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Готуємо домашній квас: класика, що втамує спрагу краще, ніж будь-який інший напій

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Квас чудово освіжає у спеку (зображення створено за допомогою ШІ)
Квас чудово освіжає у спеку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Коли ви спробуєте цей квас, забудете про магазинний.

Квас — це не просто напій, це частинка української історії та культури. Здавна його готували в кожній хаті, адже це не лише смачно, але й корисно. Домашній квас багатий на вітаміни, мінерали та органічні кислоти, які покращують травлення, обмін речовин та зміцнюють імунітет. Сьогодні ми поділимося з вами старовинним рецептом домашнього квасу, який ви зможете легко приготувати на власній кухні.

Переваги домашнього квасу:

  • Корисний: Квас багатий на вітаміни B, C, E, PP, а також калій, магній, фосфор та інші мікроелементи, які важливі для здоров'я.
  • Освіжаючий: Квас чудово втамовує спрагу та дарує відчуття прохолоди в спекотний день.
  • Натуральний: Готуючи квас вдома, ви можете контролювати його склад та використовувати лише свіжі та якісні інгредієнти.
  • Простий: Квас готується досить швидко та просто, з ним впорається навіть початківець.
  • Економічний: Інгредієнти для квасу доступні та недорогі.
  • Універсальний: Квас можна пити просто так, використовувати як основу для окрошки, або ж готувати на його основі різноманітні соуси та маринади.

Інгредієнти:

  • 2 літри води
  • 500 г житнього хліба
  • 100 г цукру
  • 20 г дріжджів

Покрокова інструкція:

  1. Підготуйте хліб: Наріжте житній хліб скибочками і підсушіть його в духовці до золотистого кольору.
  2. Закип'ятіть воду: Закип'ятіть 2 літри води і дайте їй трохи охолонути.
  3. Залийте хліб водою: Залийте підсушений хліб теплою водою і дайте йому настоятися протягом 1-2 годин.
  4. Процідіть настій: Процідіть хлібний настій через марлю.
  5. Додайте цукор і дріжджі: Додайте до настою цукор і дріжджі, перемішайте і залиште в теплому місці на 8-12 годин для бродіння.
  6. Розлийте квас: Розлийте готовий квас по пляшках, щільно закупорьте їх і поставте в холодильник на 2-3 дні для дозрівання.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".

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#Рецепт #Квас #їжа-Телеграф