Суп з кабачками та сиром за 30 хвилин: швидка та смачна вечеря

У сезон кабачків варто хоч раз приготувати цей суп.

Кабачковий суп — це не просто страва, а справжня палочка-виручалочка для тих, хто шукає швидку, смачну та корисну альтернативу традиційним обідам або вечерям. Його ніжний вершковий смак, насичений аромат та простота приготування роблять його ідеальною стравою для всієї родини. Також, пропонуємо рецепт томатного гаспачо.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування кабачкового супу за 30 хвилин, який зачарує вас своєю швидкістю, простотою та чудовим смаком.

1. Інгредієнти:

Для приготування кабачкового супу за 30 хвилин вам знадобляться:

2 молодих кабачка (приблизно 500 г)

1 цибулина

2 зубчики часнику

1 столова ложка вершкового масла

1 столова ложка оливкової олії

500 мл овочевого бульйону

200 мл вершків (10-15%)

Сіль та перець за смаком

Зелень (петрушка, кріп) для подачі

2. Підготовка інгредієнтів:

Кабачки помити, нарізати кубиками. Цибулю нарізати дрібно, часник — подрібнити.

3. "Гарячий" етап:

У каструлі розігріти вершкове масло та оливкову олію. Обсмажити цибулю до золотистого кольору, додати часник і обсмажити ще 30 секунд. Додати кабачки, посолити, поперчити і тушкувати на повільному вогні 5-7 хвилин. Залити овочевим бульйоном, довести до кипіння. Зменшити вогонь, варити 15 хвилин. Додати вершки, перемішати, зняти з вогню. За допомогою блендера подрібнити суп до однорідної маси. Повернути суп на повільний вогонь, довести до кипіння і варити ще 1-2 хвилини.

4. Подача:

Подавати кабачковий суп гарячим, прикрасивши зеленню.

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