Полуничний торт з сиром без випікання: швидкий та елегантний десерт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
У сезон полуниці чудовим вибором стане приготування полуничного торту.
Полуничний торт — це не просто десерт, а справжня феєрія смаків і ароматів, яка здатна підкорити серця найвибагливіших гурманів. Його ніжна бісквітна основа, соковита полунична начинка та повітряний крем роблять його ідеальним вибором для будь-якого святкового столу або простого сімейного чаювання.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування полуничного торта, який зачарує вас своїм зовнішнім виглядом та неперевершеним смаком.
1. Інгредієнти:
Для приготування полуничного торта вам знадобляться:
Для бісквіта:
- 4 яйця
- 120 г цукру
- 120 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 1/4 ч. л. солі
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1/2 ч. л. ванільного екстракту
Для полуничної начинки:
- 500 г полуниці
- 100 г цукру
- 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю
- 1/2 ч. л. лимонного соку
Для крему:
- 500 мл вершків (33%)
- 250 г вершкового сиру
- 100 г цукрової пудри
- 1 ч. л. ванільного екстракту
2. Бісквіт
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Відокремте білки від жовтків.
- Збийте білки з цукром до стійких піків.
- Додайте жовтки, лимонний сік та ванільний екстракт, акуратно перемішайте.
- Просійте борошно з розпушувачем та сіллю, додайте до яєчної суміші і дбайливо перемішайте.
- Викладіть тісто у форму для випічки, застелену пергаментом.
- Випікайте бісквіт протягом 30-35 хвилин до золотистого кольору.
- Готовий бісквіт остудіть у формі, а потім розріжте на 2 коржі.
3. Полунична начинка
- Полуницю помийте, видаліть плодоніжки.
- 200 г полуниці подрібніть блендером до стану пюре.
- У каструлі змішайте 100 г цукру, кукурудзяний крохмаль та лимонний сік.
- Додайте полуничне пюре, поставте на повільний вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
- Зніміть з вогню, додайте решту полуниці, перемішайте і дайте охолонути.
4. Крем
- Холодні вершки збийте до стійких піків.
- Додайте вершковий сир, цукрову пудру та ванільний екстракт, збийте до однорідної маси.
5. Збірка торта
- На тарілку викладіть 1 корж бісквіта, промажте його полуничною начинкою.
- Накрийте другим коржем, промажте його кремом.
- Повторіть шари, закінчуючи кремом.
- Прикрасьте торт свіжою полуницею, м'ятою або іншими ягодами.
- Поставте торт у холодильник на 2-3 години, щоб він просочився.
Раніше ми писали, як приготувати полуничні кульки. Також, пропонуємо рецепт літніх вареників з ягодами.