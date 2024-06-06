Суп буябес: вкус Франции в вашей тарелке

Этот ароматный, насыщенный суп покоряет первую ложку.

Буябес – это не просто суп, а настоящая легенда французской кухни. Его аромат, насыщенный вкус и богатая история очаровывают гурманов со всего мира. Сегодня мы приглашаем вас в гастрономическое путешествие в Марсель, где поделимся секретами приготовления этого неповторимого супа. Также предлагаем рецепт супа с кабачками.

Ингредиенты:

1 кг рыбы (морской черт, скорпина, конгри, морской окунь, дорада)

500 г морепродуктов (мидии, креветки, кальмары)

500 г помидоров

2 луковицы

3 зубчика чеснока

1 стебель фенхеля

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка томатной пасты

1 чайная ложка шафрана

1/2 чайной ложки куркумы

1/4 чайной ложки кайенского перца

1 лавровый лист

1 веточка тимьяна

1 веточка розмарина

800 мл рыбного бульона

4 ломтика багета

Соль и перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

Подготовьте рыбу и морепродукты. Рыбу почистите, выпотрошите и нарежьте кусками. Морепродукты разморозьте, если необходимо, и очистите. Приготовьте овощи. Измельчите лук, чеснок, фенхель и помидоры. Обжарьте овощи. В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло. Добавьте лук и чеснок и обжарьте в течение 5 минут до мягкости. Добавить фенхель и помидоры. Добавьте фенхель и помидоры в лук и чеснок. Тушите в течение 10 минут, до мягкости помидоров. Добавьте специи и томатную пасту. Добавьте шафран, куркуму, кайенский перец, лавровый лист, чабрец, розмарин и томатную пасту. Перемешайте. Залейте рыбным бульоном. Залейте овощи рыбным бульоном. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите в течение 15 минут. Добавьте рыбу и морепродукты. Добавьте рыбу и морепродукты в суп. Тушите в течение 10 минут, до готовности рыбы и морепродуктов. Дайте супу настояться. Снимите суп с огня, дайте ему настояться в течение 10 минут под крышкой. Подавайте на стол. Буябес готов! Подавайте его горячим с ломтиками багета.

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