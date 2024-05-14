В ресторані такого немає: рецепт тигрових креветок з медом та перцем

Ця страва сподобається навіть тим, хто не любить креветки.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати вишукану та водночас просту страву – тигрові креветки в пікантному медово-перцевому соусі. Ця закуска стане справжнім хітом вашого столу, вразивши гостей не лише вишуканим смаком, але й яскравим апетитним виглядом. Також, пропонуємо рецепт ароматних креветок з часником.

Інгредієнти:

500 г тигрових креветок (очищених)

2 ст. л. меду

1 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. гострого перцю чилі (або за смаком)

1 зубчик часнику

1/2 ч. л. імбиру (тертого)

Сік половини лайма

Сіль та перець за смаком

Кунжут для декору (за бажанням)

Приготування:

Підготувати креветки. Креветки розморозити (якщо заморожені), промити під проточною водою, обсушити паперовими рушниками. Приготувати маринад. У мисці змішати мед, соєвий соус, оливкову олію, гострий перець чилі, подрібнений часник, тертий імбир, сік лайма, сіль та перець. Добре перемішати маринад. Замаринувати креветки. Додати креветки до маринаду, ретельно перемішати, щоб кожна креветка була вкрита соусом. Накрити миску харчовою плівкою та поставити в холодильник на 30 хвилин. Обсмажити креветки. Розігріти сковороду з оливковою олією на середньому вогні. Обсмажити креветки протягом 3-4 хвилин з кожного боку, або до золотистого кольору та готовності. Подача. Готові креветки викласти на тарілку, посипати кунжутом (за бажанням) і подавати до столу.

Порада:

Цю страву можна подавати з гарніром з рису, овочів або салатом.

Також можна додати до маринаду трохи тертої цедри лайма або лимона.

Якщо ви не любите гострі страви, можете зменшити кількість гострого перцю чилі.

Креветки в медово-перцевому соусі стануть чудовою закускою для святкового столу або романтичної вечері.

А якщо ви любите смачні та прості салати, рекомендуємо приготувати цю страву з кукурудзою лише за 15 хвилин. Також, пропонуємо вам рецепт салату з креветками та сиром.