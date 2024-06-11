Сытный и бюджетный паштет из фасоли и тунца: отличная идея для перекуса

Этот паштет очень вкусная закуска.

Ищете сытную, бюджетную и невероятно вкусную закуску ? Обратите внимание на паштет из фасоли и тунца, что покорит ваши рецепторы! Это блюдо не только станет отличным дополнением к вашему столу, но и отлично подойдет для пикника или перекуса на ходу.

Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом этого паштета, который вы сможете приготовить в считанные минуты.

Ингредиенты:

1 банка (400 г) консервированной фасоли в собственном соке

1 банка (185 г) консервированного тунца в собственном соке

100 г маслин (черных или зеленых)

1 луковица

1 зубчик чеснока

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Подготовим ингредиенты: Фасоль промойте и обсушите. Тунец разомните вилкой. Маслины нарежьте кольцами. Лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите. Обжариваем овощи: В сковороде на оливковом масле обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок и обжарьте еще 1 минуту. Соединяем ингредиенты: В блендере или кухонном комбайне соедините фасоль, тунец, маслины, обжаренный лук с чесноком, лимонный сок, соль и перец. Взбейте до однородной массы. Подаем паштет: Готовый паштет переложите в миску, по желанию украсьте зеленью или оливками. Подавайте на стол с хлебом, крекерами или овощами.

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