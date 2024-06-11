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Ситний та бюджетний паштет з квасолі та тунця: чудова ідея для перекусу

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей паштет стане вашою улюбленою закускою (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей паштет стане вашою улюбленою закускою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей паштет є дуже смачною закускою.

Шукаєте ситну, бюджетну та неймовірно смачну закуску? Зверніть увагу на паштет з квасолі та тунця, що підкорить ваші рецептори! Ця страва не лише стане чудовим доповненням до вашого столу, але й чудово підійде для пікніка або перекусу на ходу.

Сьогодні ми поділимося з вами простим рецептом цього паштету, який ви зможете приготувати за лічені хвилини.

Інгредієнти:

  • 1 банка (400 г) консервованої квасолі у власному соці
  • 1 банка (185 г) консервованого тунця у власному соці
  • 100 г маслин (чорних або зелених)
  • 1 цибулина
  • 1 зубчик часнику
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • Сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. Підготуємо інгредієнти: Квасолю промийте та обсушіть. Тунець розімніть виделкою. Маслини наріжте кільцями. Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть.
  2. Обсмажуємо овочі: У сковороді на оливковій олії обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте часник і обсмажте ще 1 хвилину.
  3. З'єднуємо інгредієнти: У блендері або кухонному комбайні з'єднайте квасолю, тунець, маслини, обсмажену цибулю з часником, лимонний сік, сіль та перець. Збийте до однорідної маси.
  4. Подаємо паштет: Готовий паштет перекладіть у миску, за бажанням прикрасьте зеленню або оливками. Подавайте до столу з хлібом, крекерами або овочами.

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#Рецепт #Паштет #їжа-Телеграф