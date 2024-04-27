Після першого ж бутерброду з паштетом за цим рецептом, близькі не захочуть нічого іншого
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Відмінно і для ситного перекушування, і до ситного сніданку
Бутерброди з різними паштетами та намазками – це завжди чудовий спосіб перекусити. Готуються вони легко, а виходять ситними.
Разом з "Ідеями для сніданку та вечері" пропонуємо приготувати грибний паштет із вершковим сиром. Найніжніша консистенція, тонкий аромат грибів — це те, за що ви полюбите цю намазку. Варто спробувати раз — і ви забудете про інші паштети та намазки.
Як приготувати грибний паштет з вершковим сиром
Інгредієнти:
- печериці – 300 г;
- вершковий сир – 120 г;
- вершкове масло – 30 г;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- цибуля – 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- чебрець — 1 гілочка;
- сіль, перець, зелень – до смаку.
Спосіб приготування:
- Розігріваємо в сковороді оливкову олію та вершкове масло. Викладаємо дрібно нарізану цибулю та обсмажуємо на середньому вогні близько 3 хвилин.
- Через зазначений час до сковороди відправляємо подрібнений часник і обсмажуємо близько хвилини.
- У сковороду до овочів додаємо нарізані печериці. Збільшуємо вогонь і смажимо всі разом протягом 4 хвилин, після чого викладаємо подрібнений чебрець.
- Знімаємо сковороду з плити та залишаємо на 10 хвилин, щоб маса трохи остигнула.
- Грибну масу відправляємо разом із вершковим сиром та зеленню в блендер і збиваємо до однорідності.
Готовий грибний паштет солимо та перчимо. Подаємо разом із домашнім хлібом.