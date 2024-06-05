Вареники з черешнею на кефірі: літній настрій на тарілці

В сезон черешні обов'язково приготуйте такі вареники.

Вареники з черешнею – це традиційна українська страва, яка завжди асоціюється з теплом, затишком та домашнім затишком. Ніжне тісто, соковита начинка з черешні та ароматна сметана – що може бути краще?

Інгредієнти:

Для тіста:

500 г борошна

250 мл води

1 яйце

1/2 чайної ложки солі

Для начинки:

500 г черешні

100 г цукру

1 столова ложка крохмалю

1/2 чайної ложки кориці (за бажанням)

Для подачі:

Сметана

Цукрова пудра

Приготування:

Тісто: у мисці змішайте борошно, сіль та яйце. Додайте воду і замісіть тісто до однорідної маси. Тісто має бути еластичним і не липнути до рук. Загорніть тісто в харчову плівку та залиште на 30 хвилин. Начинка: вимийте черешню та видаліть кісточки. Змішайте черешню з цукром, крохмалем та корицею. Формування вареників: розкачайте тісто в тонкий пласт товщиною 2-3 мм. Виріжте кружечки за допомогою склянки або спеціальної форми для вареників. На кожен кружечок тіста викладіть ложку начинки. Зліпіть краї вареників. Варіння: у киплячу підсолену воду киньте вареники і варіть протягом 3-5 хвилин після спливання на поверхню. Подача: готові вареники викладіть на тарілку, полийте сметаною та посипте цукровою пудрою.

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