Після першого ж бутерброду з паштетом за цим рецептом, близькі не захочуть нічого іншого

Відмінно і для ситного перекушування, і до ситного сніданку

Бутерброди з різними паштетами та намазками – це завжди чудовий спосіб перекусити. Готуються вони легко, а виходять ситними.

Разом з "Ідеями для сніданку та вечері" пропонуємо приготувати грибний паштет із вершковим сиром. Найніжніша консистенція, тонкий аромат грибів — це те, за що ви полюбите цю намазку. Варто спробувати раз — і ви забудете про інші паштети та намазки.

Як приготувати грибний паштет з вершковим сиром

Інгредієнти:

печериці – 300 г;

вершковий сир – 120 г;

вершкове масло – 30 г;

оливкова олія – 1 ст. л.;

цибуля – 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

чебрець — 1 гілочка;

сіль, перець, зелень – до смаку.

Спосіб приготування:

Розігріваємо в сковороді оливкову олію та вершкове масло. Викладаємо дрібно нарізану цибулю та обсмажуємо на середньому вогні близько 3 хвилин. Через зазначений час до сковороди відправляємо подрібнений часник і обсмажуємо близько хвилини. У сковороду до овочів додаємо нарізані печериці. Збільшуємо вогонь і смажимо всі разом протягом 4 хвилин, після чого викладаємо подрібнений чебрець. Знімаємо сковороду з плити та залишаємо на 10 хвилин, щоб маса трохи остигнула. Грибну масу відправляємо разом із вершковим сиром та зеленню в блендер і збиваємо до однорідності.

Готовий грибний паштет солимо та перчимо. Подаємо разом із домашнім хлібом.