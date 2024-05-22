ПП-блюдо для тех, кто на диете: рецепт запеканки со шпинатом и моцареллой

Если вы сидите на диете, предлагаем приготовить эту лёгкую запеканку.

Шпинат – это не только источник витаминов и микроэлементов, но и невероятно вкусный и универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд. Сегодня мы приглашаем вас в кулинарное путешествие, где поделимся рецептом запеканки со шпинатом и моцареллой – прекрасного блюда, которое станет украшением вашего стола. Также, предлагаем рецепт кабачковой запеканки.

История и происхождение блюда:

Запеканки – это одно из самых древних блюд, которые готовятся из различных ингредиентов. Запеканка со шпинатом и моцареллой сравнительно молодое блюдо, которое появилось в Италии. Ее популярность быстро распространилась по всему миру, ведь она сочетает в себе пользу шпината, нежность моцареллы и простоту приготовления.

Секреты идеальной запеканки:

Свежие ингредиенты: Используйте только свежий шпинат, чтобы запеканка обладала насыщенным вкусом и ароматом.

Используйте только свежий шпинат, чтобы запеканка обладала насыщенным вкусом и ароматом. Качественная моцарелла: Выбирайте моцареллу с хорошим вкусом и текстурой.

Выбирайте моцареллу с хорошим вкусом и текстурой. Правильная консистенция: Тесто для запеканки должно быть густым, но не слишком плотным.

Тесто для запеканки должно быть густым, но не слишком плотным. Запекание: Запекайте запеканку в разогретой духовке до золотистой корочки.

Рецепт запеканки со шпинатом и моцареллой:

Ингредиенты:

500 г шпината;

500 г рикотты;

200 г моцареллы;

4 яйца;

100 г пармезана;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 столовая ложка оливкового масла;

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле до мягкости. Добавьте шпинат, посолите и поперчите по вкусу. Обжаривайте шпинат в течение 5-7 минут, пока он не станет мягким. Смешайте рикотту, яйца, тертый пармезан и половину моцареллы. Добавить обжаренный шпинат и тщательно перемешать. Выложите смесь в форму для запекания. Сверху посыпьте запеканку тертой моцареллой. Запекайте в разогретой духовке при 180°C в течение 30-35 минут до золотистой корочки.

Подавайте запеканку со шпинатом и моцареллой горячей, как самостоятельное блюдо или с салатом.

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