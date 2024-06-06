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Суп буябес: вкус Франции в вашей тарелке

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот суп понравится любителям морепродуктов (изображение создано с помощью ИИ)
Этот суп понравится любителям морепродуктов (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот ароматный, насыщенный суп покоряет первую ложку.

Буябес – это не просто суп, а настоящая легенда французской кухни. Его аромат, насыщенный вкус и богатая история очаровывают гурманов со всего мира. Сегодня мы приглашаем вас в гастрономическое путешествие в Марсель, где поделимся секретами приготовления этого неповторимого супа. Также предлагаем рецепт супа с кабачками.

Ингредиенты:

  • 1 кг рыбы (морской черт, скорпина, конгри, морской окунь, дорада)
  • 500 г морепродуктов (мидии, креветки, кальмары)
  • 500 г помидоров
  • 2 луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 стебель фенхеля
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • 1 чайная ложка шафрана
  • 1/2 чайной ложки куркумы
  • 1/4 чайной ложки кайенского перца
  • 1 лавровый лист
  • 1 веточка тимьяна
  • 1 веточка розмарина
  • 800 мл рыбного бульона
  • 4 ломтика багета
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовьте рыбу и морепродукты. Рыбу почистите, выпотрошите и нарежьте кусками. Морепродукты разморозьте, если необходимо, и очистите.
  2. Приготовьте овощи. Измельчите лук, чеснок, фенхель и помидоры.
  3. Обжарьте овощи. В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло. Добавьте лук и чеснок и обжарьте в течение 5 минут до мягкости.
  4. Добавить фенхель и помидоры. Добавьте фенхель и помидоры в лук и чеснок. Тушите в течение 10 минут, до мягкости помидоров.
  5. Добавьте специи и томатную пасту. Добавьте шафран, куркуму, кайенский перец, лавровый лист, чабрец, розмарин и томатную пасту. Перемешайте.
  6. Залейте рыбным бульоном. Залейте овощи рыбным бульоном. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите в течение 15 минут.
  7. Добавьте рыбу и морепродукты. Добавьте рыбу и морепродукты в суп. Тушите в течение 10 минут, до готовности рыбы и морепродуктов.
  8. Дайте супу настояться. Снимите суп с огня, дайте ему настояться в течение 10 минут под крышкой.
  9. Подавайте на стол. Буябес готов! Подавайте его горячим с ломтиками багета.

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