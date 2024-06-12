Ідеальний напій у спеку: просто додайте до лимонаду одну відому спецію і насолоджуйтеся

Приготування цього лимонаду не займе у вас багато часу.

Цей лимонад не лише неймовірно смачний, але й володіє численними корисними властивостями. Імбир, який входить до його складу, має протизапальну, антибактеріальну та противірусну дію, а також допомагає при нудоті та покращує травлення. Лимон багатий на вітамін С, який зміцнює імунітет та покращує стан шкіри.

Приготувати лимонад дуже просто, адже для цього не потрібні рідкісні інгредієнти чи складні методи приготування. Вже за кілька хвилин ви зможете насолодитися цим чудовим напоєм, який стане справжньою окрасою вашого столу.Також, пропонуємо рецепт домашнього квасу.

Інгредієнти:

1 лимон

1 корінь імбиру (приблизно 2 см)

1 л води

100 г цукру (за смаком)

М'ята (за бажанням)

Приготування:

Лимон та імбир: Лимон добре помийте та наріжте кружечками. Корінь імбиру очистіть від шкірки та натріть на тертці. Готуємо сироп: У каструлі з'єднайте воду та цукор. Доведіть до кипіння, помішуючи, до повного розчинення цукру. Зніміть з вогню та дайте сиропу трохи охолонути. З'єднання інгредієнтів: У глечик або графин додайте лимонні кружечки, тертий імбир та охолоджений сироп. Перемішайте. Залиште настоюватися: Дайте лимонаду настоятися в холодильнику протягом 30 хвилин або 1 години. Подача: Перед подачею додайте до лимонаду м'яту за бажанням.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".