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Чизкейк з ревенем: кислинка та солодкість в одному десерті

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Чізкейк з ревенем стане хітом на вашому столі (зображення створено за допомогою ШІ)
Чізкейк з ревенем стане хітом на вашому столі (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Влітку можете приготувати цей освіжаючий та легкий десерт з сиру та ревеню.

Чизкейк – це улюблений десерт багатьох людей. Він може бути різним: з шоколадом, фруктами, ягодами, сиром маскарпоне або крем-сиром. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати чизкейк з ревенем – сезонний десерт, який поєднує в собі кислувато-солодкий смак ревеню та ніжну вершкову текстуру чизкейка.

Інгредієнти:

Для основи:

  • 200 г печива (наприклад, пісочне)
  • 100 г вершкового масла

Для начинки:

  • 500 г ревеню
  • 100 г цукру
  • 2 столові ложки крохмалю
  • 2 яйця
  • 250 г вершкового сиру
  • 150 мл сметани
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • 1/2 чайної ложки ваніліну

Приготування:

  1. Основа: подрібніть печиво в блендері або за допомогою качалки. Додайте розтоплене вершкове масло і добре перемішайте. Викладіть крихту на дно форми для випічки і утрамбуйте. Поставте в холодильник на 30 хвилин.
  2. Ревень: помийте ревень і наріжте його шматочками. Змішайте ревень з цукром і крохмалем.
  3. Начинка: у мисці змішайте яйця, вершковий сир, сметану, лимонний сік і ванілін. Додайте ревень з цукром і крохмалем. Добре перемішайте.
  4. Випікання: вилийте начинку на основу з печива. Випікайте чизкейк в розігрітій до 180°C духовці протягом 50-60 хвилин, до золотистого кольору.
  5. Охолодження: дайте чизкейку охолонути в духовці з відкритими дверцятами протягом 1 години. Потім поставте його в холодильник на 4-6 годин.

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