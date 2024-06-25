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Значно дешевша і корисніша, ніж магазинна: як із трьох інгредієнтів приготувати вдома шоколадну пасту

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Апетитний смаколик можна зробити своїми руками
Апетитний смаколик можна зробити своїми руками. Фото gotovimsmachno.com

Паста виходить ще смачнішою, ніж готова з магазину

Ми розповідали, як вдало заготувати вишні на зиму. Тепер ділимось рецептом апетитної шоколадної домашньої пасти, яка готується всього з трьох інгредієнтів, а виходить значно смачнішою і кориснішою, ніж та, яку ви купите в магазині.

Як її приготувати, розповіла кулінарна блогерка під ніком finefettlecookerys. Вона не лише смачна та здорова, але й її легко зробити вдома за допомогою декількох простих інгредієнтів.

Інгредієнти:

  • 1 склянка мигдалю
  • 1/2 чашки шоколаду (темного, молочного або білого на ваш вибір)
  • дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180°C. Рівномірно розкладіть мигдаль на деко і обсмажте його в розігрітій духовці протягом 13-15 хвилин. Слідкуйте за мигдалем, щоб він не підгорів, і злегка струшуйте або перемішуйте його протягом процесу.
  2. Коли мигдаль буде добре обсмажений і стане ароматним, дістаньте його з духовки. Перекладіть гарячий мигдаль у блендер і подрібніть його до стану дрібної пасти.
  3. Це може зайняти кілька хвилин, і можливо, вам доведеться час від часу очищати стінки блендера. Коли мигдаль стане однорідною кремоподібною масою, додайте дрібку солі для підсилення смаку.
  4. Додайте шоколад і знову подрібніть, доки все не з'єднається. Ви повинні отримати насичену та смачну шоколадно-мигдальну пасту.
  5. Перекладіть домашню шоколадно-мигдальну пасту в герметичний контейнер або скляну банку. Перед зберіганням переконайтеся, що контейнер чистий і сухий.

Цю мигдально-шоколадну пасту можна зберігати при кімнатній температурі до 2 місяців. Також ми ділились рецептом апетитної та оригінальної заправки до салату.

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#Рецепт #Шоколад #Десерт