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Сытный и бюджетный паштет из фасоли и тунца: отличная идея для перекуса

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот паштет станет вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ)
Этот паштет станет вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот паштет очень вкусная закуска.

Ищете сытную, бюджетную и невероятно вкусную закуску ? Обратите внимание на паштет из фасоли и тунца, что покорит ваши рецепторы! Это блюдо не только станет отличным дополнением к вашему столу, но и отлично подойдет для пикника или перекуса на ходу.

Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом этого паштета, который вы сможете приготовить в считанные минуты.

Ингредиенты:

  • 1 банка (400 г) консервированной фасоли в собственном соке
  • 1 банка (185 г) консервированного тунца в собственном соке
  • 100 г маслин (черных или зеленых)
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовим ингредиенты: Фасоль промойте и обсушите. Тунец разомните вилкой. Маслины нарежьте кольцами. Лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите.
  2. Обжариваем овощи: В сковороде на оливковом масле обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок и обжарьте еще 1 минуту.
  3. Соединяем ингредиенты: В блендере или кухонном комбайне соедините фасоль, тунец, маслины, обжаренный лук с чесноком, лимонный сок, соль и перец. Взбейте до однородной массы.
  4. Подаем паштет: Готовый паштет переложите в миску, по желанию украсьте зеленью или оливками. Подавайте на стол с хлебом, крекерами или овощами.

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#Рецепт #Паштет #еда-Телеграф