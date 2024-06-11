Ситний та бюджетний паштет з квасолі та тунця: чудова ідея для перекусу
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Цей паштет є дуже смачною закускою.
Шукаєте ситну, бюджетну та неймовірно смачну закуску? Зверніть увагу на паштет з квасолі та тунця, що підкорить ваші рецептори! Ця страва не лише стане чудовим доповненням до вашого столу, але й чудово підійде для пікніка або перекусу на ходу.
Сьогодні ми поділимося з вами простим рецептом цього паштету, який ви зможете приготувати за лічені хвилини.
Інгредієнти:
- 1 банка (400 г) консервованої квасолі у власному соці
- 1 банка (185 г) консервованого тунця у власному соці
- 100 г маслин (чорних або зелених)
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. лимонного соку
- Сіль, перець за смаком
Приготування:
- Підготуємо інгредієнти: Квасолю промийте та обсушіть. Тунець розімніть виделкою. Маслини наріжте кільцями. Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть.
- Обсмажуємо овочі: У сковороді на оливковій олії обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте часник і обсмажте ще 1 хвилину.
- З'єднуємо інгредієнти: У блендері або кухонному комбайні з'єднайте квасолю, тунець, маслини, обсмажену цибулю з часником, лимонний сік, сіль та перець. Збийте до однорідної маси.
- Подаємо паштет: Готовий паштет перекладіть у миску, за бажанням прикрасьте зеленню або оливками. Подавайте до столу з хлібом, крекерами або овочами.
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