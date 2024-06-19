Вы по-новому посмотрите на квас: как приготовить его из овсянки
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Приготовление этого напитка не займет много времени.
Овсяный квас – это не просто вкусный и освежающий напиток, но и настоящая копилка полезных свойств. Он богат витаминами, микроэлементами, клетчаткой и ферментами, которые благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, обмен веществ и иммунную систему.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления овсяного кваса в домашних условиях.
Ингредиенты:
- 300 г овсяных хлопьев
- 5 л воды
- 100 г изюма
- 50 г меда (по желанию)
Оборудование:
- 3-х литровая банка
- Марля
- Деревянная ложка
Приготовление:
- Подготовьте овсяные хлопья. Промойте овсяные хлопья холодной водой.
- Залейте овсяные хлопья водой. Переложите промытые хлопья в 3-х литровую банку, залейте теплой водой (около 30°C).
- Добавьте изюм. Добавьте к овсяным хлопьям изюм.
- Накройте банку марлей. Закройте банку марлей, закрепите ее веревкой или резинкой.
- Оставьте банку в теплом месте. Поставьте банку в темное, теплое место (20-25 ° C) на 2-3 дня.
- Процедите квас. На третий день процедите квас через марлю в чистую емкость.
- Добавьте мед (по желанию). Если вы хотите, чтобы квас был слаще, добавьте к нему мед по вкусу.
- Разлейте квас по бутылкам. Разлейте готовый квас по чистым бутылкам, плотно закройте крышками.
- Храните квас в холодильнике. Храните квас в холодильнике до 5 дней.
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