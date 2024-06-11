Класичний форшмак: пікантна закуска з оселедця та яблук
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Якщо ви будете в Одесі — обов'язково спробуйте форшмак.
Ця вишукана закуска з оселедця, яблук, цибулі та вершкового масла вже давно стала візитівкою Одеси. Її історія сягає 18 століття, коли французькі емігранти привезли до міста рецепт подібної страви. З часом одесити додали свої особливості, створивши неповторний смак, який і досі чарує гурманів.
Сьогодні ми поділимося з вами класичним рецептом форшмаку, який ви зможете приготувати вдома та насолодитися справжнім одеським колоритом. Також, пропонуємо рецепт паштету з квасолі.
Інгредієнти:
- 2 філе оселедця (свіжого або маринованого)
- 1 кисло-солодке яблуко (антонівка, зелений папір)
- 1 цибулина
- 50 г вершкового масла
- 2 ст. л. молока
- 1 ч. л. лимонного соку
- 1/4 ч. л. чорного меленого перцю
- Щіпка солі (за смаком)
Приготування:
- Підготуємо оселедця: Якщо використовуєте свіжий оселедця, його потрібно вимочити протягом 2-3 годин у молоці, щоб видалити зайву солоність. Потім філе оселедця наріжте кубиками.
- Відварюємо яблуко: Яблуко очистіть від шкірки та серцевини, наріжте кубиками. Залийте яблука водою та варіть до м'якості.
- Обсмажуємо цибулю: Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору.
- Збиваємо форшмак: У блендері або кухонному комбайні з'єднайте оселедця, яблука, обсмажену цибулю, молоко, лимонний сік, чорний перець та сіль. Збийте до однорідної маси.
- Подаємо форшмак: Готовий форшмак перекладіть у миску, за бажанням прикрасьте зеленню або оливками. Подавайте до столу з чорним хлібом, крекерами або грінками.
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