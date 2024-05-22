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ПП-блюдо для тех, кто на диете: рецепт запеканки со шпинатом и моцареллой

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта запеканка – очень легкая и ароматная (изображение создано с помощью ИИ)
Эта запеканка – очень легкая и ароматная (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы сидите на диете, предлагаем приготовить эту лёгкую запеканку.

Шпинат – это не только источник витаминов и микроэлементов, но и невероятно вкусный и универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд. Сегодня мы приглашаем вас в кулинарное путешествие, где поделимся рецептом запеканки со шпинатом и моцареллой – прекрасного блюда, которое станет украшением вашего стола. Также, предлагаем рецепт кабачковой запеканки.

История и происхождение блюда:

Запеканки – это одно из самых древних блюд, которые готовятся из различных ингредиентов. Запеканка со шпинатом и моцареллой сравнительно молодое блюдо, которое появилось в Италии. Ее популярность быстро распространилась по всему миру, ведь она сочетает в себе пользу шпината, нежность моцареллы и простоту приготовления.

Секреты идеальной запеканки:

  • Свежие ингредиенты: Используйте только свежий шпинат, чтобы запеканка обладала насыщенным вкусом и ароматом.
  • Качественная моцарелла: Выбирайте моцареллу с хорошим вкусом и текстурой.
  • Правильная консистенция: Тесто для запеканки должно быть густым, но не слишком плотным.
  • Запекание: Запекайте запеканку в разогретой духовке до золотистой корочки.

Рецепт запеканки со шпинатом и моцареллой:

Ингредиенты:

  • 500 г шпината;
  • 500 г рикотты;
  • 200 г моцареллы;
  • 4 яйца;
  • 100 г пармезана;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле до мягкости.
  2. Добавьте шпинат, посолите и поперчите по вкусу.
  3. Обжаривайте шпинат в течение 5-7 минут, пока он не станет мягким.
  4. Смешайте рикотту, яйца, тертый пармезан и половину моцареллы.
  5. Добавить обжаренный шпинат и тщательно перемешать.
  6. Выложите смесь в форму для запекания.
  7. Сверху посыпьте запеканку тертой моцареллой.
  8. Запекайте в разогретой духовке при 180°C в течение 30-35 минут до золотистой корочки.

Подавайте запеканку со шпинатом и моцареллой горячей, как самостоятельное блюдо или с салатом.

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