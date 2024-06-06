Торт Наполеон з бісквітного печива: класика за новим рецептом

Якщо ви любитель "Наполеону", але не має часу приготування його класичної версії, пропонуємо спробувати лінивий торт "Наполеон".

Торт "Наполеон" — це справжня класика української кухні, яка завжди прикрашає святковий стіл і дарує незабутні смакові враження. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом цього торта, який не потребує випікання, і готується з готового печива. Швидко, просто, а результат — неперевершений! Також, пропонуємо рецепт чизкейку з ревенем.

Переваги торта "Наполеон" з печива:

Швидкість приготування: Цей торт не потребує випікання, тому його можна приготувати за лічені години.

Цей торт не потребує випікання, тому його можна приготувати за лічені години. Простота: Рецепт нескладний і не потребує спеціальних навичок.

Рецепт нескладний і не потребує спеціальних навичок. Доступність: Для приготування торта використовуються доступні інгредієнти.

Для приготування торта використовуються доступні інгредієнти. Ніжний смак: Торт виходить неймовірно ніжним, хрустким і тане в роті.

Інгредієнти:

500 г печива "Вечірній Київ"

800 г вареного згущеного молока

200 г вершкового масла

50 г волоських горіхів (за бажанням)

Покрокова інструкція:

Приготуйте крем. Вершкове масло кімнатної температури збийте з вареним згущеним молоком до однорідної маси. Сформуйте торт. Візьміть одну печенюшку, змастіть її кремом. Покладіть зверху другу печенюшку і знову змастіть кремом. Повторюйте процес, поки не закінчиться печиво. Прикрасьте торт. Подрібніть горіхи (за бажанням) і посипте ними торт. Дайте торту настоятися. Поставте торт у холодильник на 2-3 години, щоб він просочився кремом.

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