Чизкейк з ревенем: кислинка та солодкість в одному десерті
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Влітку можете приготувати цей освіжаючий та легкий десерт з сиру та ревеню.
Чизкейк – це улюблений десерт багатьох людей. Він може бути різним: з шоколадом, фруктами, ягодами, сиром маскарпоне або крем-сиром. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати чизкейк з ревенем – сезонний десерт, який поєднує в собі кислувато-солодкий смак ревеню та ніжну вершкову текстуру чизкейка.
Інгредієнти:
Для основи:
- 200 г печива (наприклад, пісочне)
- 100 г вершкового масла
Для начинки:
- 500 г ревеню
- 100 г цукру
- 2 столові ложки крохмалю
- 2 яйця
- 250 г вершкового сиру
- 150 мл сметани
- 1 столова ложка лимонного соку
- 1/2 чайної ложки ваніліну
Приготування:
- Основа: подрібніть печиво в блендері або за допомогою качалки. Додайте розтоплене вершкове масло і добре перемішайте. Викладіть крихту на дно форми для випічки і утрамбуйте. Поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Ревень: помийте ревень і наріжте його шматочками. Змішайте ревень з цукром і крохмалем.
- Начинка: у мисці змішайте яйця, вершковий сир, сметану, лимонний сік і ванілін. Додайте ревень з цукром і крохмалем. Добре перемішайте.
- Випікання: вилийте начинку на основу з печива. Випікайте чизкейк в розігрітій до 180°C духовці протягом 50-60 хвилин, до золотистого кольору.
- Охолодження: дайте чизкейку охолонути в духовці з відкритими дверцятами протягом 1 години. Потім поставте його в холодильник на 4-6 годин.
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