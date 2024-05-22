ПП-блюдо для тех, кто на диете: рецепт запеканки со шпинатом и моцареллой
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Если вы сидите на диете, предлагаем приготовить эту лёгкую запеканку.
Шпинат – это не только источник витаминов и микроэлементов, но и невероятно вкусный и универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд. Сегодня мы приглашаем вас в кулинарное путешествие, где поделимся рецептом запеканки со шпинатом и моцареллой – прекрасного блюда, которое станет украшением вашего стола. Также, предлагаем рецепт кабачковой запеканки.
История и происхождение блюда:
Запеканки – это одно из самых древних блюд, которые готовятся из различных ингредиентов. Запеканка со шпинатом и моцареллой сравнительно молодое блюдо, которое появилось в Италии. Ее популярность быстро распространилась по всему миру, ведь она сочетает в себе пользу шпината, нежность моцареллы и простоту приготовления.
Секреты идеальной запеканки:
- Свежие ингредиенты: Используйте только свежий шпинат, чтобы запеканка обладала насыщенным вкусом и ароматом.
- Качественная моцарелла: Выбирайте моцареллу с хорошим вкусом и текстурой.
- Правильная консистенция: Тесто для запеканки должно быть густым, но не слишком плотным.
- Запекание: Запекайте запеканку в разогретой духовке до золотистой корочки.
Рецепт запеканки со шпинатом и моцареллой:
Ингредиенты:
- 500 г шпината;
- 500 г рикотты;
- 200 г моцареллы;
- 4 яйца;
- 100 г пармезана;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- Соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле до мягкости.
- Добавьте шпинат, посолите и поперчите по вкусу.
- Обжаривайте шпинат в течение 5-7 минут, пока он не станет мягким.
- Смешайте рикотту, яйца, тертый пармезан и половину моцареллы.
- Добавить обжаренный шпинат и тщательно перемешать.
- Выложите смесь в форму для запекания.
- Сверху посыпьте запеканку тертой моцареллой.
- Запекайте в разогретой духовке при 180°C в течение 30-35 минут до золотистой корочки.
Подавайте запеканку со шпинатом и моцареллой горячей, как самостоятельное блюдо или с салатом.
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