Дітей за вуха не відтягнеш: рецепт салату з полуниці та манго
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Якщо ваші діти погано їдять — приготуйте фруктовий салат.
Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й сезон свіжих ягід та фруктів. Саме з них можна готувати не лише смачні десерти, але й легкі, освіжаючі страви, такі як фруктовий салат з полуниці та манго.
Цей салат поєднує в собі солодкість полуниці, тропічну екзотику манго та легку кислинку лимона, створюючи справжню феєрію смаків та ароматів. Приготувати його вдома зовсім не складно, а інгредієнти доступні кожному.
Інгредієнти:
- 250 г полуниці;
- 1 манго;
- 1/2 лимона;
- 1 столова ложка меду або цукру за смаком;
- м'ята за бажанням.
Приготування:
- Підготуйте полуницю. Полуницю помийте, обсушіть паперовим рушником і видаліть хвостики. Розріжте полуницю навпіл або на четвертинки.
- Очистіть манго. Манго очистіть від шкірки та кісточки, наріжте кубиками.
- Приготуйте заправку. З лимона вичавіть сік, додайте мед або цукор і перемішайте до повного розчинення.
- З'єднайте інгредієнти. У мисці змішайте полуницю, манго та заправку. Акуратно перемішайте, щоб не пошкодити ягоди.
- Додайте м'яту. За бажанням додайте до салату кілька листочків м'яти.
- Подавайте салат негайно.
Поради:
- Для більш насиченого смаку манго можна трохи підморозити перед нарізанням.
- Замість меду можна використовувати цукор або сироп з м'яти.
- Кількість меду або цукру можна регулювати на свій смак.
- До салату можна додати інші ягоди та фрукти, такі як банани, ківі або виноград.
- Фруктовий салат можна подавати з йогуртом, вершками або морозивом.
А якщо є удома полуниця, можна приготувати з нею пікантний салат. Також, пропонуємо рецепт салату з персиків та полуниці.