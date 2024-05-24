Ви такого ще не куштували: рецепт кальмарів у сметані

Кальмари підкорять вас своїм смаком.

Кальмари – це не лише смачний та поживний продукт, але й справжня знахідка для кулінарів. Їх можна готувати різними способами, і однією з найпопулярніших страв є кальмари у сметані. Також, пропонуємо рецепт супу з креветками.

Інгредієнти:

500 г кальмарів;

200 мл сметани;

1 цибулина;

1 морква;

1 столова ложка вершкового масла;

1 лавровий лист;

3-4 горошини чорного перцю;

сіль за смаком;

зелень за бажанням.

Приготування:

Кальмари розморозити, очистити та нарізати кільцями. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. Розігріти вершкове масло на сковороді, обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати моркву та обсмажити ще 5 хвилин. Викласти кальмари, лавровий лист та перець. Тушкувати 5-7 хвилин, щоб кальмари не стали жорсткими. Додати сметану, посолити за смаком і тушкувати ще 5 хвилин. Зняти з вогню, дати трохи настоятися і подавати до столу, посипавши зеленню.

Поради:

Для більш насиченого смаку можна додати до тушкування трохи грибів.

Кальмари можна готувати не лише на сковороді, але й у мультиварці або духовці.

Для гостроти можна додати до страви трохи гострого перцю або чилі.

Кальмари у сметані – це чудова страва для будь-якого столу. Її можна подавати як гарячу закуску, так і як основну страву з гарніром з рису, картоплі або макаронів.

А якщо ви любите смачні та прості салати, рекомендуємо приготувати цю страву з кукурудзою лише за 15 хвилин. Також, пропонуємо вам рецепт салату з креветками та сиром.