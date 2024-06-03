Солодкі ліниві вареники: лінивий десерт за 15 хвилин

Ліниві вареники — легка у приготуванні та дуже смачна страва.

Хто з нас не мріє про смачну домашню їжу, але не завжди має час на її приготування? Саме для таких випадків існують чудові рецепти, які рятують від голоду та економлять час. Одним з таких рецептів є ліниві вареники — страва, яка не потребує багато зусиль, але завжди виходить ситною та ароматною. Також пропонуємо, рецепт парових вареників з ягодами.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування лінивих вареників, а також запропонуємо кілька цікавих варіацій цієї страви. Про це пише Уніан.

Класичний рецепт лінивих вареників

Інгредієнти:

500 г сиру (9% жирності)

1 яйце

2 ст. л. цукру

4 ст. л. борошна

дрібка солі

вершкове масло для подачі

Приготування:

Сир перетріть через сито, щоб позбутися грудочок. Додайте до сиру яйце, цукор, сіль та перемішайте. Поступово додавайте борошно, замішуючи тісто. Тісто має бути м'яким, але не липким. З тіста сформуйте ковбаску, розріжте її на шматочки товщиною близько 2 см. У киплячу підсолену воду опустіть вареники і варіть 3-4 хвилини після спливання на поверхню. Готові вареники викладіть на тарілку, полийте розтопленим вершковим маслом і подавайте до столу.

Поради та секрети

Для більш насиченого смаку сир можна використовувати жирніший.

До тіста можна додати родзинки, цукати, ванільний цукор або цедру лимона.

Ліниві вареники можна подавати не лише з вершковим маслом, але й зі сметаною, йогуртом, варенням, медом або фруктовим соусом.

Якщо у вас немає часу на приготування вареників, їх можна заморозити сирими. Для цього розкладіть вареники на деко, застелене пергаментним папером, і заморозьте. Заморожені вареники варять 5-7 хвилин після спливання на поверхню.

Варіації лінивих вареників

З картоплею: до сиру додайте 1 варену картоплю, перетерту через терку.

до сиру додайте 1 варену картоплю, перетерту через терку. З грибами: обсмажте нарізані гриби з цибулею і додайте до сиру.

обсмажте нарізані гриби з цибулею і додайте до сиру. З м'ясом: до сиру додайте фарш, обсмажений з цибулею.

до сиру додайте фарш, обсмажений з цибулею. З овочами: до сиру додайте терту моркву, кабачки або інші улюблені овочі.

Ліниві вареники — це універсальна страва, яку можна готувати з різними начинками та подавати як на сніданок, так і на обід чи вечерю.

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