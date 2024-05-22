Рус

ПП-страва для тих, хто на дієті: рецепт запіканки зі шпинатом та моцареллою

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ця запіканка - дуже легка та ароматна (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця запіканка - дуже легка та ароматна (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви сидите на дієті, пропонуємо приготувати цю легку запіканку.

Шпинат – це не лише джерело вітамінів та мікроелементів, але й неймовірно смачний та універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч страв. Сьогодні ми запрошуємо вас у кулінарну подорож, де поділимося рецептом запіканки зі шпинатом та моцарелою – чудової страви, яка стане окрасою вашого столу. Також, пропонуємо рецепт кабачкової запіканки.

Історія та походження страви:

Запіканки – це одні з найдавніших страв, які готуються з різноманітних інгредієнтів. Запіканка зі шпинатом та моцарелою порівняно молода страва, яка з'явилася в Італії. Її популярність швидко поширилася по всьому світу, адже вона поєднує в собі користь шпинату, ніжність моцарели та простоту приготування.

Секрети ідеальної запіканки:

  • Свіжі інгредієнти: Використовуйте лише свіжий шпинат, щоб запіканка мала насичений смак та аромат.
  • Якісна моцарела: Вибирайте моцарелу з хорошим смаком та текстурою.
  • Правильна консистенція: Тісто для запіканки має бути густим, але не занадто щільним.
  • Запікання: Запікайте запіканку в розігрітій духовці до золотистої скоринки.

Рецепт запіканки зі шпинатом та моцарелою:

Інгредієнти:

  • 500 г шпинату;
  • 500 г рікотти;
  • 200 г моцарели;
  • 4 яйця;
  • 100 г пармезану;
  • 1 цибулина;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • Сіль та перець за смаком.

Приготування:

  1. Обсмажте цибулю та часник на оливковій олії до м'якості.
  2. Додайте шпинат, посоліть і поперчіть за смаком.
  3. Обсмажуйте шпинат протягом 5-7 хвилин, поки він не стане м'яким.
  4. Змішайте рікотту, яйця, тертий пармезан та половину моцарели.
  5. Додайте обсмажений шпинат та ретельно перемішайте.
  6. Викладіть суміш у форму для запікання.
  7. Зверху посипте запіканку тертою моцарелою.
  8. Запікайте в розігрітій духовці при 180°C протягом 30-35 хвилин, до золотистої скоринки.

Подавайте запіканку зі шпинатом та моцарелою гарячою, як самостійну страву або з салатом.

Раніше ми писали, як приготувати шашлик у маринаді з чаю. Також, пропонуємо рецепт котлет з рисом.

Теги:
#Рецепт #Запіканка #їжа-Телеграф