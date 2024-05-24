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Вы такого еще не пробовали: рецепт кальмаров в сметане

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Это блюдо просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 24 мая 2024, 12:25
Это блюдо просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Кальмары покорят вас своим вкусом.

Кальмары – это не только вкусный и питательный продукт, но настоящая находка для кулинаров. Их можно готовить разными способами, и одним из самых популярных блюд являются кальмары в сметане. Также предлагаем рецепт супа с креветками.

Ингредиенты:

  • 500 г кальмаров;
  • 200 мл сметаны;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 1 лавровый лист;
  • 3-4 горошины черного перца;
  • соль по вкусу;
  • зелень по желанию.

Приготовление:

  1. Кальмары разморозить, очистить и порезать кольцами.
  2. Лук мелко порезать, морковь натереть на терке.
  3. Разогреть сливочное масло на сковороде, обжарить лук до золотистого цвета.
  4. Добавить морковь и обжарить еще 5 минут.
  5. Выложить кальмары, лавровый лист и перец. Тушить 5-7 минут, чтобы кальмары не стали жесткими.
  6. Добавить сметану, посолить по вкусу и тушить еще 5 минут.
  7. Снять с огня, дать немного настояться и подавать на стол, посыпав зеленью.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить к тушению немного грибов.
  • Кальмары можно готовить не только на сковороде, но и в мультиварке или духовке.
  • Для остроты можно добавить в блюдо немного острого перца или чили.
  • Кальмары в сметане – это отличное блюдо для любого стола. Ее можно подавать как горячую закуску, так и как основное блюдо с гарниром из риса, картофеля или макарон.

А если вы любите вкусные и простые салаты, рекомендуем приготовить это блюдо с кукурузой всего за 15 минут. Также предлагаем вам рецепт салата с креветками и сыром.

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#Рецепт #Креветки #еда-Телеграф