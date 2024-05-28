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Воздушная нежность у вас на тарелке: рецепт клубничного тирамису

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Клубничный тирамис станет вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ)
Клубничный тирамис станет вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Предлагаем вам приготовить обновленный итальянский десерт – клубничный тирамису.

Тирамис – это классический итальянский десерт, который очаровывает своим нежным вкусом и изысканностью. Сегодня мы предлагаем вам немного обновить этот рецепт, добавив к нему свежесть и аромат лета – клубнику.

Клубничное тирамису станет настоящим украшением вашего стола и порадует вас и ваших близких. Также предлагаем рецепт нежного итальянского десерта сабайон.

Ингредиенты:

  • Для бисквита:
  • 4 яйца
  • 100 г сахара
  • 100 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 щепотка соли
  • Для крема:
  • 250 г сливочного сыра (маскарпоне)
  • 3 яйца
  • 100 г сахара
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 250 мл сливок (33%)
  • Для пропитки:
  • 200 мл крепкого кофе
  • 2 ст. л. ликера Амаретто (по желанию)
  • 500 г клубники
  • Для декора:
  • Какао-порошок
  • Свежая клубника

Приготовление:

1. Бисквит:

  • Отделите белки от желтков.
  • Взбейте белки с сахаром до стойких пиков.
  • Добавьте желтки, муку, разрыхлитель и соль, аккуратно перемешайте.
  • Выложите тесто в форму для запекания, застеленную пергаментом.
  • Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
  • Дайте бисквиту остыть.

2. Крем:

  • Отделите белки от желтков.
  • Взбейте желтки с сахаром до белой массы.
  • Добавьте сливочный творог и ванильный экстракт, перемешайте до однородности.
  • Взбейте белки до стойких пиков.
  • Отдельно взбейте сливки до стойких пиков.
  • Добавьте взбитые белки и сливки в творожную массу, аккуратно перемешайте.

3. Сборник тирамису:

  • Нарежьте бисквит на порционные куски.
  • Пропитайте каждый кусок бисквита кофе с ликером.
  • Выложите бисквит на дно формы.
  • Поверх бисквита выложите слой крема.
  • Вымойте и нарежьте клубнику.
  • Добавьте клубнику в крем.
  • Повторите слои бисквита, крема и клубники.
  • Завершите тирамису слоем крема.

4. Декор:

  • Присыпьте тирамису какао-порошком.
  • Украсьте свежей клубникой.
  • Поставьте тирамису в холодильник на 3-4 часа для пропитки.

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#Рецепт #еда-Телеграф