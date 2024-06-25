Сніданок за 5 хвилин: рецепт скрембла
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Скрембл — це ідеальний варіант швидкого сніданку.
Скрембл — це не просто яєчня, це справжня яєчна феєрія, яка може стати чудовим сніданком, обідом або навіть вечерею.
Ця страва проста у приготуванні, але має безліч варіацій, адже до неї можна додавати різноманітні інгредієнти, роблячи її ще більш смачною та цікавою.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ідеального скремблу, який стане вашим улюбленим сніданком.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 1 ст. л. вершкового масла
- 1/4 склянки молока або вершків
- Сіль та перець за смаком
- Додаткові інгредієнти (за бажанням): тертий сир, зелень, бекон, овочі
Покрокова інструкція:
- Підготуємо інгредієнти. Розбийте яйця в миску, додайте молоко або вершки, сіль та перець за смаком. Злегка збийте віничком або виделкою, не розбиваючи білок і жовток.
- Розтопіть масло. На сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло.
- Вилийте яєчну суміш на сковороду. Вилийте яєчну суміш на сковороду з розтопленим маслом.
- Постійно помішуйте. Постійно помішуйте яєчну суміш лопаткою, щоб яйця рівномірно готувалися.
- Зніміть з вогню до готовності. Зніміть сковороду з вогню за кілька секунд до того, як яйця повністю приготуються. Яйця продовжуватимуть "доходити" завдяки залишковому теплу.
- Додайте інгредієнти. Додайте до готового скремблу тертий сир, зелень, бекон, овочі або інші інгредієнти за вашим смаком.
- Подавайте. Подавайте скрембл гарячим, на тості або просто так.
Подаємо такий сніданок з міцною, ароматною кавою. Також, пропонуємо рецепт японського омлету.