Суп с кабачками и сыром за 30 минут: быстрый и вкусный ужин
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В сезон кабачков стоит хоть раз приготовить этот суп.
Кабачковый суп – это не просто блюдо, а настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ищет быструю, вкусную и полезную альтернативу традиционным обедам или ужинам. Его нежный сливочный вкус, насыщенный аромат и простота приготовления делают его идеальным блюдом для всей семьи. Также, предлагаем рецепт томатного гаспачо.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления кабачкового супа за 30 минут, который очарует вас своей быстротой, простотой и отличным вкусом.
1. Ингредиенты:
Для приготовления кабачкового супа за 30 минут вам понадобятся:
- 2 молодых кабачка (примерно 500 г)
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 500 мл овощного бульона
- 200 мл сливок (10-15%)
- Соль и перец по вкусу
- Зелень (петрушка, укроп) для подачи
2. Подготовка ингредиентов:
- Кабачки помыть, порезать кубиками.
- Лук нарезать мелко, чеснок измельчить.
3. "Горячий" этап:
- В кастрюле разогреть сливочное и оливковое масло.
- Обжарить лук до золотистого цвета, добавить чеснок и обжарить еще 30 секунд.
- Добавить кабачки, посолить, поперчить и тушить на медленном огне 5-7 минут.
- Залить овощным бульоном, довести до кипения.
- Убавить огонь, варить 15 минут.
- Добавить сливки, перемешать, снять с огня.
- С помощью блендера измельчить суп до однородной массы.
- Повернуть суп на медленный огонь, довести до кипения и варить еще 1-2 минуты.
4. Подача:
Подавать кабачковый суп горячим, украсив зеленью.
Также мы рассказывали, как на десерт вкусно запечь яблоки. Также предлагаем рецепт летнего латвийского супа.