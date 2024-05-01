Ресторанна вечеря у вас вдома: як приготувати ароматні креветки з часником

Якщо ви хочете потішити себе чимось смачненьким та неординарним — приготуйте креветки з часником.

Креветки – це не просто смачний та поживний продукт, але й справжня окраса будь-якого столу. Їх можна приготувати безліччю різних способів, але одним з найпростіших та найароматніших є поєднання креветок з часником. Також, пропонуємо вам рецепт салату з креветками.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом креветок з часником – вишуканої та неймовірно смачної страви, яку легко приготувати вдома. Про це пише ТСН.

Креветки на вершковому маслі з часником

Інгредієнти:

500 г креветок (очищених)

3 ст. л. вершкового масла

4 зубчики часнику

1/4 пучка петрушки

Сіль та перець за смаком

Інструкція:

Розігрійте вершкове масло на сковороді. Додайте подрібнений часник і обсмажте його протягом 30 секунд. Додайте креветки і смажте їх протягом 2-3 хвилин з кожного боку, доки вони не стануть рожевими. Додайте рубану петрушку, сіль та перець. Перемішайте і зніміть з вогню.

Порада: Подавайте креветки з скибочками лимона та свіжим багетом.

Пам'ятайте: Свіжість – це запорука смаку! Вибирайте якісні креветки та готуйте їх з любов'ю.

А якщо ви любите смачні та прості салати, рекомендуємо приготувати цю страву з кукурудзою лише за 15 хвилин. Також, пропонуємо вам рецепт салату з креветками та сиром.