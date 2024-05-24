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Дітей за вуха не відтягнеш: рецепт салату з полуниці та манго

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей салат підкорить з першого укусу (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей салат підкорить з першого укусу (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ваші діти погано їдять — приготуйте фруктовий салат.

Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й сезон свіжих ягід та фруктів. Саме з них можна готувати не лише смачні десерти, але й легкі, освіжаючі страви, такі як фруктовий салат з полуниці та манго.

Цей салат поєднує в собі солодкість полуниці, тропічну екзотику манго та легку кислинку лимона, створюючи справжню феєрію смаків та ароматів. Приготувати його вдома зовсім не складно, а інгредієнти доступні кожному.

Інгредієнти:

  • 250 г полуниці;
  • 1 манго;
  • 1/2 лимона;
  • 1 столова ложка меду або цукру за смаком;
  • м'ята за бажанням.

Приготування:

  1. Підготуйте полуницю. Полуницю помийте, обсушіть паперовим рушником і видаліть хвостики. Розріжте полуницю навпіл або на четвертинки.
  2. Очистіть манго. Манго очистіть від шкірки та кісточки, наріжте кубиками.
  3. Приготуйте заправку. З лимона вичавіть сік, додайте мед або цукор і перемішайте до повного розчинення.
  4. З'єднайте інгредієнти. У мисці змішайте полуницю, манго та заправку. Акуратно перемішайте, щоб не пошкодити ягоди.
  5. Додайте м'яту. За бажанням додайте до салату кілька листочків м'яти.
  6. Подавайте салат негайно.

Поради:

  • Для більш насиченого смаку манго можна трохи підморозити перед нарізанням.
  • Замість меду можна використовувати цукор або сироп з м'яти.
  • Кількість меду або цукру можна регулювати на свій смак.
  • До салату можна додати інші ягоди та фрукти, такі як банани, ківі або виноград.
  • Фруктовий салат можна подавати з йогуртом, вершками або морозивом.

А якщо є удома полуниця, можна приготувати з нею пікантний салат. Також, пропонуємо рецепт салату з персиків та полуниці.

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#Рецепт #їжа-Телеграф