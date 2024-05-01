Ресторанна вечеря у вас вдома: як приготувати ароматні креветки з часником
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Якщо ви хочете потішити себе чимось смачненьким та неординарним — приготуйте креветки з часником.
Креветки – це не просто смачний та поживний продукт, але й справжня окраса будь-якого столу. Їх можна приготувати безліччю різних способів, але одним з найпростіших та найароматніших є поєднання креветок з часником. Також, пропонуємо вам рецепт салату з креветками.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом креветок з часником – вишуканої та неймовірно смачної страви, яку легко приготувати вдома. Про це пише ТСН.
Креветки на вершковому маслі з часником
Інгредієнти:
- 500 г креветок (очищених)
- 3 ст. л. вершкового масла
- 4 зубчики часнику
- 1/4 пучка петрушки
- Сіль та перець за смаком
Інструкція:
- Розігрійте вершкове масло на сковороді.
- Додайте подрібнений часник і обсмажте його протягом 30 секунд.
- Додайте креветки і смажте їх протягом 2-3 хвилин з кожного боку, доки вони не стануть рожевими.
- Додайте рубану петрушку, сіль та перець.
- Перемішайте і зніміть з вогню.
Порада: Подавайте креветки з скибочками лимона та свіжим багетом.
Пам'ятайте: Свіжість – це запорука смаку! Вибирайте якісні креветки та готуйте їх з любов'ю.
А якщо ви любите смачні та прості салати, рекомендуємо приготувати цю страву з кукурудзою лише за 15 хвилин. Також, пропонуємо вам рецепт салату з креветками та сиром.