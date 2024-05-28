Хрустящая снаружи, нежная внутри: рецепт брокколи в кляре
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Если вы хотите приготовить что-то легкое, пикантное и вкусное — предлагаем рецепт брокколи в кляре.
Брокколи – это не только полезный овощ, но и источник кулинарного вдохновения. Из него можно приготовить множество вкусных и оригинальных блюд, которые не только обрадуют ваш вкус, но и удивят гостей. Сегодня мы поделимся с вами рецептом брокколи в кляре – хрустящей и ароматной закуски, которая станет украшением любого стола.
Ингредиенты:
- 500 г брокколи
- 2 яйца
- 100 мл молока
- 100 г муки
- 50 г панировочных сухарей
- 1 ч. л. паприки
- 1/2 ч. л. чесночного порошка
- 1/4 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. черного молотого перца
- Масло для фритюра
Приготовление:
- Подготовка брокколи Разберите брокколи на соцветия, тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами.
- Кляр: В миске взбейте яйца с молоком. Добавьте муку, паприку, чесночный порошок, соль и перец. Перемешайте до однородной массы.
- Панировка: В тарелке насыпьте панировочные сухари.
- Обжаривание: Разогрейте фритюровое масло до 180°C. Смочите каждое соцветие брокколи в кляре, затем обваляйте в панировочных сухарях.
- Фритюр: Обжаривайте брокколи в масле в течение 2-3 минут до золотистого цвета.
- Готовность: Выложите готовые "Золотые Самоцветы" на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими с любимым соусом.
Совет:
- Для более пикантного вкуса можно добавить к кляру немного тертого творога или измельченных зеленых трав.
- "Золотые самоцветы" из брокколи можно подавать как закуску, гарнир или основное блюдо.
- Это лакомство станет отличным дополнением к вегетарианскому или постному меню.
Подавать блюдо можно с любимым соусом. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный куриный рулет.