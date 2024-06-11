Классический форшмак: пикантная закуска из сельди и яблок

Если вы будете в Одессе – обязательно попробуйте форшмак.

Эта изысканная закуска из сельди, яблок, лука и сливочного масла уже давно стала визитной карточкой Одессы. Ее история уходит в 18 век, когда французские эмигранты привезли в город рецепт подобного блюда. Со временем одесситы добавили свои особенности, создав неповторимый вкус, который до сих пор очаровывает гурманов.

Сегодня мы поделимся с вами классическим рецептом форшмака, который вы сможете приготовить на дому и насладиться настоящим одесским колоритом. Также, предлагаем рецепт паштета из фасоли.

Ингредиенты:

2 филе сельди (свежей или маринованной)

1 кисло-сладкое яблоко (антоновка, зеленая бумага)

1 луковица

50 г сливочного масла

2 ст. л. молока

1 ч. л. лимонного сока

1/4 ч. л. черного молотого перца

Щепотка соли (по вкусу)

Приготовление:

Подготовим сельди: Если используете свежую сельдь, ее нужно вымочить в течение 2-3 часов в молоке, чтобы удалить лишнюю соленость. Затем филе сельди нарежьте кубиками. Отвариваем яблоко: Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте кубиками. Залейте яблоки водой и варите до мягкости. Обжариваем лук: Лук мелко нашинкуйте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Взбиваем форшмак: В блендере или кухонном комбайне соедините сельдь, яблоки, обжаренный лук, молоко, лимонный сок, черный перец и соль. Взбейте до однородной массы. Подаем форшмак: Готовый форшмак переложите в миску, по желанию украсьте зеленью или оливками. Подавайте на стол с черным хлебом, крекерами или гренками.

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