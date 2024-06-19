Вишневий пудинг: ніжний десерт для будь-якої пори року

Приготування цього десерту не займе у вас багато часу.

Вишневий пудинг – це не просто десерт, це справжня симфонія смаку та аромату, яка здатна підкорити серця найвибагливіших гурманів. Ніжні вершки, соковиті вишні та повітряна манна каша – таке поєднання не залишить байдужим нікого.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування вишневого пудингу, який стане окрасою вашого столу та подарує незабутні хвилини насолоди.

Інгредієнти:

1 л молока

200 г манки

100 г цукру

1 пакетик ванільного цукру

1 щіпка солі

50 г вершкового масла

500 г вишень (свіжих або заморожених)

2 ст. л. вишневого лікеру (за бажанням)

200 мл вершків (для подачі)

Обладнання:

Каструля

Віночок

Форма для випічки

Пергаментний папір

Приготування:

Підготуйте манку. У каструлі змішайте молоко, манку, цукор, ванільний цукор та сіль. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи віночком, щоб не утворилися грудочки. Зменшіть вогонь і варіть протягом 5-7 хвилин, до загустіння. Зніміть кашу з вогню. Додайте вершкове масло, перемішайте до повного розчинення. Підготуйте вишні. Якщо використовуєте свіжі вишні, видаліть кісточки. Заморожені вишні розморожувати не потрібно. Додайте вишні та лікер (за бажанням). Додайте вишні та вишневий лікер (за бажанням) до манної каші, обережно перемішайте. Викладіть масу у форму. Вистеліть форму для випічки пергаментним папером. Перекладіть манну масу з вишнями у форму, розрівняйте поверхню. Випікайте пудинг. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте пудинг протягом 30-40 хвилин, до золотистого кольору. Дайте пудингу охолонути. Дайте пудингу охолонути у формі до кімнатної температури. Подавайте пудинг. Перед подачею охолодіть пудинг у холодильнику протягом 1-2 годин. Подавайте пудинг з вершками, прикрасьте свіжими ягодами або листочками м'яти.

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