Класичний форшмак: пікантна закуска з оселедця та яблук

Якщо ви будете в Одесі — обов'язково спробуйте форшмак.

Ця вишукана закуска з оселедця, яблук, цибулі та вершкового масла вже давно стала візитівкою Одеси. Її історія сягає 18 століття, коли французькі емігранти привезли до міста рецепт подібної страви. З часом одесити додали свої особливості, створивши неповторний смак, який і досі чарує гурманів.

Сьогодні ми поділимося з вами класичним рецептом форшмаку, який ви зможете приготувати вдома та насолодитися справжнім одеським колоритом. Також, пропонуємо рецепт паштету з квасолі.

Інгредієнти:

2 філе оселедця (свіжого або маринованого)

1 кисло-солодке яблуко (антонівка, зелений папір)

1 цибулина

50 г вершкового масла

2 ст. л. молока

1 ч. л. лимонного соку

1/4 ч. л. чорного меленого перцю

Щіпка солі (за смаком)

Приготування:

Підготуємо оселедця: Якщо використовуєте свіжий оселедця, його потрібно вимочити протягом 2-3 годин у молоці, щоб видалити зайву солоність. Потім філе оселедця наріжте кубиками. Відварюємо яблуко: Яблуко очистіть від шкірки та серцевини, наріжте кубиками. Залийте яблука водою та варіть до м'якості. Обсмажуємо цибулю: Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору. Збиваємо форшмак: У блендері або кухонному комбайні з'єднайте оселедця, яблука, обсмажену цибулю, молоко, лимонний сік, чорний перець та сіль. Збийте до однорідної маси. Подаємо форшмак: Готовий форшмак перекладіть у миску, за бажанням прикрасьте зеленню або оливками. Подавайте до столу з чорним хлібом, крекерами або грінками.

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