Суп с кабачками и сыром за 30 минут: быстрый и вкусный ужин

В сезон кабачков стоит хоть раз приготовить этот суп.

Кабачковый суп – это не просто блюдо, а настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ищет быструю, вкусную и полезную альтернативу традиционным обедам или ужинам. Его нежный сливочный вкус, насыщенный аромат и простота приготовления делают его идеальным блюдом для всей семьи. Также, предлагаем рецепт томатного гаспачо.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления кабачкового супа за 30 минут, который очарует вас своей быстротой, простотой и отличным вкусом.

1. Ингредиенты:

Для приготовления кабачкового супа за 30 минут вам понадобятся:

2 молодых кабачка (примерно 500 г)

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка сливочного масла

1 столовая ложка оливкового масла

500 мл овощного бульона

200 мл сливок (10-15%)

Соль и перец по вкусу

Зелень (петрушка, укроп) для подачи

2. Подготовка ингредиентов:

Кабачки помыть, порезать кубиками. Лук нарезать мелко, чеснок измельчить.

3. "Горячий" этап:

В кастрюле разогреть сливочное и оливковое масло. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить чеснок и обжарить еще 30 секунд. Добавить кабачки, посолить, поперчить и тушить на медленном огне 5-7 минут. Залить овощным бульоном, довести до кипения. Убавить огонь, варить 15 минут. Добавить сливки, перемешать, снять с огня. С помощью блендера измельчить суп до однородной массы. Повернуть суп на медленный огонь, довести до кипения и варить еще 1-2 минуты.

4. Подача:

Подавать кабачковый суп горячим, украсив зеленью.

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