Сонячний мед з кульбаби: рецепт ароматних ласощів з дикої природи

Якщо ви хочете спробувати щосб незвичайне — пропонуємо вам приготувати мед з кульбаби.

Весна дарує нам не лише сонячні промені та спів птахів, але й щедрі дари природи. Серед них особливе місце посідає кульбаба – скромна квітка, що володіє не лише красою, але й цілющими властивостями. З її ніжних пелюсток можна приготувати ароматний та корисний мед, який стане справжнім еліксиром здоров'я та окрасою вашого столу. Також, ми пропонували рецепт салату з полуницею та манго.

Збираємо квіти:

Перш ніж розпочати приготування, важливо правильно зібрати кульбабки. Найкраще це робити в суху, сонячну погоду, коли квіти повністю розпустилися. Збирайте лише чисті, непошкоджені пелюстки, уникаючи місць, де рослини оброблялися хімікатами.

Інгредієнти:

2 склянки пелюсток кульбаби

1 літр води

2 лимони

500 г цукру

Приготування:

Ретельно промийте пелюстки кульбаби під проточною водою. Наріжте лимони скибочками. У каструлю налийте воду, додайте пелюстки кульбаби, лимон і цукор. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть протягом 1 години, періодично знімаючи піну. Зніміть з вогню, дайте настоятися протягом 24 годин. Процідіть мед через марлю, розлийте по стерилізованих банках і щільно закупоріть.

Секрети золотого нектару:

Для більш насиченого кольору та аромату можна додати до меду трохи квіткового меду, шафрану або куркуми.

Зберігайте мед у прохолодному, темному місці.

Завдяки своїм антибактеріальним та протизапальним властивостям, мед з кульбаби може бути корисним при простудах, кашлі, захворюваннях шлунково-кишкового тракту та інших недугах.

Порада:

Не викидайте стебла кульбаби! З них можна приготувати смачний та корисний чай, який допоможе очистити організм від токсинів та покращити роботу печінки.

Приготування меду з кульбаби – це не лише захоплююче заняття, але й чудовий спосіб зберегти дари весни та подбати про своє здоров'я.

А якщо є удома полуниця, можна приготувати з нею пікантний салат. Також, пропонуємо рецепт салату з персиків та полуниці.