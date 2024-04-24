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Хоч до великоднього столу, хоч для ситного перекусу: такий паштет доречний завжди

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Паштет танутиме у роті
Паштет танутиме у роті. Фото vazhnoznat.com

Він точно нікого не залишить байдужим

Великодні страви – окрема кулінарна тема. Ключову позицію в ній займає пишна паска. Однак не варто забувати й про інші ласощі, якими можна урізноманітнити святковий стіл.

Наприклад, до Великодня готують також безліч м’ясних страв — це одночасно і закуска, і основна страва. Саме тому ми з "Важно знать" поділимося рецептом великоднього паштету. Готується він легко, просто й урізноманітнить святковий стіл.

Як приготувати пасхальний паштет

Інгредієнти:

  • 500 г свинячого фаршу;
  • 300 г курячої печінки;
  • 200 г копченого бекону;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • 4 ст. л. панірувальних сухарів;
  • 1 ч. л. солі;
  • 2 курячі яйця;
  • 2 цибулини;
  • 2 зубчики часнику;
  • 0,5 склянки молока;
  • перець;
  • майоран;
  • орегано.

Спосіб приготування:

  1. Чистимо і подрібнюємо цибулю та часник. Відправляємо їх на розігріту сковороду із вершковим маслом. Коли овочі зарум’яняться, додаємо свинячий фарш і також обсмажуємо до зарум’янювання.
  2. Печінку чистимо, проварюємо протягом 10 хвилин і даємо охолонути.
  3. Невеликими кубиками нарізаємо бекон.
  4. Підготовлену печінку, м’ясо з овочами пропускаємо через м’ясорубку. В отриману масу додаємо панірувальні сухарі, яйця та молоко. Приправляємо орегано, перцем та майораном, солимо і ретельно все перемішуємо.
  5. Готову суміш для паштету відправляємо на застелений папером для випікання лист і запікаємо годину в розігрітій до 180 градусів духовці.

Даємо охолонути та подаємо з домашнім хлібом. Вийде неймовірно смачно.

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