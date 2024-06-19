Вареники с курятиной: особенно нежное и сытное блюдо
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Это блюдо придется по вкусу как детям так и взрослым.
Вареники с курицей – это не просто блюдо, это настоящая классика украинской кухни, которая издавна завоевала сердца миллионов людей. Нежное тесто, сочная начинка из куриного мяса и лука, аромат сливочного масла – такое сочетание никого не оставит равнодушным.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления вареников с курицей, которые помогут создать настоящий шедевр украинской кухни. Об этом пишет Мясной рай.
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 г муки
- 250 мл воды
- 1 яйцо
- 1/2 ч. л. соли
Для начинки:
- 500 г куриного филе
- 2 луковицы
- 50 г сливочного масла
- Соль, перец по вкусу
Для подачи:
- Сливочное масло
- Сметана
- Свежая зелень
Приготовление:
- Замесите тесто. В миску просейте муку, добавьте соль. Сделайте углубление в центре и вбейте яйцо туда. Влейте воду и замесите тесто. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 30 минут.
- Приготовьте начинку. Куриное филе измельчите мясорубкой или блендером. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Добавьте куриный фарш, посолите, поперчите и тушите в течение 10-15 минут. Дайте начинке остыть.
- Раскатайте тесто. Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. С помощью стакана или формочки для выпечки вырежьте кружочки из теста.
- Сформируйте вареники. На каждый кружочек теста выложите 1 чайную ложку начинки. Закройте края теста, защелкните их пальцами или с помощью вилки.
- Отварите вареники. В большой кастрюле вскипятите подсоленную воду. Опускайте вареники в кипящую воду небольшими порциями. Варите вареники в течение 3-4 минут после того, как они всплывут на поверхность.
- Подавайте вареники. Готовые вареники выложите на тарелку, полейте растопленным сливочным маслом, добавьте сметану и свежую зелень.
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