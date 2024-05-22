ПП-страва для тих, хто на дієті: рецепт запіканки зі шпинатом та моцареллою
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Якщо ви сидите на дієті, пропонуємо приготувати цю легку запіканку.
Шпинат – це не лише джерело вітамінів та мікроелементів, але й неймовірно смачний та універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч страв. Сьогодні ми запрошуємо вас у кулінарну подорож, де поділимося рецептом запіканки зі шпинатом та моцарелою – чудової страви, яка стане окрасою вашого столу. Також, пропонуємо рецепт кабачкової запіканки.
Історія та походження страви:
Запіканки – це одні з найдавніших страв, які готуються з різноманітних інгредієнтів. Запіканка зі шпинатом та моцарелою порівняно молода страва, яка з'явилася в Італії. Її популярність швидко поширилася по всьому світу, адже вона поєднує в собі користь шпинату, ніжність моцарели та простоту приготування.
Секрети ідеальної запіканки:
- Свіжі інгредієнти: Використовуйте лише свіжий шпинат, щоб запіканка мала насичений смак та аромат.
- Якісна моцарела: Вибирайте моцарелу з хорошим смаком та текстурою.
- Правильна консистенція: Тісто для запіканки має бути густим, але не занадто щільним.
- Запікання: Запікайте запіканку в розігрітій духовці до золотистої скоринки.
Рецепт запіканки зі шпинатом та моцарелою:
Інгредієнти:
- 500 г шпинату;
- 500 г рікотти;
- 200 г моцарели;
- 4 яйця;
- 100 г пармезану;
- 1 цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- Сіль та перець за смаком.
Приготування:
- Обсмажте цибулю та часник на оливковій олії до м'якості.
- Додайте шпинат, посоліть і поперчіть за смаком.
- Обсмажуйте шпинат протягом 5-7 хвилин, поки він не стане м'яким.
- Змішайте рікотту, яйця, тертий пармезан та половину моцарели.
- Додайте обсмажений шпинат та ретельно перемішайте.
- Викладіть суміш у форму для запікання.
- Зверху посипте запіканку тертою моцарелою.
- Запікайте в розігрітій духовці при 180°C протягом 30-35 хвилин, до золотистої скоринки.
Подавайте запіканку зі шпинатом та моцарелою гарячою, як самостійну страву або з салатом.
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