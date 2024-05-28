Сонячний мед з кульбаби: рецепт ароматних ласощів з дикої природи
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Якщо ви хочете спробувати щосб незвичайне — пропонуємо вам приготувати мед з кульбаби.
Весна дарує нам не лише сонячні промені та спів птахів, але й щедрі дари природи. Серед них особливе місце посідає кульбаба – скромна квітка, що володіє не лише красою, але й цілющими властивостями. З її ніжних пелюсток можна приготувати ароматний та корисний мед, який стане справжнім еліксиром здоров'я та окрасою вашого столу. Також, ми пропонували рецепт салату з полуницею та манго.
Збираємо квіти:
Перш ніж розпочати приготування, важливо правильно зібрати кульбабки. Найкраще це робити в суху, сонячну погоду, коли квіти повністю розпустилися. Збирайте лише чисті, непошкоджені пелюстки, уникаючи місць, де рослини оброблялися хімікатами.
Інгредієнти:
- 2 склянки пелюсток кульбаби
- 1 літр води
- 2 лимони
- 500 г цукру
Приготування:
- Ретельно промийте пелюстки кульбаби під проточною водою.
- Наріжте лимони скибочками.
- У каструлю налийте воду, додайте пелюстки кульбаби, лимон і цукор.
- Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть протягом 1 години, періодично знімаючи піну.
- Зніміть з вогню, дайте настоятися протягом 24 годин.
- Процідіть мед через марлю, розлийте по стерилізованих банках і щільно закупоріть.
Секрети золотого нектару:
- Для більш насиченого кольору та аромату можна додати до меду трохи квіткового меду, шафрану або куркуми.
- Зберігайте мед у прохолодному, темному місці.
- Завдяки своїм антибактеріальним та протизапальним властивостям, мед з кульбаби може бути корисним при простудах, кашлі, захворюваннях шлунково-кишкового тракту та інших недугах.
Порада:
Не викидайте стебла кульбаби! З них можна приготувати смачний та корисний чай, який допоможе очистити організм від токсинів та покращити роботу печінки.
Приготування меду з кульбаби – це не лише захоплююче заняття, але й чудовий спосіб зберегти дари весни та подбати про своє здоров'я.
А якщо є удома полуниця, можна приготувати з нею пікантний салат. Також, пропонуємо рецепт салату з персиків та полуниці.