Вы по-новому посмотрите на квас: как приготовить его из овсянки

Приготовление этого напитка не займет много времени.

Овсяный квас – это не просто вкусный и освежающий напиток, но и настоящая копилка полезных свойств. Он богат витаминами, микроэлементами, клетчаткой и ферментами, которые благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, обмен веществ и иммунную систему.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления овсяного кваса в домашних условиях.

Ингредиенты:

300 г овсяных хлопьев

5 л воды

100 г изюма

50 г меда (по желанию)

Оборудование:

3-х литровая банка

Марля

Деревянная ложка

Приготовление:

Подготовьте овсяные хлопья. Промойте овсяные хлопья холодной водой. Залейте овсяные хлопья водой. Переложите промытые хлопья в 3-х литровую банку, залейте теплой водой (около 30°C). Добавьте изюм. Добавьте к овсяным хлопьям изюм. Накройте банку марлей. Закройте банку марлей, закрепите ее веревкой или резинкой. Оставьте банку в теплом месте. Поставьте банку в темное, теплое место (20-25 ° C) на 2-3 дня. Процедите квас. На третий день процедите квас через марлю в чистую емкость. Добавьте мед (по желанию). Если вы хотите, чтобы квас был слаще, добавьте к нему мед по вкусу. Разлейте квас по бутылкам. Разлейте готовый квас по чистым бутылкам, плотно закройте крышками. Храните квас в холодильнике. Храните квас в холодильнике до 5 дней.

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