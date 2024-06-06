Суп-пюре с цуккини и петрушкой: легкий и ароматный обед
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Это блюдо идеально для лета — оно легкое, ароматное и очень вкусное.
Суп-пюре из цуккини – это не только вкусное, но и невероятно полезное блюдо. Этот овощ богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые делают его отличным выбором для здорового питания. Сегодня мы поделимся с вами рецептом нежного зеленого супа-пюре из цуккини, который станет настоящим украшением вашего стола. Об этом пишет Smachno.ua.
Преимущества супа-пюре из цуккини:
- Полезен: Этот суп богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые важны для здоровья.
- Легкий: Суп-пюре легко усваивается, поэтому идеально подходит для людей с чувствительным желудком.
- Сытный Несмотря на свою легкость, этот суп достаточно сытный и может стать полноценной трапезой.
- Быстрый: Суп-пюре готовится очень быстро и просто, поэтому он станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне.
- Универсальный: Вы можете добавить в этот суп другие овощи, специи и зелень по своему вкусу.
Ингредиенты:
- 2 цуккини
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 500 мл овощного бульона
- 100 мл сливок (по желанию)
- Соль и перец по вкусу
- 1 столовая ложка свежей зелени (петрушка, укроп) (по желанию)
Пошаговая инструкция:
- Обжарьте лук и чеснок. Измельчите лук и чеснок. В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок и обжарьте еще 1 минуту.
- Добавьте цуккини. Цуккини нарежьте кубиками, добавьте к обжаренному луку и чесноку. Перемешайте.
- Влейте бульон. Залейте овощи овощным бульоном. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите в течение 15-20 минут, до мягкости цуккини.
- Измельчите суп. Снимите суп с огня, дайте ему немного охладиться, а затем измельчите его с помощью блендера до однородной массы.
- Добавьте сливки (по желанию). Добавьте сливки (по желанию), посолите, поперчите и перемешайте.
- Добавьте зелень (по желанию). Добавьте измельченную зелень (по желанию) и перемешайте.
- Подавайте суп. Суп-пюре из цуккини готов! Подавайте его горячим с гренками или крутонами.
Этот наваристый суп хорошо согревает в холода. Также мы делились рецептом вкуснейшей и ароматной шурпы. Советуем обратить внимание на рецепт вкуснейшего салата с мясом.