика української кухні, яка здавна завоювала серця мільйонів людей. Ніжне тісто, соковита начинка з курячого м'яса та цибулі, аромат вершкового масла – таке поєднання не залишить байдужим нікого.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування вареників з куркою, які допоможуть вам створити справжній шедевр української кухні. Про це пише М’ясний рай.

Інгредієнти:

Для тіста:

500 г борошна

250 мл води

1 яйце

1/2 ч. л. солі

Для начинки:

500 г курячого філе

2 цибулини

50 г вершкового масла

Сіль, перець за смаком

Для подачі:

Вершкове масло

Сметана

Свіжа зелень

Приготування:

Замісіть тісто. В миску просійте борошно, додайте сіль. Зробіть поглиблення в центрі і вбийте туди яйце. Влийте воду і замісіть тісто. Тісто має бути еластичним і не липнути до рук. Загорніть тісто в харчову плівку і залиште на 30 хвилин. Приготуйте начинку. Куряче філе подрібніть м'ясорубкою або блендером. Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору. Додайте курячий фарш, посоліть, поперчіть і тушкуйте протягом 10-15 хвилин. Дайте начинці охолонути. Розкачайте тісто. Розкачайте тісто в тонкий пласт товщиною 2-3 мм. За допомогою склянки або формочки для випічки виріжте кружечки з тіста. Сформуйте вареники. На кожен кружечок тіста викладіть 1 чайну ложку начинки. Закрийте краї тіста, защипніть їх пальцями або за допомогою вилки. Відваріть вареники. У великій каструлі закип'ятіть підсолену воду. Опускайте вареники в киплячу воду невеликими порціями. Варіть вареники протягом 3-4 хвилин після того, як вони спливуть на поверхню. Подавайте вареники. Готові вареники викладіть на тарілку, полийте розтопленим вершковим маслом, додайте сметану і свіжу зелень.

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