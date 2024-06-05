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Вареники з черешнею на кефірі: літній настрій на тарілці

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці літні вареники підкорюють (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці літні вареники підкорюють (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

В сезон черешні обов'язково приготуйте такі вареники.

Вареники з черешнею – це традиційна українська страва, яка завжди асоціюється з теплом, затишком та домашнім затишком. Ніжне тісто, соковита начинка з черешні та ароматна сметана – що може бути краще?

Інгредієнти:

  • Для тіста:
  • 500 г борошна
  • 250 мл води
  • 1 яйце
  • 1/2 чайної ложки солі
  • Для начинки:
  • 500 г черешні
  • 100 г цукру
  • 1 столова ложка крохмалю
  • 1/2 чайної ложки кориці (за бажанням)
  • Для подачі:
  • Сметана
  • Цукрова пудра

Приготування:

  1. Тісто: у мисці змішайте борошно, сіль та яйце. Додайте воду і замісіть тісто до однорідної маси. Тісто має бути еластичним і не липнути до рук. Загорніть тісто в харчову плівку та залиште на 30 хвилин.
  2. Начинка: вимийте черешню та видаліть кісточки. Змішайте черешню з цукром, крохмалем та корицею.
  3. Формування вареників: розкачайте тісто в тонкий пласт товщиною 2-3 мм. Виріжте кружечки за допомогою склянки або спеціальної форми для вареників. На кожен кружечок тіста викладіть ложку начинки. Зліпіть краї вареників.
  4. Варіння: у киплячу підсолену воду киньте вареники і варіть протягом 3-5 хвилин після спливання на поверхню.
  5. Подача: готові вареники викладіть на тарілку, полийте сметаною та посипте цукровою пудрою.

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#Вареники #Рецепт #їжа-Телеграф