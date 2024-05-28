Хрумка зовні, ніжна всередині: рецепт броколі у клярі
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Якщо ви хочете приготувати щось легке, пікантне та дуже смачне — пропонуємо рецепт броколі у клярі.
Броколі – це не лише корисний овоч, але й джерело кулінарного натхнення. З нього можна приготувати безліч смачних та оригінальних страв, які не лише порадують ваш смак, але й здивують гостей. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом броколі у клярі– хрусткої та ароматної закуски, яка стане окрасою будь-якого столу.
Інгредієнти:
- 500 г броколі
- 2 яйця
- 100 мл молока
- 100 г борошна
- 50 г панірувальних сухарів
- 1 ч. л. паприки
- 1/2 ч. л. часникового порошку
- 1/4 ч. л. солі
- 1/4 ч. л. чорного меленого перцю
- Олія для фритюру
Приготування:
- Підготовка броколі: Розберіть броколі на суцвіття, ретельно промийте й обсушіть паперовими рушниками.
- Кляр: У мисці збийте яйця з молоком. Додайте борошно, паприку, часниковий порошок, сіль та перець. Перемішайте до однорідної маси.
- Панірування: У тарілці насипте панірувальні сухарі.
- Обсмажування: Розігрійте олію для фритюру до 180°C. Вмочіть кожне суцвіття броколі в кляр, потім обваляйте в панірувальних сухарях.
- Фритюр: Обсмажуйте броколі в олії протягом 2-3 хвилин до золотистого кольору.
- Готовність: Викладіть готові "Золоті Самоцвіти" на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Подавайте гарячими з улюбленим соусом.
Порада:
- Для більш пікантного смаку можна додати до кляру трохи тертого сиру або подрібнених зелених трав.
- "Золоті Самоцвіти" з броколі можна подавати як закуску, гарнір або основну страву.
- Це ласощі стане чудовим доповненням до вегетаріанського або пісного меню.
Подавати страву можна з улюбленим соусом. Також ми розповідали, як приготувати смачний курячий рулет.