Хрустящая снаружи, нежная внутри: рецепт брокколи в кляре

Если вы хотите приготовить что-то легкое, пикантное и вкусное — предлагаем рецепт брокколи в кляре.

Брокколи – это не только полезный овощ, но и источник кулинарного вдохновения. Из него можно приготовить множество вкусных и оригинальных блюд, которые не только обрадуют ваш вкус, но и удивят гостей. Сегодня мы поделимся с вами рецептом брокколи в кляре – хрустящей и ароматной закуски, которая станет украшением любого стола.

Ингредиенты:

500 г брокколи

2 яйца

100 мл молока

100 г муки

50 г панировочных сухарей

1 ч. л. паприки

1/2 ч. л. чесночного порошка

1/4 ч. л. соли

1/4 ч. л. черного молотого перца

Масло для фритюра

Приготовление:

Подготовка брокколи Разберите брокколи на соцветия, тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Кляр: В миске взбейте яйца с молоком. Добавьте муку, паприку, чесночный порошок, соль и перец. Перемешайте до однородной массы. Панировка: В тарелке насыпьте панировочные сухари. Обжаривание: Разогрейте фритюровое масло до 180°C. Смочите каждое соцветие брокколи в кляре, затем обваляйте в панировочных сухарях. Фритюр: Обжаривайте брокколи в масле в течение 2-3 минут до золотистого цвета. Готовность: Выложите готовые "Золотые Самоцветы" на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими с любимым соусом.

Совет:

Для более пикантного вкуса можно добавить к кляру немного тертого творога или измельченных зеленых трав.

"Золотые самоцветы" из брокколи можно подавать как закуску, гарнир или основное блюдо.

Это лакомство станет отличным дополнением к вегетарианскому или постному меню.

Подавать блюдо можно с любимым соусом. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный куриный рулет.