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Ви такого ще не куштували: рецепт кальмарів у сметані

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Ця страва просто тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 24 травня 2024, 12:25
Ця страва просто тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Кальмари підкорять вас своїм смаком.

Кальмари – це не лише смачний та поживний продукт, але й справжня знахідка для кулінарів. Їх можна готувати різними способами, і однією з найпопулярніших страв є кальмари у сметані. Також, пропонуємо рецепт супу з креветками.

Інгредієнти:

  • 500 г кальмарів;
  • 200 мл сметани;
  • 1 цибулина;
  • 1 морква;
  • 1 столова ложка вершкового масла;
  • 1 лавровий лист;
  • 3-4 горошини чорного перцю;
  • сіль за смаком;
  • зелень за бажанням.

Приготування:

  1. Кальмари розморозити, очистити та нарізати кільцями.
  2. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці.
  3. Розігріти вершкове масло на сковороді, обсмажити цибулю до золотистого кольору.
  4. Додати моркву та обсмажити ще 5 хвилин.
  5. Викласти кальмари, лавровий лист та перець. Тушкувати 5-7 хвилин, щоб кальмари не стали жорсткими.
  6. Додати сметану, посолити за смаком і тушкувати ще 5 хвилин.
  7. Зняти з вогню, дати трохи настоятися і подавати до столу, посипавши зеленню.

Поради:

  • Для більш насиченого смаку можна додати до тушкування трохи грибів.
  • Кальмари можна готувати не лише на сковороді, але й у мультиварці або духовці.
  • Для гостроти можна додати до страви трохи гострого перцю або чилі.
  • Кальмари у сметані – це чудова страва для будь-якого столу. Її можна подавати як гарячу закуску, так і як основну страву з гарніром з рису, картоплі або макаронів.

А якщо ви любите смачні та прості салати, рекомендуємо приготувати цю страву з кукурудзою лише за 15 хвилин. Також, пропонуємо вам рецепт салату з креветками та сиром.

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#Рецепт #Креветки #їжа-Телеграф