Хоч до великоднього столу, хоч для ситного перекусу: такий паштет доречний завжди

Він точно нікого не залишить байдужим

Великодні страви – окрема кулінарна тема. Ключову позицію в ній займає пишна паска. Однак не варто забувати й про інші ласощі, якими можна урізноманітнити святковий стіл.

Наприклад, до Великодня готують також безліч м’ясних страв — це одночасно і закуска, і основна страва. Саме тому ми з "Важно знать" поділимося рецептом великоднього паштету. Готується він легко, просто й урізноманітнить святковий стіл.

Як приготувати пасхальний паштет

Інгредієнти:

500 г свинячого фаршу;

300 г курячої печінки;

200 г копченого бекону;

2 ст. л. вершкового масла;

4 ст. л. панірувальних сухарів;

1 ч. л. солі;

2 курячі яйця;

2 цибулини;

2 зубчики часнику;

0,5 склянки молока;

перець;

майоран;

орегано.

Спосіб приготування:

Чистимо і подрібнюємо цибулю та часник. Відправляємо їх на розігріту сковороду із вершковим маслом. Коли овочі зарум’яняться, додаємо свинячий фарш і також обсмажуємо до зарум’янювання. Печінку чистимо, проварюємо протягом 10 хвилин і даємо охолонути. Невеликими кубиками нарізаємо бекон. Підготовлену печінку, м’ясо з овочами пропускаємо через м’ясорубку. В отриману масу додаємо панірувальні сухарі, яйця та молоко. Приправляємо орегано, перцем та майораном, солимо і ретельно все перемішуємо. Готову суміш для паштету відправляємо на застелений папером для випікання лист і запікаємо годину в розігрітій до 180 градусів духовці.

Даємо охолонути та подаємо з домашнім хлібом. Вийде неймовірно смачно.