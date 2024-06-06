Торт Наполеон з бісквітного печива: класика за новим рецептом
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Якщо ви любитель "Наполеону", але не має часу приготування його класичної версії, пропонуємо спробувати лінивий торт "Наполеон".
Торт "Наполеон" — це справжня класика української кухні, яка завжди прикрашає святковий стіл і дарує незабутні смакові враження. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом цього торта, який не потребує випікання, і готується з готового печива. Швидко, просто, а результат — неперевершений! Також, пропонуємо рецепт чизкейку з ревенем.
Переваги торта "Наполеон" з печива:
- Швидкість приготування: Цей торт не потребує випікання, тому його можна приготувати за лічені години.
- Простота: Рецепт нескладний і не потребує спеціальних навичок.
- Доступність: Для приготування торта використовуються доступні інгредієнти.
- Ніжний смак: Торт виходить неймовірно ніжним, хрустким і тане в роті.
Інгредієнти:
- 500 г печива "Вечірній Київ"
- 800 г вареного згущеного молока
- 200 г вершкового масла
- 50 г волоських горіхів (за бажанням)
Покрокова інструкція:
- Приготуйте крем. Вершкове масло кімнатної температури збийте з вареним згущеним молоком до однорідної маси.
- Сформуйте торт. Візьміть одну печенюшку, змастіть її кремом. Покладіть зверху другу печенюшку і знову змастіть кремом. Повторюйте процес, поки не закінчиться печиво.
- Прикрасьте торт. Подрібніть горіхи (за бажанням) і посипте ними торт.
- Дайте торту настоятися. Поставте торт у холодильник на 2-3 години, щоб він просочився кремом.
А якщо ви любите торти, рекомендуємо приготувати торт із трьох інгредієнтів за рецептом "Телеграфа". Також, пропонуємо приготувати шоколадно-сирний торт без випічки.