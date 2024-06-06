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Польський паштет з білої квасолі: ситна та бюджетна намазка

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей паштет стане чудовою закускою (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей паштет стане чудовою закускою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей паштет допоможе урізноманітнити ваш раціон.

Польська кухня багата на ситні та ароматні страви, які здатні задовольнити найвибагливіший смак. Однією з таких страв є ароматний паштет з білої квасолі — просте, але неймовірно смачна страва, яке стане чудовою закускою або доповненням до основної страви.

Інгредієнти:

  • 500 г білої квасолі
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 1 лавровий лист
  • 1/2 чайної ложки чорного перцю
  • Сіль за смаком
  • 1 столова ложка вершкового масла
  • 2 столові ложки свіжої зелені (петрушка, кріп)

Покрокова інструкція:

  1. Підготуйте квасолю. Квасолю промийте, замочіть у холодній воді на 8 годин. Злийте воду, залийте квасолю свіжою водою і варіть протягом 40-50 хвилин, до м'якості.
  2. Обсмажте цибулю та часник. Подрібніть цибулю та часник. У каструлі розігрійте оливкову олію, обсмажте цибулю до м'якості, потім додайте часник і обсмажте ще 1 хвилину.
  3. Додайте квасолю та спеції. До обсмаженої цибулі та часнику додайте зварену квасолю, лавровий лист, чорний перець та сіль за смаком. Перемішайте.
  4. Тушкуйте паштет. Зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте паштет протягом 20-25 хвилин.
  5. Подрібніть паштет. Зніміть паштет з вогню, вийміть лавровий лист. За допомогою блендера або кухонного комбайна подрібніть паштет до однорідної маси.
  6. Додайте вершкове масло та зелень. Додайте вершкове масло та подрібнену зелень. Перемішайте.
  7. Подавайте паштет. Паштет з білої квасолі готовий! Подавайте його гарячим або холодним, з хлібом, тостами або овочами.

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#Рецепт #Паштет #їжа-Телеграф