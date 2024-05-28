Хрумка зовні, ніжна всередині: рецепт броколі у клярі

Якщо ви хочете приготувати щось легке, пікантне та дуже смачне — пропонуємо рецепт броколі у клярі.

Броколі – це не лише корисний овоч, але й джерело кулінарного натхнення. З нього можна приготувати безліч смачних та оригінальних страв, які не лише порадують ваш смак, але й здивують гостей. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом броколі у клярі– хрусткої та ароматної закуски, яка стане окрасою будь-якого столу.

Інгредієнти:

500 г броколі

2 яйця

100 мл молока

100 г борошна

50 г панірувальних сухарів

1 ч. л. паприки

1/2 ч. л. часникового порошку

1/4 ч. л. солі

1/4 ч. л. чорного меленого перцю

Олія для фритюру

Приготування:

Підготовка броколі: Розберіть броколі на суцвіття, ретельно промийте й обсушіть паперовими рушниками. Кляр: У мисці збийте яйця з молоком. Додайте борошно, паприку, часниковий порошок, сіль та перець. Перемішайте до однорідної маси. Панірування: У тарілці насипте панірувальні сухарі. Обсмажування: Розігрійте олію для фритюру до 180°C. Вмочіть кожне суцвіття броколі в кляр, потім обваляйте в панірувальних сухарях. Фритюр: Обсмажуйте броколі в олії протягом 2-3 хвилин до золотистого кольору. Готовність: Викладіть готові "Золоті Самоцвіти" на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Подавайте гарячими з улюбленим соусом.

Порада:

Для більш пікантного смаку можна додати до кляру трохи тертого сиру або подрібнених зелених трав.

"Золоті Самоцвіти" з броколі можна подавати як закуску, гарнір або основну страву.

Це ласощі стане чудовим доповненням до вегетаріанського або пісного меню.

Подавати страву можна з улюбленим соусом. Також ми розповідали, як приготувати смачний курячий рулет.