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Суп-пюре с цуккини и петрушкой: легкий и ароматный обед

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот суп станет отличным вариантом обеда (изображение создано с помощью ИИ)
Этот суп станет отличным вариантом обеда (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Это блюдо идеально для лета — оно легкое, ароматное и очень вкусное.

Суп-пюре из цуккини – это не только вкусное, но и невероятно полезное блюдо. Этот овощ богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые делают его отличным выбором для здорового питания. Сегодня мы поделимся с вами рецептом нежного зеленого супа-пюре из цуккини, который станет настоящим украшением вашего стола. Об этом пишет Smachno.ua.

Преимущества супа-пюре из цуккини:

  • Полезен: Этот суп богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые важны для здоровья.
  • Легкий: Суп-пюре легко усваивается, поэтому идеально подходит для людей с чувствительным желудком.
  • Сытный Несмотря на свою легкость, этот суп достаточно сытный и может стать полноценной трапезой.
  • Быстрый: Суп-пюре готовится очень быстро и просто, поэтому он станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне.
  • Универсальный: Вы можете добавить в этот суп другие овощи, специи и зелень по своему вкусу.

Ингредиенты:

  • 2 цуккини
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 500 мл овощного бульона
  • 100 мл сливок (по желанию)
  • Соль и перец по вкусу
  • 1 столовая ложка свежей зелени (петрушка, укроп) (по желанию)

Пошаговая инструкция:

  1. Обжарьте лук и чеснок. Измельчите лук и чеснок. В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок и обжарьте еще 1 минуту.
  2. Добавьте цуккини. Цуккини нарежьте кубиками, добавьте к обжаренному луку и чесноку. Перемешайте.
  3. Влейте бульон. Залейте овощи овощным бульоном. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите в течение 15-20 минут, до мягкости цуккини.
  4. Измельчите суп. Снимите суп с огня, дайте ему немного охладиться, а затем измельчите его с помощью блендера до однородной массы.
  5. Добавьте сливки (по желанию). Добавьте сливки (по желанию), посолите, поперчите и перемешайте.
  6. Добавьте зелень (по желанию). Добавьте измельченную зелень (по желанию) и перемешайте.
  7. Подавайте суп. Суп-пюре из цуккини готов! Подавайте его горячим с гренками или крутонами.

Этот наваристый суп хорошо согревает в холода. Также мы делились рецептом вкуснейшей и ароматной шурпы. Советуем обратить внимание на рецепт вкуснейшего салата с мясом.

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