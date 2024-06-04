Полуничний торт з сиром без випікання: швидкий та елегантний десерт

У сезон полуниці чудовим вибором стане приготування полуничного торту.

Полуничний торт — це не просто десерт, а справжня феєрія смаків і ароматів, яка здатна підкорити серця найвибагливіших гурманів. Його ніжна бісквітна основа, соковита полунична начинка та повітряний крем роблять його ідеальним вибором для будь-якого святкового столу або простого сімейного чаювання.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування полуничного торта, який зачарує вас своїм зовнішнім виглядом та неперевершеним смаком.

1. Інгредієнти:

Для приготування полуничного торта вам знадобляться:

Для бісквіта:

4 яйця

120 г цукру

120 г борошна

1 ч. л. розпушувача

1/4 ч. л. солі

1 ст. л. лимонного соку

1/2 ч. л. ванільного екстракту

Для полуничної начинки:

500 г полуниці

100 г цукру

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

1/2 ч. л. лимонного соку

Для крему:

500 мл вершків (33%)

250 г вершкового сиру

100 г цукрової пудри

1 ч. л. ванільного екстракту

2. Бісквіт

Розігрійте духовку до 180°C. Відокремте білки від жовтків. Збийте білки з цукром до стійких піків. Додайте жовтки, лимонний сік та ванільний екстракт, акуратно перемішайте. Просійте борошно з розпушувачем та сіллю, додайте до яєчної суміші і дбайливо перемішайте. Викладіть тісто у форму для випічки, застелену пергаментом. Випікайте бісквіт протягом 30-35 хвилин до золотистого кольору. Готовий бісквіт остудіть у формі, а потім розріжте на 2 коржі.

3. Полунична начинка

Полуницю помийте, видаліть плодоніжки. 200 г полуниці подрібніть блендером до стану пюре. У каструлі змішайте 100 г цукру, кукурудзяний крохмаль та лимонний сік. Додайте полуничне пюре, поставте на повільний вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Зніміть з вогню, додайте решту полуниці, перемішайте і дайте охолонути.

4. Крем

Холодні вершки збийте до стійких піків. Додайте вершковий сир, цукрову пудру та ванільний екстракт, збийте до однорідної маси.

5. Збірка торта

На тарілку викладіть 1 корж бісквіта, промажте його полуничною начинкою. Накрийте другим коржем, промажте його кремом. Повторіть шари, закінчуючи кремом. Прикрасьте торт свіжою полуницею, м'ятою або іншими ягодами. Поставте торт у холодильник на 2-3 години, щоб він просочився.

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