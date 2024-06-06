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Торт Наполеон з бісквітного печива: класика за новим рецептом

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей торт підкорює з першого шматочку (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей торт підкорює з першого шматочку (зображення створено за допомогою ШІ)

Якщо ви любитель "Наполеону", але не має часу приготування його класичної версії, пропонуємо спробувати лінивий торт "Наполеон".

Торт "Наполеон" — це справжня класика української кухні, яка завжди прикрашає святковий стіл і дарує незабутні смакові враження. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом цього торта, який не потребує випікання, і готується з готового печива. Швидко, просто, а результат — неперевершений! Також, пропонуємо рецепт чизкейку з ревенем.

Переваги торта "Наполеон" з печива:

  • Швидкість приготування: Цей торт не потребує випікання, тому його можна приготувати за лічені години.
  • Простота: Рецепт нескладний і не потребує спеціальних навичок.
  • Доступність: Для приготування торта використовуються доступні інгредієнти.
  • Ніжний смак: Торт виходить неймовірно ніжним, хрустким і тане в роті.

Інгредієнти:

  • 500 г печива "Вечірній Київ"
  • 800 г вареного згущеного молока
  • 200 г вершкового масла
  • 50 г волоських горіхів (за бажанням)

Покрокова інструкція:

  1. Приготуйте крем. Вершкове масло кімнатної температури збийте з вареним згущеним молоком до однорідної маси.
  2. Сформуйте торт. Візьміть одну печенюшку, змастіть її кремом. Покладіть зверху другу печенюшку і знову змастіть кремом. Повторюйте процес, поки не закінчиться печиво.
  3. Прикрасьте торт. Подрібніть горіхи (за бажанням) і посипте ними торт.
  4. Дайте торту настоятися. Поставте торт у холодильник на 2-3 години, щоб він просочився кремом.

А якщо ви любите торти, рекомендуємо приготувати торт із трьох інгредієнтів за рецептом "Телеграфа". Також, пропонуємо приготувати шоколадно-сирний торт без випічки.

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#Рецепт #Торт #їжа-Телеграф