Вы такого еще не пробовали: рецепт кальмаров в сметане
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Кальмары покорят вас своим вкусом.
Кальмары – это не только вкусный и питательный продукт, но настоящая находка для кулинаров. Их можно готовить разными способами, и одним из самых популярных блюд являются кальмары в сметане. Также предлагаем рецепт супа с креветками.
Ингредиенты:
- 500 г кальмаров;
- 200 мл сметаны;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 лавровый лист;
- 3-4 горошины черного перца;
- соль по вкусу;
- зелень по желанию.
Приготовление:
- Кальмары разморозить, очистить и порезать кольцами.
- Лук мелко порезать, морковь натереть на терке.
- Разогреть сливочное масло на сковороде, обжарить лук до золотистого цвета.
- Добавить морковь и обжарить еще 5 минут.
- Выложить кальмары, лавровый лист и перец. Тушить 5-7 минут, чтобы кальмары не стали жесткими.
- Добавить сметану, посолить по вкусу и тушить еще 5 минут.
- Снять с огня, дать немного настояться и подавать на стол, посыпав зеленью.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить к тушению немного грибов.
- Кальмары можно готовить не только на сковороде, но и в мультиварке или духовке.
- Для остроты можно добавить в блюдо немного острого перца или чили.
- Кальмары в сметане – это отличное блюдо для любого стола. Ее можно подавать как горячую закуску, так и как основное блюдо с гарниром из риса, картофеля или макарон.
А если вы любите вкусные и простые салаты, рекомендуем приготовить это блюдо с кукурузой всего за 15 минут. Также предлагаем вам рецепт салата с креветками и сыром.