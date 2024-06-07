Готуємо домашній квас: класика, що втамує спрагу краще, ніж будь-який інший напій
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Коли ви спробуєте цей квас, забудете про магазинний.
Квас — це не просто напій, це частинка української історії та культури. Здавна його готували в кожній хаті, адже це не лише смачно, але й корисно. Домашній квас багатий на вітаміни, мінерали та органічні кислоти, які покращують травлення, обмін речовин та зміцнюють імунітет. Сьогодні ми поділимося з вами старовинним рецептом домашнього квасу, який ви зможете легко приготувати на власній кухні.
Переваги домашнього квасу:
- Корисний: Квас багатий на вітаміни B, C, E, PP, а також калій, магній, фосфор та інші мікроелементи, які важливі для здоров'я.
- Освіжаючий: Квас чудово втамовує спрагу та дарує відчуття прохолоди в спекотний день.
- Натуральний: Готуючи квас вдома, ви можете контролювати його склад та використовувати лише свіжі та якісні інгредієнти.
- Простий: Квас готується досить швидко та просто, з ним впорається навіть початківець.
- Економічний: Інгредієнти для квасу доступні та недорогі.
- Універсальний: Квас можна пити просто так, використовувати як основу для окрошки, або ж готувати на його основі різноманітні соуси та маринади.
Інгредієнти:
- 2 літри води
- 500 г житнього хліба
- 100 г цукру
- 20 г дріжджів
Покрокова інструкція:
- Підготуйте хліб: Наріжте житній хліб скибочками і підсушіть його в духовці до золотистого кольору.
- Закип'ятіть воду: Закип'ятіть 2 літри води і дайте їй трохи охолонути.
- Залийте хліб водою: Залийте підсушений хліб теплою водою і дайте йому настоятися протягом 1-2 годин.
- Процідіть настій: Процідіть хлібний настій через марлю.
- Додайте цукор і дріжджі: Додайте до настою цукор і дріжджі, перемішайте і залиште в теплому місці на 8-12 годин для бродіння.
- Розлийте квас: Розлийте готовий квас по пляшках, щільно закупорьте їх і поставте в холодильник на 2-3 дні для дозрівання.
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".