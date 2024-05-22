ПП-страва для тих, хто на дієті: рецепт запіканки зі шпинатом та моцареллою

Якщо ви сидите на дієті, пропонуємо приготувати цю легку запіканку.

Шпинат – це не лише джерело вітамінів та мікроелементів, але й неймовірно смачний та універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч страв. Сьогодні ми запрошуємо вас у кулінарну подорож, де поділимося рецептом запіканки зі шпинатом та моцарелою – чудової страви, яка стане окрасою вашого столу. Також, пропонуємо рецепт кабачкової запіканки.

Історія та походження страви:

Запіканки – це одні з найдавніших страв, які готуються з різноманітних інгредієнтів. Запіканка зі шпинатом та моцарелою порівняно молода страва, яка з'явилася в Італії. Її популярність швидко поширилася по всьому світу, адже вона поєднує в собі користь шпинату, ніжність моцарели та простоту приготування.

Секрети ідеальної запіканки:

Свіжі інгредієнти: Використовуйте лише свіжий шпинат, щоб запіканка мала насичений смак та аромат.

Використовуйте лише свіжий шпинат, щоб запіканка мала насичений смак та аромат. Якісна моцарела: Вибирайте моцарелу з хорошим смаком та текстурою.

Вибирайте моцарелу з хорошим смаком та текстурою. Правильна консистенція: Тісто для запіканки має бути густим, але не занадто щільним.

Тісто для запіканки має бути густим, але не занадто щільним. Запікання: Запікайте запіканку в розігрітій духовці до золотистої скоринки.

Рецепт запіканки зі шпинатом та моцарелою:

Інгредієнти:

500 г шпинату;

500 г рікотти;

200 г моцарели;

4 яйця;

100 г пармезану;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

1 столова ложка оливкової олії;

Сіль та перець за смаком.

Приготування:

Обсмажте цибулю та часник на оливковій олії до м'якості. Додайте шпинат, посоліть і поперчіть за смаком. Обсмажуйте шпинат протягом 5-7 хвилин, поки він не стане м'яким. Змішайте рікотту, яйця, тертий пармезан та половину моцарели. Додайте обсмажений шпинат та ретельно перемішайте. Викладіть суміш у форму для запікання. Зверху посипте запіканку тертою моцарелою. Запікайте в розігрітій духовці при 180°C протягом 30-35 хвилин, до золотистої скоринки.

Подавайте запіканку зі шпинатом та моцарелою гарячою, як самостійну страву або з салатом.

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