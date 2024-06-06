Суп буябес: вкус Франции в вашей тарелке
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Этот ароматный, насыщенный суп покоряет первую ложку.
Буябес – это не просто суп, а настоящая легенда французской кухни. Его аромат, насыщенный вкус и богатая история очаровывают гурманов со всего мира. Сегодня мы приглашаем вас в гастрономическое путешествие в Марсель, где поделимся секретами приготовления этого неповторимого супа. Также предлагаем рецепт супа с кабачками.
Ингредиенты:
- 1 кг рыбы (морской черт, скорпина, конгри, морской окунь, дорада)
- 500 г морепродуктов (мидии, креветки, кальмары)
- 500 г помидоров
- 2 луковицы
- 3 зубчика чеснока
- 1 стебель фенхеля
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка томатной пасты
- 1 чайная ложка шафрана
- 1/2 чайной ложки куркумы
- 1/4 чайной ложки кайенского перца
- 1 лавровый лист
- 1 веточка тимьяна
- 1 веточка розмарина
- 800 мл рыбного бульона
- 4 ломтика багета
- Соль и перец по вкусу
Пошаговая инструкция:
- Подготовьте рыбу и морепродукты. Рыбу почистите, выпотрошите и нарежьте кусками. Морепродукты разморозьте, если необходимо, и очистите.
- Приготовьте овощи. Измельчите лук, чеснок, фенхель и помидоры.
- Обжарьте овощи. В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло. Добавьте лук и чеснок и обжарьте в течение 5 минут до мягкости.
- Добавить фенхель и помидоры. Добавьте фенхель и помидоры в лук и чеснок. Тушите в течение 10 минут, до мягкости помидоров.
- Добавьте специи и томатную пасту. Добавьте шафран, куркуму, кайенский перец, лавровый лист, чабрец, розмарин и томатную пасту. Перемешайте.
- Залейте рыбным бульоном. Залейте овощи рыбным бульоном. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите в течение 15 минут.
- Добавьте рыбу и морепродукты. Добавьте рыбу и морепродукты в суп. Тушите в течение 10 минут, до готовности рыбы и морепродуктов.
- Дайте супу настояться. Снимите суп с огня, дайте ему настояться в течение 10 минут под крышкой.
- Подавайте на стол. Буябес готов! Подавайте его горячим с ломтиками багета.
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