Вареники с курятиной: особенно нежное и сытное блюдо

Это блюдо придется по вкусу как детям так и взрослым.

Вареники с курицей – это не просто блюдо, это настоящая классика украинской кухни, которая издавна завоевала сердца миллионов людей. Нежное тесто, сочная начинка из куриного мяса и лука, аромат сливочного масла – такое сочетание никого не оставит равнодушным.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления вареников с курицей, которые помогут создать настоящий шедевр украинской кухни. Об этом пишет Мясной рай.

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки

250 мл воды

1 яйцо

1/2 ч. л. соли

Для начинки:

500 г куриного филе

2 луковицы

50 г сливочного масла

Соль, перец по вкусу

Для подачи:

Сливочное масло

Сметана

Свежая зелень

Приготовление:

Замесите тесто. В миску просейте муку, добавьте соль. Сделайте углубление в центре и вбейте яйцо туда. Влейте воду и замесите тесто. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 30 минут. Приготовьте начинку. Куриное филе измельчите мясорубкой или блендером. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Добавьте куриный фарш, посолите, поперчите и тушите в течение 10-15 минут. Дайте начинке остыть. Раскатайте тесто. Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. С помощью стакана или формочки для выпечки вырежьте кружочки из теста. Сформируйте вареники. На каждый кружочек теста выложите 1 чайную ложку начинки. Закройте края теста, защелкните их пальцами или с помощью вилки. Отварите вареники. В большой кастрюле вскипятите подсоленную воду. Опускайте вареники в кипящую воду небольшими порциями. Варите вареники в течение 3-4 минут после того, как они всплывут на поверхность. Подавайте вареники. Готовые вареники выложите на тарелку, полейте растопленным сливочным маслом, добавьте сметану и свежую зелень.

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