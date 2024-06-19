Вишневий пудинг: ніжний десерт для будь-якої пори року
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Приготування цього десерту не займе у вас багато часу.
Вишневий пудинг – це не просто десерт, це справжня симфонія смаку та аромату, яка здатна підкорити серця найвибагливіших гурманів. Ніжні вершки, соковиті вишні та повітряна манна каша – таке поєднання не залишить байдужим нікого.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування вишневого пудингу, який стане окрасою вашого столу та подарує незабутні хвилини насолоди.
Інгредієнти:
- 1 л молока
- 200 г манки
- 100 г цукру
- 1 пакетик ванільного цукру
- 1 щіпка солі
- 50 г вершкового масла
- 500 г вишень (свіжих або заморожених)
- 2 ст. л. вишневого лікеру (за бажанням)
- 200 мл вершків (для подачі)
Обладнання:
- Каструля
- Віночок
- Форма для випічки
- Пергаментний папір
Приготування:
- Підготуйте манку. У каструлі змішайте молоко, манку, цукор, ванільний цукор та сіль. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи віночком, щоб не утворилися грудочки. Зменшіть вогонь і варіть протягом 5-7 хвилин, до загустіння.
- Зніміть кашу з вогню. Додайте вершкове масло, перемішайте до повного розчинення.
- Підготуйте вишні. Якщо використовуєте свіжі вишні, видаліть кісточки. Заморожені вишні розморожувати не потрібно.
- Додайте вишні та лікер (за бажанням). Додайте вишні та вишневий лікер (за бажанням) до манної каші, обережно перемішайте.
- Викладіть масу у форму. Вистеліть форму для випічки пергаментним папером. Перекладіть манну масу з вишнями у форму, розрівняйте поверхню.
- Випікайте пудинг. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте пудинг протягом 30-40 хвилин, до золотистого кольору.
- Дайте пудингу охолонути. Дайте пудингу охолонути у формі до кімнатної температури.
- Подавайте пудинг. Перед подачею охолодіть пудинг у холодильнику протягом 1-2 годин. Подавайте пудинг з вершками, прикрасьте свіжими ягодами або листочками м'яти.
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