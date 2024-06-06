Суп-пюре с цуккини и петрушкой: легкий и ароматный обед

Это блюдо идеально для лета — оно легкое, ароматное и очень вкусное.

Суп-пюре из цуккини – это не только вкусное, но и невероятно полезное блюдо. Этот овощ богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые делают его отличным выбором для здорового питания. Сегодня мы поделимся с вами рецептом нежного зеленого супа-пюре из цуккини, который станет настоящим украшением вашего стола. Об этом пишет Smachno.ua.

Преимущества супа-пюре из цуккини:

Полезен: Этот суп богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые важны для здоровья.

Этот суп богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые важны для здоровья. Легкий: Суп-пюре легко усваивается, поэтому идеально подходит для людей с чувствительным желудком.

Суп-пюре легко усваивается, поэтому идеально подходит для людей с чувствительным желудком. Сытный Несмотря на свою легкость, этот суп достаточно сытный и может стать полноценной трапезой.

Несмотря на свою легкость, этот суп достаточно сытный и может стать полноценной трапезой. Быстрый: Суп-пюре готовится очень быстро и просто, поэтому он станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне.

Суп-пюре готовится очень быстро и просто, поэтому он станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне. Универсальный: Вы можете добавить в этот суп другие овощи, специи и зелень по своему вкусу.

Ингредиенты:

2 цуккини

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

500 мл овощного бульона

100 мл сливок (по желанию)

Соль и перец по вкусу

1 столовая ложка свежей зелени (петрушка, укроп) (по желанию)

Пошаговая инструкция:

Обжарьте лук и чеснок. Измельчите лук и чеснок. В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок и обжарьте еще 1 минуту. Добавьте цуккини. Цуккини нарежьте кубиками, добавьте к обжаренному луку и чесноку. Перемешайте. Влейте бульон. Залейте овощи овощным бульоном. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите в течение 15-20 минут, до мягкости цуккини. Измельчите суп. Снимите суп с огня, дайте ему немного охладиться, а затем измельчите его с помощью блендера до однородной массы. Добавьте сливки (по желанию). Добавьте сливки (по желанию), посолите, поперчите и перемешайте. Добавьте зелень (по желанию). Добавьте измельченную зелень (по желанию) и перемешайте. Подавайте суп. Суп-пюре из цуккини готов! Подавайте его горячим с гренками или крутонами.

Этот наваристый суп хорошо согревает в холода. Также мы делились рецептом вкуснейшей и ароматной шурпы. Советуем обратить внимание на рецепт вкуснейшего салата с мясом.