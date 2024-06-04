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Банановий торт: ароматна класика, яка завжди вдається

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Банановий торт стане вашим улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ)
Банановий торт стане вашим улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Любителі бананів будуть в захваті від цього торту.

Банановий торт — це не просто десерт, а справжня симфонія смаків та ароматів, яка здатна перенести вас у тропічний рай. Його ніжна бісквітна основа, соковита бананова начинка та вершковий крем роблять його ідеальним вибором для будь-якого святкового столу або сімейного чаювання.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування бананового торта, який зачарує вас своїм зовнішнім виглядом та неперевершеним смаком.

1. Інгредієнти:

Для приготування бананового торта вам знадобляться:

Для бісквіта:

  • 3 яйця
  • 100 г цукру
  • 100 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1/4 ч. л. солі
  • 1/2 ч. л. ванільного екстракту
  • 3 стиглих банана

Для бананової начинки:

  • 2 стиглих банана
  • 50 г цукру
  • 2 ст. л. лимонного соку
  • 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

Для крему:

  • 500 мл вершків (33%)
  • 250 г вершкового сиру
  • 100 г цукрової пудри
  • 1 ч. л. ванільного екстракту

2. Бісквіт:

  1. Розігрійте духовку до 180°C.
  2. Відокремте білки від жовтків.
  3. Збийте білки з цукром до стійких піків.
  4. Додайте жовтки, ванільний екстракт та розім'яті банани, акуратно перемішайте.
  5. Просійте борошно з розпушувачем та сіллю, додайте до яєчної суміші і дбайливо перемішайте.
  6. Викладіть тісто у форму для випічки, застелену пергаментом.
  7. Випікайте бісквіт протягом 30-35 хвилин до золотистого кольору.
  8. Готовий бісквіт остудіть у формі, а потім розріжте на 2 коржі.

3. Бананова начинка:

  1. Банани подрібніть блендером до стану пюре.
  2. У каструлі змішайте цукор, кукурудзяний крохмаль та лимонний сік.
  3. Додайте бананове пюре, поставте на повільний вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
  4. Зніміть з вогню, дайте охолонути.

4. Крем:

  1. Холодні вершки збийте до стійких піків.
  2. Додайте вершковий сир, цукрову пудру та ванільний екстракт, збийте до однорідної маси.

5. Збірка торта:

  1. На тарілку викладіть 1 корж бісквіта, промажте його банановою начинкою.
  2. Накрийте другим коржем, промажте його кремом.
  3. Повторіть шари, закінчуючи кремом.
  4. Прикрасьте торт свіжими бананами, м'ятою або шоколадною стружкою.
  5. Поставте торт у холодильник на 2-3 години, щоб він просочився.

Подаємо його з улюбленим напоєм. Також, пропонуємо рецепт лінивої полуничної випічки.

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#Рецепт #Торт #їжа-Телеграф