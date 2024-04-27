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Після першого ж бутерброду з паштетом за цим рецептом, близькі не захочуть нічого іншого

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ніжний грибний паштет із вершковим сиром
Ніжний грибний паштет із вершковим сиром. Фото today.ua

Відмінно і для ситного перекушування, і до ситного сніданку

Бутерброди з різними паштетами та намазками – це завжди чудовий спосіб перекусити. Готуються вони легко, а виходять ситними.

Разом з "Ідеями для сніданку та вечері" пропонуємо приготувати грибний паштет із вершковим сиром. Найніжніша консистенція, тонкий аромат грибів — це те, за що ви полюбите цю намазку. Варто спробувати раз — і ви забудете про інші паштети та намазки.

Як приготувати грибний паштет з вершковим сиром

Інгредієнти:

  • печериці – 300 г;
  • вершковий сир – 120 г;
  • вершкове масло – 30 г;
  • оливкова олія – 1 ст. л.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • чебрець — 1 гілочка;
  • сіль, перець, зелень – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Розігріваємо в сковороді оливкову олію та вершкове масло. Викладаємо дрібно нарізану цибулю та обсмажуємо на середньому вогні близько 3 хвилин.
  2. Через зазначений час до сковороди відправляємо подрібнений часник і обсмажуємо близько хвилини.
  3. У сковороду до овочів додаємо нарізані печериці. Збільшуємо вогонь і смажимо всі разом протягом 4 хвилин, після чого викладаємо подрібнений чебрець.
  4. Знімаємо сковороду з плити та залишаємо на 10 хвилин, щоб маса трохи остигнула.
  5. Грибну масу відправляємо разом із вершковим сиром та зеленню в блендер і збиваємо до однорідності.

Готовий грибний паштет солимо та перчимо. Подаємо разом із домашнім хлібом.

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