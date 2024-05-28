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Хрумка зовні, ніжна всередині: рецепт броколі у клярі

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Броколі у клярі стане вашою улюбленою закускою (зображення створено за допомогою ШІ)
Броколі у клярі стане вашою улюбленою закускою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете приготувати щось легке, пікантне та дуже смачне — пропонуємо рецепт броколі у клярі.

Броколі – це не лише корисний овоч, але й джерело кулінарного натхнення. З нього можна приготувати безліч смачних та оригінальних страв, які не лише порадують ваш смак, але й здивують гостей. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом броколі у клярі– хрусткої та ароматної закуски, яка стане окрасою будь-якого столу.

Інгредієнти:

  • 500 г броколі
  • 2 яйця
  • 100 мл молока
  • 100 г борошна
  • 50 г панірувальних сухарів
  • 1 ч. л. паприки
  • 1/2 ч. л. часникового порошку
  • 1/4 ч. л. солі
  • 1/4 ч. л. чорного меленого перцю
  • Олія для фритюру

Приготування:

  1. Підготовка броколі: Розберіть броколі на суцвіття, ретельно промийте й обсушіть паперовими рушниками.
  2. Кляр: У мисці збийте яйця з молоком. Додайте борошно, паприку, часниковий порошок, сіль та перець. Перемішайте до однорідної маси.
  3. Панірування: У тарілці насипте панірувальні сухарі.
  4. Обсмажування: Розігрійте олію для фритюру до 180°C. Вмочіть кожне суцвіття броколі в кляр, потім обваляйте в панірувальних сухарях.
  5. Фритюр: Обсмажуйте броколі в олії протягом 2-3 хвилин до золотистого кольору.
  6. Готовність: Викладіть готові "Золоті Самоцвіти" на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Подавайте гарячими з улюбленим соусом.

Порада:

  • Для більш пікантного смаку можна додати до кляру трохи тертого сиру або подрібнених зелених трав.
  • "Золоті Самоцвіти" з броколі можна подавати як закуску, гарнір або основну страву.
  • Це ласощі стане чудовим доповненням до вегетаріанського або пісного меню.

Подавати страву можна з улюбленим соусом. Також ми розповідали, як приготувати смачний курячий рулет.

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