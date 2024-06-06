Суп буябес: смак Франції у вашій тарілці

Цей ароматний, насичений суп підкорює першої ложки.

Буябес — це не просто суп, а справжня легенда французької кухні. Його аромат, насичений смак та багата історія зачаровують гурманів з усього світу. Сьогодні ми запрошуємо вас у гастрономічну подорож до Марселя, де поділимося секретами приготування цього неповторного супу. Також, пропонуємо рецепт супу з кабачками.

Інгредієнти:

1 кг риби (морський чорт, скорпіна, конгрі, морський окунь, дорада)

500 г морепродуктів (мідії, креветки, кальмари)

500 г помідорів

2 цибулини

3 зубчики часнику

1 стебло фенхелю

1 столова ложка оливкової олії

1 столова ложка томатної пасти

1 чайна ложка шафрану

1/2 чайної ложки куркуми

1/4 чайної ложки кайєнського перцю

1 лавровий лист

1 гілочка чебрецю

1 гілочка розмарину

800 мл рибного бульйону

4 скибочки багета

Сіль та перець за смаком

Покрокова інструкція:

Підготуйте рибу та морепродукти. Рибу почистіть, випатрайте та наріжте шматками. Морепродукти розморозьте, якщо це необхідно, і очистіть. Приготуйте овочі. Подрібніть цибулю, часник, фенхель та помідори. Обсмажте овочі. У каструлі з товстим дном розігрійте оливкову олію. Додайте цибулю та часник і обсмажте протягом 5 хвилин, до м'якості. Додайте фенхель та помідори. Додайте фенхель та помідори до цибулі та часнику. Тушкуйте протягом 10 хвилин, до м'якості помідорів. Додайте спеції та томатну пасту. Додайте шафран, куркуму, кайєнський перець, лавровий лист, чебрець, розмарин та томатну пасту. Перемішайте. Залийте рибним бульйоном. Залийте овочі рибним бульйоном. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і тушкуйте протягом 15 хвилин. Додайте рибу та морепродукти. Додайте рибу та морепродукти до супу. Тушкуйте протягом 10 хвилин, до готовності риби та морепродуктів. Дайте супу настоятися. Зніміть суп з вогню, дайте йому настоятися протягом 10 хвилин під кришкою. Подавайте на стіл. Буябес готовий! Подавайте його гарячим з скибочками багета.

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