Торт Наполеон из бисквитного печенья: классика по новому рецепту

Если вы любитель "Наполеона", но нет времени приготовления его классической версии, предлагаем попробовать ленивый торт "Наполеон".

Торт "Наполеон" – это настоящая классика украинской кухни, которая всегда украшает праздничный стол и дарит незабываемые вкусовые впечатления. Сегодня мы поделимся с вами рецептом этого торта, не требующего выпекания, и готовится из готового печенья. Быстро, просто, а результат – непревзойденный! Также, предлагаем рецепт чизкейка с ревенем.

Преимущества торта "Наполеон" из печенья:

Скорость приготовления Этот торт не требует выпечки, поэтому его можно приготовить за считанные часы.

Этот торт не требует выпечки, поэтому его можно приготовить за считанные часы. Простота: Рецепт несложный и не требует специальных навыков.

Рецепт несложный и не требует специальных навыков. Доступность: Для приготовления торта используются доступные ингредиенты.

Для приготовления торта используются доступные ингредиенты. Нежный вкус: Торт получается невероятно нежным, хрустящим и тающим во рту.

Ингредиенты:

500 г печенья "Вечерний Киев"

800 г вареной сгущенки

200 г сливочного масла

50 г грецких орехов (по желанию)

Пошаговая инструкция:

Приготовьте крем. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с вареной сгущенкой до однородной массы. Сформируйте торт. Возьмите одну печенюшку, смажьте ее кремом. Положите сверху вторую печенюшку и снова смажьте кремом. Повторяйте процесс, пока не закончится печенье. Украсьте торт. Размельчите орехи (по желанию) и посыпьте ими торт. Дайте торту настояться. Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался кремом.

А если вы любите торты, рекомендуем приготовить торт из трех ингредиентов по рецепту "Телеграфа". Также, предлагаем приготовить шоколадно-творожный торт без выпечки.