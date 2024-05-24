Ви такого ще не куштували: рецепт кальмарів у сметані
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Кальмари підкорять вас своїм смаком.
Кальмари – це не лише смачний та поживний продукт, але й справжня знахідка для кулінарів. Їх можна готувати різними способами, і однією з найпопулярніших страв є кальмари у сметані. Також, пропонуємо рецепт супу з креветками.
Інгредієнти:
- 500 г кальмарів;
- 200 мл сметани;
- 1 цибулина;
- 1 морква;
- 1 столова ложка вершкового масла;
- 1 лавровий лист;
- 3-4 горошини чорного перцю;
- сіль за смаком;
- зелень за бажанням.
Приготування:
- Кальмари розморозити, очистити та нарізати кільцями.
- Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці.
- Розігріти вершкове масло на сковороді, обсмажити цибулю до золотистого кольору.
- Додати моркву та обсмажити ще 5 хвилин.
- Викласти кальмари, лавровий лист та перець. Тушкувати 5-7 хвилин, щоб кальмари не стали жорсткими.
- Додати сметану, посолити за смаком і тушкувати ще 5 хвилин.
- Зняти з вогню, дати трохи настоятися і подавати до столу, посипавши зеленню.
Поради:
- Для більш насиченого смаку можна додати до тушкування трохи грибів.
- Кальмари можна готувати не лише на сковороді, але й у мультиварці або духовці.
- Для гостроти можна додати до страви трохи гострого перцю або чилі.
- Кальмари у сметані – це чудова страва для будь-якого столу. Її можна подавати як гарячу закуску, так і як основну страву з гарніром з рису, картоплі або макаронів.
А якщо ви любите смачні та прості салати, рекомендуємо приготувати цю страву з кукурудзою лише за 15 хвилин. Також, пропонуємо вам рецепт салату з креветками та сиром.