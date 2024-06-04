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Суп с кабачками и сыром за 30 минут: быстрый и вкусный ужин

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Кабачковый суп станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ)
Кабачковый суп станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

В сезон кабачков стоит хоть раз приготовить этот суп.

Кабачковый суп – это не просто блюдо, а настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ищет быструю, вкусную и полезную альтернативу традиционным обедам или ужинам. Его нежный сливочный вкус, насыщенный аромат и простота приготовления делают его идеальным блюдом для всей семьи. Также, предлагаем рецепт томатного гаспачо.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления кабачкового супа за 30 минут, который очарует вас своей быстротой, простотой и отличным вкусом.

1. Ингредиенты:

Для приготовления кабачкового супа за 30 минут вам понадобятся:

  • 2 молодых кабачка (примерно 500 г)
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 500 мл овощного бульона
  • 200 мл сливок (10-15%)
  • Соль и перец по вкусу
  • Зелень (петрушка, укроп) для подачи

2. Подготовка ингредиентов:

  1. Кабачки помыть, порезать кубиками.
  2. Лук нарезать мелко, чеснок измельчить.

3. "Горячий" этап:

  1. В кастрюле разогреть сливочное и оливковое масло.
  2. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить чеснок и обжарить еще 30 секунд.
  3. Добавить кабачки, посолить, поперчить и тушить на медленном огне 5-7 минут.
  4. Залить овощным бульоном, довести до кипения.
  5. Убавить огонь, варить 15 минут.
  6. Добавить сливки, перемешать, снять с огня.
  7. С помощью блендера измельчить суп до однородной массы.
  8. Повернуть суп на медленный огонь, довести до кипения и варить еще 1-2 минуты.

4. Подача:

Подавать кабачковый суп горячим, украсив зеленью.

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