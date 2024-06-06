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Торт Наполеон из бисквитного печенья: классика по новому рецепту

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот торт покоряет из первого кусочка (изображение создано с помощью ИИ)
Этот торт покоряет из первого кусочка (изображение создано с помощью ИИ)

Если вы любитель "Наполеона", но нет времени приготовления его классической версии, предлагаем попробовать ленивый торт "Наполеон".

Торт "Наполеон" – это настоящая классика украинской кухни, которая всегда украшает праздничный стол и дарит незабываемые вкусовые впечатления. Сегодня мы поделимся с вами рецептом этого торта, не требующего выпекания, и готовится из готового печенья. Быстро, просто, а результат – непревзойденный! Также, предлагаем рецепт чизкейка с ревенем.

Преимущества торта "Наполеон" из печенья:

  • Скорость приготовления Этот торт не требует выпечки, поэтому его можно приготовить за считанные часы.
  • Простота: Рецепт несложный и не требует специальных навыков.
  • Доступность: Для приготовления торта используются доступные ингредиенты.
  • Нежный вкус: Торт получается невероятно нежным, хрустящим и тающим во рту.

Ингредиенты:

  • 500 г печенья "Вечерний Киев"
  • 800 г вареной сгущенки
  • 200 г сливочного масла
  • 50 г грецких орехов (по желанию)

Пошаговая инструкция:

  1. Приготовьте крем. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с вареной сгущенкой до однородной массы.
  2. Сформируйте торт. Возьмите одну печенюшку, смажьте ее кремом. Положите сверху вторую печенюшку и снова смажьте кремом. Повторяйте процесс, пока не закончится печенье.
  3. Украсьте торт. Размельчите орехи (по желанию) и посыпьте ими торт.
  4. Дайте торту настояться. Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался кремом.

А если вы любите торты, рекомендуем приготовить торт из трех ингредиентов по рецепту "Телеграфа". Также, предлагаем приготовить шоколадно-творожный торт без выпечки.

Теги:
#Рецепт #Торт #еда-Телеграф