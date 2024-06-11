Ситний та бюджетний паштет з квасолі та тунця: чудова ідея для перекусу

Цей паштет є дуже смачною закускою.

Шукаєте ситну, бюджетну та неймовірно смачну закуску? Зверніть увагу на паштет з квасолі та тунця, що підкорить ваші рецептори! Ця страва не лише стане чудовим доповненням до вашого столу, але й чудово підійде для пікніка або перекусу на ходу.

Сьогодні ми поділимося з вами простим рецептом цього паштету, який ви зможете приготувати за лічені хвилини.

Інгредієнти:

1 банка (400 г) консервованої квасолі у власному соці

1 банка (185 г) консервованого тунця у власному соці

100 г маслин (чорних або зелених)

1 цибулина

1 зубчик часнику

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Підготуємо інгредієнти: Квасолю промийте та обсушіть. Тунець розімніть виделкою. Маслини наріжте кільцями. Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть. Обсмажуємо овочі: У сковороді на оливковій олії обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте часник і обсмажте ще 1 хвилину. З'єднуємо інгредієнти: У блендері або кухонному комбайні з'єднайте квасолю, тунець, маслини, обсмажену цибулю з часником, лимонний сік, сіль та перець. Збийте до однорідної маси. Подаємо паштет: Готовий паштет перекладіть у миску, за бажанням прикрасьте зеленню або оливками. Подавайте до столу з хлібом, крекерами або овочами.

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