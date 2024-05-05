І до сніданку, і на перекус: півкіло картоплі – і запіканка на столі (фото)
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Просто, легко та дуже бюджетно
У досвідчених кулінарів завжди в закладках є безліч різних рецептів ситних перекусів. Однак завжди хочеться урізноманітнити своє щоденне меню.
Саме для таких любителів чогось новенького "Телеграф" знайшов у журналі "Люблю готовить" рецепт картопляної запіканки. Нею можна смачно перекусити і швидко поснідати, взяти з собою на роботу, в укриття та школу. Варто приготувати раз — і така апетитна, бюджетна та проста у приготуванні страва завжди буде у вас "під рукою".
Як приготувати картопляну запіканку
Інгредієнти:
- картопля — 0,5 кг;
- цибуля — 1 шт.;
- сметана — 1/2 склянки;
- вода — 1/2 склянки;
- твердий сир — 100 г;
- сіль, перець, сушена зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Чистимо цибулю та картопля. Цибулю нарізаємо півкільцями, картоплю — кружальцями. Викладаємо їх у змащену рослинною олією форму для запікання. Солимо і перчимо.
- В окремому посуді змішуємо сметану із теплою водою. Приготовленою сумішшю заливаємо картоплю та цибулю.
- Посипаємо все тертим твердим сиром та сушеною зеленню. Відправляємо форму в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на годину.
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