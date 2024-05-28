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Хрустящая снаружи, нежная внутри: рецепт брокколи в кляре

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Брокколи в кляре станет вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ)
Брокколи в кляре станет вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите приготовить что-то легкое, пикантное и вкусное — предлагаем рецепт брокколи в кляре.

Брокколи – это не только полезный овощ, но и источник кулинарного вдохновения. Из него можно приготовить множество вкусных и оригинальных блюд, которые не только обрадуют ваш вкус, но и удивят гостей. Сегодня мы поделимся с вами рецептом брокколи в кляре – хрустящей и ароматной закуски, которая станет украшением любого стола.

Ингредиенты:

  • 500 г брокколи
  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • 100 г муки
  • 50 г панировочных сухарей
  • 1 ч. л. паприки
  • 1/2 ч. л. чесночного порошка
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. черного молотого перца
  • Масло для фритюра

Приготовление:

  1. Подготовка брокколи Разберите брокколи на соцветия, тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами.
  2. Кляр: В миске взбейте яйца с молоком. Добавьте муку, паприку, чесночный порошок, соль и перец. Перемешайте до однородной массы.
  3. Панировка: В тарелке насыпьте панировочные сухари.
  4. Обжаривание: Разогрейте фритюровое масло до 180°C. Смочите каждое соцветие брокколи в кляре, затем обваляйте в панировочных сухарях.
  5. Фритюр: Обжаривайте брокколи в масле в течение 2-3 минут до золотистого цвета.
  6. Готовность: Выложите готовые "Золотые Самоцветы" на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими с любимым соусом.

Совет:

  • Для более пикантного вкуса можно добавить к кляру немного тертого творога или измельченных зеленых трав.
  • "Золотые самоцветы" из брокколи можно подавать как закуску, гарнир или основное блюдо.
  • Это лакомство станет отличным дополнением к вегетарианскому или постному меню.

Подавать блюдо можно с любимым соусом. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный куриный рулет.

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