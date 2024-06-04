Банановий торт: ароматна класика, яка завжди вдається

Любителі бананів будуть в захваті від цього торту.

Банановий торт — це не просто десерт, а справжня симфонія смаків та ароматів, яка здатна перенести вас у тропічний рай. Його ніжна бісквітна основа, соковита бананова начинка та вершковий крем роблять його ідеальним вибором для будь-якого святкового столу або сімейного чаювання.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування бананового торта, який зачарує вас своїм зовнішнім виглядом та неперевершеним смаком.

1. Інгредієнти:

Для приготування бананового торта вам знадобляться:

Для бісквіта:

3 яйця

100 г цукру

100 г борошна

1 ч. л. розпушувача

1/4 ч. л. солі

1/2 ч. л. ванільного екстракту

3 стиглих банана

Для бананової начинки:

2 стиглих банана

50 г цукру

2 ст. л. лимонного соку

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

Для крему:

500 мл вершків (33%)

250 г вершкового сиру

100 г цукрової пудри

1 ч. л. ванільного екстракту

2. Бісквіт:

Розігрійте духовку до 180°C. Відокремте білки від жовтків. Збийте білки з цукром до стійких піків. Додайте жовтки, ванільний екстракт та розім'яті банани, акуратно перемішайте. Просійте борошно з розпушувачем та сіллю, додайте до яєчної суміші і дбайливо перемішайте. Викладіть тісто у форму для випічки, застелену пергаментом. Випікайте бісквіт протягом 30-35 хвилин до золотистого кольору. Готовий бісквіт остудіть у формі, а потім розріжте на 2 коржі.

3. Бананова начинка:

Банани подрібніть блендером до стану пюре. У каструлі змішайте цукор, кукурудзяний крохмаль та лимонний сік. Додайте бананове пюре, поставте на повільний вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Зніміть з вогню, дайте охолонути.

4. Крем:

Холодні вершки збийте до стійких піків. Додайте вершковий сир, цукрову пудру та ванільний екстракт, збийте до однорідної маси.

5. Збірка торта:

На тарілку викладіть 1 корж бісквіта, промажте його банановою начинкою. Накрийте другим коржем, промажте його кремом. Повторіть шари, закінчуючи кремом. Прикрасьте торт свіжими бананами, м'ятою або шоколадною стружкою. Поставте торт у холодильник на 2-3 години, щоб він просочився.

Подаємо його з улюбленим напоєм. Також, пропонуємо рецепт лінивої полуничної випічки.