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Вы по-новому посмотрите на квас: как приготовить его из овсянки

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот квас отлично освежает (изображение создано с помощью ИИ)
Этот квас отлично освежает (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого напитка не займет много времени.

Овсяный квас – это не просто вкусный и освежающий напиток, но и настоящая копилка полезных свойств. Он богат витаминами, микроэлементами, клетчаткой и ферментами, которые благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, обмен веществ и иммунную систему.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления овсяного кваса в домашних условиях.

Ингредиенты:

  • 300 г овсяных хлопьев
  • 5 л воды
  • 100 г изюма
  • 50 г меда (по желанию)

Оборудование:

  • 3-х литровая банка
  • Марля
  • Деревянная ложка

Приготовление:

  1. Подготовьте овсяные хлопья. Промойте овсяные хлопья холодной водой.
  2. Залейте овсяные хлопья водой. Переложите промытые хлопья в 3-х литровую банку, залейте теплой водой (около 30°C).
  3. Добавьте изюм. Добавьте к овсяным хлопьям изюм.
  4. Накройте банку марлей. Закройте банку марлей, закрепите ее веревкой или резинкой.
  5. Оставьте банку в теплом месте. Поставьте банку в темное, теплое место (20-25 ° C) на 2-3 дня.
  6. Процедите квас. На третий день процедите квас через марлю в чистую емкость.
  7. Добавьте мед (по желанию). Если вы хотите, чтобы квас был слаще, добавьте к нему мед по вкусу.
  8. Разлейте квас по бутылкам. Разлейте готовый квас по чистым бутылкам, плотно закройте крышками.
  9. Храните квас в холодильнике. Храните квас в холодильнике до 5 дней.

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#Рецепт #Квас #еда-Телеграф