В ресторані такого немає: рецепт тигрових креветок з медом та перцем
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Ця страва сподобається навіть тим, хто не любить креветки.
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати вишукану та водночас просту страву – тигрові креветки в пікантному медово-перцевому соусі. Ця закуска стане справжнім хітом вашого столу, вразивши гостей не лише вишуканим смаком, але й яскравим апетитним виглядом. Також, пропонуємо рецепт ароматних креветок з часником.
Інгредієнти:
- 500 г тигрових креветок (очищених)
- 2 ст. л. меду
- 1 ст. л. соєвого соусу
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. гострого перцю чилі (або за смаком)
- 1 зубчик часнику
- 1/2 ч. л. імбиру (тертого)
- Сік половини лайма
- Сіль та перець за смаком
- Кунжут для декору (за бажанням)
Приготування:
- Підготувати креветки. Креветки розморозити (якщо заморожені), промити під проточною водою, обсушити паперовими рушниками.
- Приготувати маринад. У мисці змішати мед, соєвий соус, оливкову олію, гострий перець чилі, подрібнений часник, тертий імбир, сік лайма, сіль та перець. Добре перемішати маринад.
- Замаринувати креветки. Додати креветки до маринаду, ретельно перемішати, щоб кожна креветка була вкрита соусом. Накрити миску харчовою плівкою та поставити в холодильник на 30 хвилин.
- Обсмажити креветки. Розігріти сковороду з оливковою олією на середньому вогні. Обсмажити креветки протягом 3-4 хвилин з кожного боку, або до золотистого кольору та готовності.
- Подача. Готові креветки викласти на тарілку, посипати кунжутом (за бажанням) і подавати до столу.
Порада:
- Цю страву можна подавати з гарніром з рису, овочів або салатом.
- Також можна додати до маринаду трохи тертої цедри лайма або лимона.
- Якщо ви не любите гострі страви, можете зменшити кількість гострого перцю чилі.
- Креветки в медово-перцевому соусі стануть чудовою закускою для святкового столу або романтичної вечері.
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