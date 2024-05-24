Дітей за вуха не відтягнеш: рецепт салату з полуниці та манго

Якщо ваші діти погано їдять — приготуйте фруктовий салат.

Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й сезон свіжих ягід та фруктів. Саме з них можна готувати не лише смачні десерти, але й легкі, освіжаючі страви, такі як фруктовий салат з полуниці та манго.

Цей салат поєднує в собі солодкість полуниці, тропічну екзотику манго та легку кислинку лимона, створюючи справжню феєрію смаків та ароматів. Приготувати його вдома зовсім не складно, а інгредієнти доступні кожному.

Інгредієнти:

250 г полуниці;

1 манго;

1/2 лимона;

1 столова ложка меду або цукру за смаком;

м'ята за бажанням.

Приготування:

Підготуйте полуницю. Полуницю помийте, обсушіть паперовим рушником і видаліть хвостики. Розріжте полуницю навпіл або на четвертинки. Очистіть манго. Манго очистіть від шкірки та кісточки, наріжте кубиками. Приготуйте заправку. З лимона вичавіть сік, додайте мед або цукор і перемішайте до повного розчинення. З'єднайте інгредієнти. У мисці змішайте полуницю, манго та заправку. Акуратно перемішайте, щоб не пошкодити ягоди. Додайте м'яту. За бажанням додайте до салату кілька листочків м'яти. Подавайте салат негайно.

Поради:

Для більш насиченого смаку манго можна трохи підморозити перед нарізанням.

Замість меду можна використовувати цукор або сироп з м'яти.

Кількість меду або цукру можна регулювати на свій смак.

До салату можна додати інші ягоди та фрукти, такі як банани, ківі або виноград.

Фруктовий салат можна подавати з йогуртом, вершками або морозивом.

А якщо є удома полуниця, можна приготувати з нею пікантний салат. Також, пропонуємо рецепт салату з персиків та полуниці.