Суп буябес: смак Франції у вашій тарілці
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Цей ароматний, насичений суп підкорює першої ложки.
Буябес — це не просто суп, а справжня легенда французької кухні. Його аромат, насичений смак та багата історія зачаровують гурманів з усього світу. Сьогодні ми запрошуємо вас у гастрономічну подорож до Марселя, де поділимося секретами приготування цього неповторного супу. Також, пропонуємо рецепт супу з кабачками.
Інгредієнти:
- 1 кг риби (морський чорт, скорпіна, конгрі, морський окунь, дорада)
- 500 г морепродуктів (мідії, креветки, кальмари)
- 500 г помідорів
- 2 цибулини
- 3 зубчики часнику
- 1 стебло фенхелю
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 столова ложка томатної пасти
- 1 чайна ложка шафрану
- 1/2 чайної ложки куркуми
- 1/4 чайної ложки кайєнського перцю
- 1 лавровий лист
- 1 гілочка чебрецю
- 1 гілочка розмарину
- 800 мл рибного бульйону
- 4 скибочки багета
- Сіль та перець за смаком
Покрокова інструкція:
- Підготуйте рибу та морепродукти. Рибу почистіть, випатрайте та наріжте шматками. Морепродукти розморозьте, якщо це необхідно, і очистіть.
- Приготуйте овочі. Подрібніть цибулю, часник, фенхель та помідори.
- Обсмажте овочі. У каструлі з товстим дном розігрійте оливкову олію. Додайте цибулю та часник і обсмажте протягом 5 хвилин, до м'якості.
- Додайте фенхель та помідори. Додайте фенхель та помідори до цибулі та часнику. Тушкуйте протягом 10 хвилин, до м'якості помідорів.
- Додайте спеції та томатну пасту. Додайте шафран, куркуму, кайєнський перець, лавровий лист, чебрець, розмарин та томатну пасту. Перемішайте.
- Залийте рибним бульйоном. Залийте овочі рибним бульйоном. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і тушкуйте протягом 15 хвилин.
- Додайте рибу та морепродукти. Додайте рибу та морепродукти до супу. Тушкуйте протягом 10 хвилин, до готовності риби та морепродуктів.
- Дайте супу настоятися. Зніміть суп з вогню, дайте йому настоятися протягом 10 хвилин під кришкою.
- Подавайте на стіл. Буябес готовий! Подавайте його гарячим з скибочками багета.
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