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Полуничний торт з сиром без випікання: швидкий та елегантний десерт

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей полуничний торт стане окрасою вашого столу (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей полуничний торт стане окрасою вашого столу (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

У сезон полуниці чудовим вибором стане приготування полуничного торту.

Полуничний торт — це не просто десерт, а справжня феєрія смаків і ароматів, яка здатна підкорити серця найвибагливіших гурманів. Його ніжна бісквітна основа, соковита полунична начинка та повітряний крем роблять його ідеальним вибором для будь-якого святкового столу або простого сімейного чаювання.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування полуничного торта, який зачарує вас своїм зовнішнім виглядом та неперевершеним смаком.

1. Інгредієнти:

Для приготування полуничного торта вам знадобляться:

Для бісквіта:

  • 4 яйця
  • 120 г цукру
  • 120 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1/4 ч. л. солі
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 1/2 ч. л. ванільного екстракту

Для полуничної начинки:

  • 500 г полуниці
  • 100 г цукру
  • 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю
  • 1/2 ч. л. лимонного соку

Для крему:

  • 500 мл вершків (33%)
  • 250 г вершкового сиру
  • 100 г цукрової пудри
  • 1 ч. л. ванільного екстракту

2. Бісквіт

  1. Розігрійте духовку до 180°C.
  2. Відокремте білки від жовтків.
  3. Збийте білки з цукром до стійких піків.
  4. Додайте жовтки, лимонний сік та ванільний екстракт, акуратно перемішайте.
  5. Просійте борошно з розпушувачем та сіллю, додайте до яєчної суміші і дбайливо перемішайте.
  6. Викладіть тісто у форму для випічки, застелену пергаментом.
  7. Випікайте бісквіт протягом 30-35 хвилин до золотистого кольору.
  8. Готовий бісквіт остудіть у формі, а потім розріжте на 2 коржі.

3. Полунична начинка

  1. Полуницю помийте, видаліть плодоніжки.
  2. 200 г полуниці подрібніть блендером до стану пюре.
  3. У каструлі змішайте 100 г цукру, кукурудзяний крохмаль та лимонний сік.
  4. Додайте полуничне пюре, поставте на повільний вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
  5. Зніміть з вогню, додайте решту полуниці, перемішайте і дайте охолонути.

4. Крем

  1. Холодні вершки збийте до стійких піків.
  2. Додайте вершковий сир, цукрову пудру та ванільний екстракт, збийте до однорідної маси.

5. Збірка торта

  1. На тарілку викладіть 1 корж бісквіта, промажте його полуничною начинкою.
  2. Накрийте другим коржем, промажте його кремом.
  3. Повторіть шари, закінчуючи кремом.
  4. Прикрасьте торт свіжою полуницею, м'ятою або іншими ягодами.
  5. Поставте торт у холодильник на 2-3 години, щоб він просочився.

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