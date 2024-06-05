Чизкейк з ревенем: кислинка та солодкість в одному десерті

Влітку можете приготувати цей освіжаючий та легкий десерт з сиру та ревеню.

Чизкейк – це улюблений десерт багатьох людей. Він може бути різним: з шоколадом, фруктами, ягодами, сиром маскарпоне або крем-сиром. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати чизкейк з ревенем – сезонний десерт, який поєднує в собі кислувато-солодкий смак ревеню та ніжну вершкову текстуру чизкейка.

Інгредієнти:

Для основи:

200 г печива (наприклад, пісочне)

100 г вершкового масла

Для начинки:

500 г ревеню

100 г цукру

2 столові ложки крохмалю

2 яйця

250 г вершкового сиру

150 мл сметани

1 столова ложка лимонного соку

1/2 чайної ложки ваніліну

Приготування:

Основа: подрібніть печиво в блендері або за допомогою качалки. Додайте розтоплене вершкове масло і добре перемішайте. Викладіть крихту на дно форми для випічки і утрамбуйте. Поставте в холодильник на 30 хвилин. Ревень: помийте ревень і наріжте його шматочками. Змішайте ревень з цукром і крохмалем. Начинка: у мисці змішайте яйця, вершковий сир, сметану, лимонний сік і ванілін. Додайте ревень з цукром і крохмалем. Добре перемішайте. Випікання: вилийте начинку на основу з печива. Випікайте чизкейк в розігрітій до 180°C духовці протягом 50-60 хвилин, до золотистого кольору. Охолодження: дайте чизкейку охолонути в духовці з відкритими дверцятами протягом 1 години. Потім поставте його в холодильник на 4-6 годин.

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