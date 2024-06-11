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Класичний форшмак: пікантна закуска з оселедця та яблук

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця закуска вразить вас своїм смаком (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця закуска вразить вас своїм смаком (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви будете в Одесі — обов'язково спробуйте форшмак.

Ця вишукана закуска з оселедця, яблук, цибулі та вершкового масла вже давно стала візитівкою Одеси. Її історія сягає 18 століття, коли французькі емігранти привезли до міста рецепт подібної страви. З часом одесити додали свої особливості, створивши неповторний смак, який і досі чарує гурманів.

Сьогодні ми поділимося з вами класичним рецептом форшмаку, який ви зможете приготувати вдома та насолодитися справжнім одеським колоритом. Також, пропонуємо рецепт паштету з квасолі.

Інгредієнти:

  • 2 філе оселедця (свіжого або маринованого)
  • 1 кисло-солодке яблуко (антонівка, зелений папір)
  • 1 цибулина
  • 50 г вершкового масла
  • 2 ст. л. молока
  • 1 ч. л. лимонного соку
  • 1/4 ч. л. чорного меленого перцю
  • Щіпка солі (за смаком)

Приготування:

  1. Підготуємо оселедця: Якщо використовуєте свіжий оселедця, його потрібно вимочити протягом 2-3 годин у молоці, щоб видалити зайву солоність. Потім філе оселедця наріжте кубиками.
  2. Відварюємо яблуко: Яблуко очистіть від шкірки та серцевини, наріжте кубиками. Залийте яблука водою та варіть до м'якості.
  3. Обсмажуємо цибулю: Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору.
  4. Збиваємо форшмак: У блендері або кухонному комбайні з'єднайте оселедця, яблука, обсмажену цибулю, молоко, лимонний сік, чорний перець та сіль. Збийте до однорідної маси.
  5. Подаємо форшмак: Готовий форшмак перекладіть у миску, за бажанням прикрасьте зеленню або оливками. Подавайте до столу з чорним хлібом, крекерами або грінками.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати намазку з кабачків та сиру. Залишилися кабачки? Нафаршуйте їх — вийде неймовірно смачна страва.

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