Воздушная нежность у вас на тарелке: рецепт клубничного тирамису
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Предлагаем вам приготовить обновленный итальянский десерт – клубничный тирамису.
Тирамис – это классический итальянский десерт, который очаровывает своим нежным вкусом и изысканностью. Сегодня мы предлагаем вам немного обновить этот рецепт, добавив к нему свежесть и аромат лета – клубнику.
Клубничное тирамису станет настоящим украшением вашего стола и порадует вас и ваших близких. Также предлагаем рецепт нежного итальянского десерта сабайон.
Ингредиенты:
- Для бисквита:
- 4 яйца
- 100 г сахара
- 100 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 щепотка соли
- Для крема:
- 250 г сливочного сыра (маскарпоне)
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 250 мл сливок (33%)
- Для пропитки:
- 200 мл крепкого кофе
- 2 ст. л. ликера Амаретто (по желанию)
- 500 г клубники
- Для декора:
- Какао-порошок
- Свежая клубника
Приготовление:
1. Бисквит:
- Отделите белки от желтков.
- Взбейте белки с сахаром до стойких пиков.
- Добавьте желтки, муку, разрыхлитель и соль, аккуратно перемешайте.
- Выложите тесто в форму для запекания, застеленную пергаментом.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
- Дайте бисквиту остыть.
2. Крем:
- Отделите белки от желтков.
- Взбейте желтки с сахаром до белой массы.
- Добавьте сливочный творог и ванильный экстракт, перемешайте до однородности.
- Взбейте белки до стойких пиков.
- Отдельно взбейте сливки до стойких пиков.
- Добавьте взбитые белки и сливки в творожную массу, аккуратно перемешайте.
3. Сборник тирамису:
- Нарежьте бисквит на порционные куски.
- Пропитайте каждый кусок бисквита кофе с ликером.
- Выложите бисквит на дно формы.
- Поверх бисквита выложите слой крема.
- Вымойте и нарежьте клубнику.
- Добавьте клубнику в крем.
- Повторите слои бисквита, крема и клубники.
- Завершите тирамису слоем крема.
4. Декор:
- Присыпьте тирамису какао-порошком.
- Украсьте свежей клубникой.
- Поставьте тирамису в холодильник на 3-4 часа для пропитки.
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