Хоч до великоднього столу, хоч для ситного перекусу: такий паштет доречний завжди
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Він точно нікого не залишить байдужим
Великодні страви – окрема кулінарна тема. Ключову позицію в ній займає пишна паска. Однак не варто забувати й про інші ласощі, якими можна урізноманітнити святковий стіл.
Наприклад, до Великодня готують також безліч м’ясних страв — це одночасно і закуска, і основна страва. Саме тому ми з "Важно знать" поділимося рецептом великоднього паштету. Готується він легко, просто й урізноманітнить святковий стіл.
Як приготувати пасхальний паштет
Інгредієнти:
- 500 г свинячого фаршу;
- 300 г курячої печінки;
- 200 г копченого бекону;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 4 ст. л. панірувальних сухарів;
- 1 ч. л. солі;
- 2 курячі яйця;
- 2 цибулини;
- 2 зубчики часнику;
- 0,5 склянки молока;
- перець;
- майоран;
- орегано.
Спосіб приготування:
- Чистимо і подрібнюємо цибулю та часник. Відправляємо їх на розігріту сковороду із вершковим маслом. Коли овочі зарум’яняться, додаємо свинячий фарш і також обсмажуємо до зарум’янювання.
- Печінку чистимо, проварюємо протягом 10 хвилин і даємо охолонути.
- Невеликими кубиками нарізаємо бекон.
- Підготовлену печінку, м’ясо з овочами пропускаємо через м’ясорубку. В отриману масу додаємо панірувальні сухарі, яйця та молоко. Приправляємо орегано, перцем та майораном, солимо і ретельно все перемішуємо.
- Готову суміш для паштету відправляємо на застелений папером для випікання лист і запікаємо годину в розігрітій до 180 градусів духовці.
Даємо охолонути та подаємо з домашнім хлібом. Вийде неймовірно смачно.