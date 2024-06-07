Готуємо домашній квас: класика, що втамує спрагу краще, ніж будь-який інший напій

Коли ви спробуєте цей квас, забудете про магазинний.

Квас — це не просто напій, це частинка української історії та культури. Здавна його готували в кожній хаті, адже це не лише смачно, але й корисно. Домашній квас багатий на вітаміни, мінерали та органічні кислоти, які покращують травлення, обмін речовин та зміцнюють імунітет. Сьогодні ми поділимося з вами старовинним рецептом домашнього квасу, який ви зможете легко приготувати на власній кухні.

Переваги домашнього квасу:

Корисний: Квас багатий на вітаміни B, C, E, PP, а також калій, магній, фосфор та інші мікроелементи, які важливі для здоров'я.

Квас багатий на вітаміни B, C, E, PP, а також калій, магній, фосфор та інші мікроелементи, які важливі для здоров'я. Освіжаючий: Квас чудово втамовує спрагу та дарує відчуття прохолоди в спекотний день.

Квас чудово втамовує спрагу та дарує відчуття прохолоди в спекотний день. Натуральний: Готуючи квас вдома, ви можете контролювати його склад та використовувати лише свіжі та якісні інгредієнти.

Готуючи квас вдома, ви можете контролювати його склад та використовувати лише свіжі та якісні інгредієнти. Простий: Квас готується досить швидко та просто, з ним впорається навіть початківець.

Квас готується досить швидко та просто, з ним впорається навіть початківець. Економічний: Інгредієнти для квасу доступні та недорогі.

Інгредієнти для квасу доступні та недорогі. Універсальний: Квас можна пити просто так, використовувати як основу для окрошки, або ж готувати на його основі різноманітні соуси та маринади.

Інгредієнти:

2 літри води

500 г житнього хліба

100 г цукру

20 г дріжджів

Покрокова інструкція:

Підготуйте хліб: Наріжте житній хліб скибочками і підсушіть його в духовці до золотистого кольору. Закип'ятіть воду: Закип'ятіть 2 літри води і дайте їй трохи охолонути. Залийте хліб водою: Залийте підсушений хліб теплою водою і дайте йому настоятися протягом 1-2 годин. Процідіть настій: Процідіть хлібний настій через марлю. Додайте цукор і дріжджі: Додайте до настою цукор і дріжджі, перемішайте і залиште в теплому місці на 8-12 годин для бродіння. Розлийте квас: Розлийте готовий квас по пляшках, щільно закупорьте їх і поставте в холодильник на 2-3 дні для дозрівання.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".