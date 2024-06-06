Торт Наполеон из бисквитного печенья: классика по новому рецепту
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Если вы любитель "Наполеона", но нет времени приготовления его классической версии, предлагаем попробовать ленивый торт "Наполеон".
Торт "Наполеон" – это настоящая классика украинской кухни, которая всегда украшает праздничный стол и дарит незабываемые вкусовые впечатления. Сегодня мы поделимся с вами рецептом этого торта, не требующего выпекания, и готовится из готового печенья. Быстро, просто, а результат – непревзойденный! Также, предлагаем рецепт чизкейка с ревенем.
Преимущества торта "Наполеон" из печенья:
- Скорость приготовления Этот торт не требует выпечки, поэтому его можно приготовить за считанные часы.
- Простота: Рецепт несложный и не требует специальных навыков.
- Доступность: Для приготовления торта используются доступные ингредиенты.
- Нежный вкус: Торт получается невероятно нежным, хрустящим и тающим во рту.
Ингредиенты:
- 500 г печенья "Вечерний Киев"
- 800 г вареной сгущенки
- 200 г сливочного масла
- 50 г грецких орехов (по желанию)
Пошаговая инструкция:
- Приготовьте крем. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с вареной сгущенкой до однородной массы.
- Сформируйте торт. Возьмите одну печенюшку, смажьте ее кремом. Положите сверху вторую печенюшку и снова смажьте кремом. Повторяйте процесс, пока не закончится печенье.
- Украсьте торт. Размельчите орехи (по желанию) и посыпьте ими торт.
- Дайте торту настояться. Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался кремом.
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