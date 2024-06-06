Польський паштет з білої квасолі: ситна та бюджетна намазка
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Цей паштет допоможе урізноманітнити ваш раціон.
Польська кухня багата на ситні та ароматні страви, які здатні задовольнити найвибагливіший смак. Однією з таких страв є ароматний паштет з білої квасолі — просте, але неймовірно смачна страва, яке стане чудовою закускою або доповненням до основної страви.
Інгредієнти:
- 500 г білої квасолі
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 лавровий лист
- 1/2 чайної ложки чорного перцю
- Сіль за смаком
- 1 столова ложка вершкового масла
- 2 столові ложки свіжої зелені (петрушка, кріп)
Покрокова інструкція:
- Підготуйте квасолю. Квасолю промийте, замочіть у холодній воді на 8 годин. Злийте воду, залийте квасолю свіжою водою і варіть протягом 40-50 хвилин, до м'якості.
- Обсмажте цибулю та часник. Подрібніть цибулю та часник. У каструлі розігрійте оливкову олію, обсмажте цибулю до м'якості, потім додайте часник і обсмажте ще 1 хвилину.
- Додайте квасолю та спеції. До обсмаженої цибулі та часнику додайте зварену квасолю, лавровий лист, чорний перець та сіль за смаком. Перемішайте.
- Тушкуйте паштет. Зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте паштет протягом 20-25 хвилин.
- Подрібніть паштет. Зніміть паштет з вогню, вийміть лавровий лист. За допомогою блендера або кухонного комбайна подрібніть паштет до однорідної маси.
- Додайте вершкове масло та зелень. Додайте вершкове масло та подрібнену зелень. Перемішайте.
- Подавайте паштет. Паштет з білої квасолі готовий! Подавайте його гарячим або холодним, з хлібом, тостами або овочами.
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