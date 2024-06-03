Солодкі ліниві вареники: лінивий десерт за 15 хвилин
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Ліниві вареники — легка у приготуванні та дуже смачна страва.
Хто з нас не мріє про смачну домашню їжу, але не завжди має час на її приготування? Саме для таких випадків існують чудові рецепти, які рятують від голоду та економлять час. Одним з таких рецептів є ліниві вареники — страва, яка не потребує багато зусиль, але завжди виходить ситною та ароматною. Також пропонуємо, рецепт парових вареників з ягодами.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування лінивих вареників, а також запропонуємо кілька цікавих варіацій цієї страви. Про це пише Уніан.
Класичний рецепт лінивих вареників
Інгредієнти:
- 500 г сиру (9% жирності)
- 1 яйце
- 2 ст. л. цукру
- 4 ст. л. борошна
- дрібка солі
- вершкове масло для подачі
Приготування:
- Сир перетріть через сито, щоб позбутися грудочок.
- Додайте до сиру яйце, цукор, сіль та перемішайте.
- Поступово додавайте борошно, замішуючи тісто. Тісто має бути м'яким, але не липким.
- З тіста сформуйте ковбаску, розріжте її на шматочки товщиною близько 2 см.
- У киплячу підсолену воду опустіть вареники і варіть 3-4 хвилини після спливання на поверхню.
- Готові вареники викладіть на тарілку, полийте розтопленим вершковим маслом і подавайте до столу.
Поради та секрети
- Для більш насиченого смаку сир можна використовувати жирніший.
- До тіста можна додати родзинки, цукати, ванільний цукор або цедру лимона.
- Ліниві вареники можна подавати не лише з вершковим маслом, але й зі сметаною, йогуртом, варенням, медом або фруктовим соусом.
- Якщо у вас немає часу на приготування вареників, їх можна заморозити сирими. Для цього розкладіть вареники на деко, застелене пергаментним папером, і заморозьте. Заморожені вареники варять 5-7 хвилин після спливання на поверхню.
Варіації лінивих вареників
- З картоплею: до сиру додайте 1 варену картоплю, перетерту через терку.
- З грибами: обсмажте нарізані гриби з цибулею і додайте до сиру.
- З м'ясом: до сиру додайте фарш, обсмажений з цибулею.
- З овочами: до сиру додайте терту моркву, кабачки або інші улюблені овочі.
Ліниві вареники — це універсальна страва, яку можна готувати з різними начинками та подавати як на сніданок, так і на обід чи вечерю.
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