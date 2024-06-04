Банановий торт: ароматна класика, яка завжди вдається
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Любителі бананів будуть в захваті від цього торту.
Банановий торт — це не просто десерт, а справжня симфонія смаків та ароматів, яка здатна перенести вас у тропічний рай. Його ніжна бісквітна основа, соковита бананова начинка та вершковий крем роблять його ідеальним вибором для будь-якого святкового столу або сімейного чаювання.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування бананового торта, який зачарує вас своїм зовнішнім виглядом та неперевершеним смаком.
1. Інгредієнти:
Для приготування бананового торта вам знадобляться:
Для бісквіта:
- 3 яйця
- 100 г цукру
- 100 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 1/4 ч. л. солі
- 1/2 ч. л. ванільного екстракту
- 3 стиглих банана
Для бананової начинки:
- 2 стиглих банана
- 50 г цукру
- 2 ст. л. лимонного соку
- 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю
Для крему:
- 500 мл вершків (33%)
- 250 г вершкового сиру
- 100 г цукрової пудри
- 1 ч. л. ванільного екстракту
2. Бісквіт:
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Відокремте білки від жовтків.
- Збийте білки з цукром до стійких піків.
- Додайте жовтки, ванільний екстракт та розім'яті банани, акуратно перемішайте.
- Просійте борошно з розпушувачем та сіллю, додайте до яєчної суміші і дбайливо перемішайте.
- Викладіть тісто у форму для випічки, застелену пергаментом.
- Випікайте бісквіт протягом 30-35 хвилин до золотистого кольору.
- Готовий бісквіт остудіть у формі, а потім розріжте на 2 коржі.
3. Бананова начинка:
- Банани подрібніть блендером до стану пюре.
- У каструлі змішайте цукор, кукурудзяний крохмаль та лимонний сік.
- Додайте бананове пюре, поставте на повільний вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
- Зніміть з вогню, дайте охолонути.
4. Крем:
- Холодні вершки збийте до стійких піків.
- Додайте вершковий сир, цукрову пудру та ванільний екстракт, збийте до однорідної маси.
5. Збірка торта:
- На тарілку викладіть 1 корж бісквіта, промажте його банановою начинкою.
- Накрийте другим коржем, промажте його кремом.
- Повторіть шари, закінчуючи кремом.
- Прикрасьте торт свіжими бананами, м'ятою або шоколадною стружкою.
- Поставте торт у холодильник на 2-3 години, щоб він просочився.
Подаємо його з улюбленим напоєм. Також, пропонуємо рецепт лінивої полуничної випічки.