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Ресторанна вечеря у вас вдома: як приготувати ароматні креветки з часником

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця страва стане окрасою вашого столу (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця страва стане окрасою вашого столу (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете потішити себе чимось смачненьким та неординарним — приготуйте креветки з часником.

Креветки – це не просто смачний та поживний продукт, але й справжня окраса будь-якого столу. Їх можна приготувати безліччю різних способів, але одним з найпростіших та найароматніших є поєднання креветок з часником. Також, пропонуємо вам рецепт салату з креветками.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом креветок з часником – вишуканої та неймовірно смачної страви, яку легко приготувати вдома. Про це пише ТСН.

Креветки на вершковому маслі з часником

Інгредієнти:

  • 500 г креветок (очищених)
  • 3 ст. л. вершкового масла
  • 4 зубчики часнику
  • 1/4 пучка петрушки
  • Сіль та перець за смаком

Інструкція:

  1. Розігрійте вершкове масло на сковороді.
  2. Додайте подрібнений часник і обсмажте його протягом 30 секунд.
  3. Додайте креветки і смажте їх протягом 2-3 хвилин з кожного боку, доки вони не стануть рожевими.
  4. Додайте рубану петрушку, сіль та перець.
  5. Перемішайте і зніміть з вогню.

Порада: Подавайте креветки з скибочками лимона та свіжим багетом.

Пам'ятайте: Свіжість – це запорука смаку! Вибирайте якісні креветки та готуйте їх з любов'ю.

А якщо ви любите смачні та прості салати, рекомендуємо приготувати цю страву з кукурудзою лише за 15 хвилин. Також, пропонуємо вам рецепт салату з креветками та сиром.

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