Інтернет в захваті від цієї страви: дешеві, ситні та смачні овочеві стейки (відео)

Страва виходить апетитною та дуже бюджетною

Для української кухні традиційними є складні страви з капусти, наприклад, апетитні голубці. Однак останнім часом в інтернеті кухарі пропонують готувати цей овоч незвичним чином — а саме, смажити з нього стейки. Пропонуємо три різні рецепти: класичний стейк з цвітної капусти, стейк з молодої капусти з м’ясом а також супер-сирний стейк.

Рум’яна скоринка та ніжна м’якоть: класичний стейк з цвітної капусти

Рецептом поділилась кулінарна науковиця Джесіка Гейвін. Такий стейк, запечений в духовці, — ідеальне рішення для ситної страви без м’яса або апетитного гарніру. Нарізавши цвітну капусту на товсті скибки, ви можете створити "стейки", які легко запікати або смажити, щоб отримати хрустку скоринку та ніжну м'якоть.

Інгредієнти:

1 велика головка цвітної капусти

оливкова олія

сіль та перець до смаку

часниковий порошок

паприка

кмин

коріандр

кайєнський перець

каррі

куркума

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 260°C. Зріжте листя та стебло цвітної капусти. Розріжте головку навпіл, а потім на товсті скибки (приблизно 2,5 см завтовшки). Викладіть стейки цвітної капусти на деко, застелене пергаментом. Окремо змішайте сухі спеції. Злегка полийте капусту оливковою олією. Посоліть, поперчіть і додайте спеції. Запікайте протягом 20-25 хвилин, або до золотистої скоринки. Переверніть стейки і запікайте ще 10-15 хвилин, або до м'якості.

Повноцінна страва з курячим філе

Цей рецепт — чудовий спосіб приготувати смачну та ситну страву з молодої капусти та курки. Завдяки простій підготовці та швидкому запіканню, ви можете насолодитися цією стравою протягом тижня або на вихідних. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Вікторія Петренко.

Інгредієнти:

1 качан молодої капусти

600 г курячого філе

1 цибулина

200 г помідора

1 яйце

3 ст. л. сметани

150 г сиру

сіль, чорний перець, сушений часник

рослинна олія

італійські трави

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. Наріжте молоду капусту на стейки товщиною 1,5-2 см. Викладіть на деко, застелене пергаментом. У невеликій мисці змішайте рослинну олію, сіль, чорний перець та сушений часник. Змастіть цією сумішшю капусту з обох боків. Куряче філе наріжте кубиками. Цибулю дрібно наріжте, а помідор подрібніть кубиками. У мисці з'єднайте куряче філе, цибулю, помідор, яйце та сметану. Додайте сіль, перець та італійські трави. Перемішайте. Викладіть суміш з курки та овочів на капусту. Запікайте в духовці протягом 35-40 хвилин. За 5-10 хвилин до готовності посипте страву тертим сиром. Подавайте гарячою, як самостійну страву або з гарніром.

Сирна насолода: апетитний стейк під сирною шапкою

Рецептом поділився кулінарний блогер під ніком breezy.lemonade. Цей рецепт пропонує вам приготувати незвичайні "стейки" з цвітної капусти, які стануть чудовою альтернативою традиційним м'ясним стравам. Ця страва не лише смачна та ситна, але й дуже приваблива завдяки сирній шапочці.

Інгредієнти:

3-4 стейки з цвітної капусти

1 ст. л. оливкової олії

дрібка солі

1/4 чайної ложки чорного перцю

1/2 чайної ложки порошку чилі

1/2 чайної ложки порошку Пірі Пірі

1 ст. л. соусу шезван

моцарелла і сир чеддер

петрушка для прикрашання

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200°C. У мисці змішайте оливкову олію, сіль, перець, порошок чилі, порошок Пірі Пірі та соус шезван. Додайте стейки з цвітної капусти до суміші спецій. Ретельно перемішайте, щоб вони були повністю покриті. Викладіть стейки на деко, застелене пергаментом. Запікайте протягом 20-25 хвилин, або до золотистого кольору та м'якості. За 5 хвилин до готовності посипте стейки тертими сирами моцарелла і чеддер. Готові стейки прикрасьте петрушкою і подавайте гарячими.

Стейк з капусти може стати відмінним частуванням як на свято, так і на щодень. Також ми ділились дуже цікавим способом заготівлі вишень на зиму.