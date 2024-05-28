Воздушная нежность у вас на тарелке: рецепт клубничного тирамису

Предлагаем вам приготовить обновленный итальянский десерт – клубничный тирамису.

Тирамис – это классический итальянский десерт, который очаровывает своим нежным вкусом и изысканностью. Сегодня мы предлагаем вам немного обновить этот рецепт, добавив к нему свежесть и аромат лета – клубнику.

Клубничное тирамису станет настоящим украшением вашего стола и порадует вас и ваших близких. Также предлагаем рецепт нежного итальянского десерта сабайон.

Ингредиенты:

Для бисквита:

4 яйца

100 г сахара

100 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

1 щепотка соли

Для крема:

250 г сливочного сыра (маскарпоне)

3 яйца

100 г сахара

1 ч. л. ванильного экстракта

250 мл сливок (33%)

Для пропитки:

200 мл крепкого кофе

2 ст. л. ликера Амаретто (по желанию)

500 г клубники

Для декора:

Какао-порошок

Свежая клубника

Приготовление:

1. Бисквит:

Отделите белки от желтков.

Взбейте белки с сахаром до стойких пиков.

Добавьте желтки, муку, разрыхлитель и соль, аккуратно перемешайте.

Выложите тесто в форму для запекания, застеленную пергаментом.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

Дайте бисквиту остыть.

2. Крем:

Отделите белки от желтков.

Взбейте желтки с сахаром до белой массы.

Добавьте сливочный творог и ванильный экстракт, перемешайте до однородности.

Взбейте белки до стойких пиков.

Отдельно взбейте сливки до стойких пиков.

Добавьте взбитые белки и сливки в творожную массу, аккуратно перемешайте.

3. Сборник тирамису:

Нарежьте бисквит на порционные куски.

Пропитайте каждый кусок бисквита кофе с ликером.

Выложите бисквит на дно формы.

Поверх бисквита выложите слой крема.

Вымойте и нарежьте клубнику.

Добавьте клубнику в крем.

Повторите слои бисквита, крема и клубники.

Завершите тирамису слоем крема.

4. Декор:

Присыпьте тирамису какао-порошком.

Украсьте свежей клубникой.

Поставьте тирамису в холодильник на 3-4 часа для пропитки.

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