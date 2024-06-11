Сытный и бюджетный паштет из фасоли и тунца: отличная идея для перекуса
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Этот паштет очень вкусная закуска.
Ищете сытную, бюджетную и невероятно вкусную закуску ? Обратите внимание на паштет из фасоли и тунца, что покорит ваши рецепторы! Это блюдо не только станет отличным дополнением к вашему столу, но и отлично подойдет для пикника или перекуса на ходу.
Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом этого паштета, который вы сможете приготовить в считанные минуты.
Ингредиенты:
- 1 банка (400 г) консервированной фасоли в собственном соке
- 1 банка (185 г) консервированного тунца в собственном соке
- 100 г маслин (черных или зеленых)
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Подготовим ингредиенты: Фасоль промойте и обсушите. Тунец разомните вилкой. Маслины нарежьте кольцами. Лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите.
- Обжариваем овощи: В сковороде на оливковом масле обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок и обжарьте еще 1 минуту.
- Соединяем ингредиенты: В блендере или кухонном комбайне соедините фасоль, тунец, маслины, обжаренный лук с чесноком, лимонный сок, соль и перец. Взбейте до однородной массы.
- Подаем паштет: Готовый паштет переложите в миску, по желанию украсьте зеленью или оливками. Подавайте на стол с хлебом, крекерами или овощами.
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