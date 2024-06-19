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Вареники с курятиной: особенно нежное и сытное блюдо

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти вареники станут отличным вариантом обеда (изображение создано с помощью ИИ)
Эти вареники станут отличным вариантом обеда (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Это блюдо придется по вкусу как детям так и взрослым.

Вареники с курицей – это не просто блюдо, это настоящая классика украинской кухни, которая издавна завоевала сердца миллионов людей. Нежное тесто, сочная начинка из куриного мяса и лука, аромат сливочного масла – такое сочетание никого не оставит равнодушным.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления вареников с курицей, которые помогут создать настоящий шедевр украинской кухни. Об этом пишет Мясной рай.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 500 г муки
  • 250 мл воды
  • 1 яйцо
  • 1/2 ч. л. соли

Для начинки:

  • 500 г куриного филе
  • 2 луковицы
  • 50 г сливочного масла
  • Соль, перец по вкусу

Для подачи:

  • Сливочное масло
  • Сметана
  • Свежая зелень

Приготовление:

  1. Замесите тесто. В миску просейте муку, добавьте соль. Сделайте углубление в центре и вбейте яйцо туда. Влейте воду и замесите тесто. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 30 минут.
  2. Приготовьте начинку. Куриное филе измельчите мясорубкой или блендером. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Добавьте куриный фарш, посолите, поперчите и тушите в течение 10-15 минут. Дайте начинке остыть.
  3. Раскатайте тесто. Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. С помощью стакана или формочки для выпечки вырежьте кружочки из теста.
  4. Сформируйте вареники. На каждый кружочек теста выложите 1 чайную ложку начинки. Закройте края теста, защелкните их пальцами или с помощью вилки.
  5. Отварите вареники. В большой кастрюле вскипятите подсоленную воду. Опускайте вареники в кипящую воду небольшими порциями. Варите вареники в течение 3-4 минут после того, как они всплывут на поверхность.
  6. Подавайте вареники. Готовые вареники выложите на тарелку, полейте растопленным сливочным маслом, добавьте сметану и свежую зелень.

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#Вареники #Рецепт #еда-Телеграф