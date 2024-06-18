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Панакота: ніжна хмара з вершків та ванілі

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Цей десерт тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 18 червня 2024, 10:37
Цей десерт тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Панакота стане чудовим завершенням обіду чи вечері.

Панакота – це не просто десерт, це вишуканий танець вершків, симфонія смаку та текстури, що полонить серця гурманів. Її ніжність та елегантність роблять її ідеальним завершенням будь-якої трапези, а простота приготування дозволяє навіть початківцям відчути себе майстрами кулінарії. Також, пропонуємо рецепт французьких тостів з полуницею.

Сьогодні ми зануримося у світ панакоти, дослідимо її секрети та приготуємо цей вишуканий десерт на власній кухні.

Інгредієнти для вершкової симфонії:

  • 500 мл вершків (з жирністю 10% або більше)
  • 100 г цукру
  • 1 стручок ванілі
  • 8 г желатину
  • 200 мл молока
  • Ягоди, фрукти, шоколад, карамель – для декору (за бажанням)

Покроковий рецепт:

  1. Підготуємо желатин: замочіть його у холодній воді (приблизно 50 мл) на 10 хвилин.
  2. Розкриваємо секрети вершків: у каструлі з товстим дном з'єднайте вершки, цукор та розрізаний вздовж стручок ванілі. Нагрійте суміш на повільному вогні, постійно помішуючи, до повного розчинення цукру. Не кип'ятіть!
  3. Желатинова трансформація: відіжміть желатин від води та додайте його до теплої вершкової суміші. Перемішайте до повного розчинення желатину.
  4. Охолодження – шлях до досконалості: зніміть каструлю з вогню та дайте суміші трохи охолонути.
  5. Молочний дует: в окремій ємності підігрійте молоко.
  6. Об'єднання оркестру: тонкою цівкою влийте молоко у вершкову суміш, постійно помішуючи.
  7. Розлив по партитурах: розлийте готову суміш по формочках або креманкам.
  8. Відпочинок для маестро: поставте панакоту в холодильник мінімум на 4 години, а краще на ніч, щоб вона застигла.
  9. Фінальний акорд: перед подачею прикрасьте панакоту ягодами, фруктами, тертим шоколадом або карамельним соусом.

А якщо ви любите авокадо, рекомендуємо приготувати тост з авокадо та яйцем всього за 10 хвилин за рецептом "Телеграфа". Також, пропонуємо рецепт салату "Спокуса".

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