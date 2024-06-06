Польський паштет з білої квасолі: ситна та бюджетна намазка

Цей паштет допоможе урізноманітнити ваш раціон.

Польська кухня багата на ситні та ароматні страви, які здатні задовольнити найвибагливіший смак. Однією з таких страв є ароматний паштет з білої квасолі — просте, але неймовірно смачна страва, яке стане чудовою закускою або доповненням до основної страви.

Інгредієнти:

500 г білої квасолі

1 цибулина

2 зубчики часнику

1 столова ложка оливкової олії

1 лавровий лист

1/2 чайної ложки чорного перцю

Сіль за смаком

1 столова ложка вершкового масла

2 столові ложки свіжої зелені (петрушка, кріп)

Покрокова інструкція:

Підготуйте квасолю. Квасолю промийте, замочіть у холодній воді на 8 годин. Злийте воду, залийте квасолю свіжою водою і варіть протягом 40-50 хвилин, до м'якості. Обсмажте цибулю та часник. Подрібніть цибулю та часник. У каструлі розігрійте оливкову олію, обсмажте цибулю до м'якості, потім додайте часник і обсмажте ще 1 хвилину. Додайте квасолю та спеції. До обсмаженої цибулі та часнику додайте зварену квасолю, лавровий лист, чорний перець та сіль за смаком. Перемішайте. Тушкуйте паштет. Зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте паштет протягом 20-25 хвилин. Подрібніть паштет. Зніміть паштет з вогню, вийміть лавровий лист. За допомогою блендера або кухонного комбайна подрібніть паштет до однорідної маси. Додайте вершкове масло та зелень. Додайте вершкове масло та подрібнену зелень. Перемішайте. Подавайте паштет. Паштет з білої квасолі готовий! Подавайте його гарячим або холодним, з хлібом, тостами або овочами.

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