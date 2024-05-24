Вы такого еще не пробовали: рецепт кальмаров в сметане

Кальмары покорят вас своим вкусом.

Кальмары – это не только вкусный и питательный продукт, но настоящая находка для кулинаров. Их можно готовить разными способами, и одним из самых популярных блюд являются кальмары в сметане. Также предлагаем рецепт супа с креветками.

Ингредиенты:

500 г кальмаров;

200 мл сметаны;

1 луковица;

1 морковь;

1 столовая ложка сливочного масла;

1 лавровый лист;

3-4 горошины черного перца;

соль по вкусу;

зелень по желанию.

Приготовление:

Кальмары разморозить, очистить и порезать кольцами. Лук мелко порезать, морковь натереть на терке. Разогреть сливочное масло на сковороде, обжарить лук до золотистого цвета. Добавить морковь и обжарить еще 5 минут. Выложить кальмары, лавровый лист и перец. Тушить 5-7 минут, чтобы кальмары не стали жесткими. Добавить сметану, посолить по вкусу и тушить еще 5 минут. Снять с огня, дать немного настояться и подавать на стол, посыпав зеленью.

Советы:

Для более насыщенного вкуса можно добавить к тушению немного грибов.

Кальмары можно готовить не только на сковороде, но и в мультиварке или духовке.

Для остроты можно добавить в блюдо немного острого перца или чили.

Кальмары в сметане – это отличное блюдо для любого стола. Ее можно подавать как горячую закуску, так и как основное блюдо с гарниром из риса, картофеля или макарон.

А если вы любите вкусные и простые салаты, рекомендуем приготовить это блюдо с кукурузой всего за 15 минут. Также предлагаем вам рецепт салата с креветками и сыром.