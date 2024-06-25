Сніданок за 5 хвилин: рецепт скрембла

Скрембл — це ідеальний варіант швидкого сніданку.

Скрембл — це не просто яєчня, це справжня яєчна феєрія, яка може стати чудовим сніданком, обідом або навіть вечерею.

Ця страва проста у приготуванні, але має безліч варіацій, адже до неї можна додавати різноманітні інгредієнти, роблячи її ще більш смачною та цікавою.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ідеального скремблу, який стане вашим улюбленим сніданком.

Інгредієнти:

2 яйця

1 ст. л. вершкового масла

1/4 склянки молока або вершків

Сіль та перець за смаком

Додаткові інгредієнти (за бажанням): тертий сир, зелень, бекон, овочі

Покрокова інструкція:

Підготуємо інгредієнти. Розбийте яйця в миску, додайте молоко або вершки, сіль та перець за смаком. Злегка збийте віничком або виделкою, не розбиваючи білок і жовток. Розтопіть масло. На сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло. Вилийте яєчну суміш на сковороду. Вилийте яєчну суміш на сковороду з розтопленим маслом. Постійно помішуйте. Постійно помішуйте яєчну суміш лопаткою, щоб яйця рівномірно готувалися. Зніміть з вогню до готовності. Зніміть сковороду з вогню за кілька секунд до того, як яйця повністю приготуються. Яйця продовжуватимуть "доходити" завдяки залишковому теплу. Додайте інгредієнти. Додайте до готового скремблу тертий сир, зелень, бекон, овочі або інші інгредієнти за вашим смаком. Подавайте. Подавайте скрембл гарячим, на тості або просто так.

Подаємо такий сніданок з міцною, ароматною кавою. Також, пропонуємо рецепт японського омлету.