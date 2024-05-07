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Тане у роті: рецепт курки, маринованої у кефірі

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Маринад з кефіру робить куряче м'ясо дуже ніжним (зображення створено за допомогою ШІ)
Маринад з кефіру робить куряче м'ясо дуже ніжним (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви не хочете витрачати багато часу не приготування їжі — пропонуємо вам рецепт курки, маринованої у кефірі.

Курка маринована у кефірі — це не просто смачна, але й дуже проста у приготуванні страва. Кефір робить м'ясо м'яким, соковитим та ніжним, а різноманітні маринади додають йому неповторний аромат. Також, пропонуємо рецепт сациві.

Сьогодні ми поділимось з вами простим та доступним рецептом курки маринованої у кефірі, які ви зможете легко приготувати на власній кухні.

Курка маринована у кефірі з часником та травами: класичний рецепт

Інгредієнти:

  • 1 ціла курка (1,5-2 кг)
  • 500 мл кефіру
  • 3 зубчики часнику
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок кропу
  • 1 ч. л. солі
  • 0,5 ч. л. чорного меленого перцю

Приготування:

  1. Курку добре помийте та обсушіть паперовими рушниками.
  2. Часник подрібніть, зелень дрібно наріжте.
  3. У мисці змішайте кефір, часник, зелень, сіль та перець.
  4. Занурте курку в маринад, щоб вона повністю була покрита.
  5. Накрийте миску харчовою плівкою та залиште курку маринуватися в холодильнику на 2-3 години, а краще на ніч.
  6. Запікайте курку в розігрітій до 180°C духовці протягом 1-1,5 години, до золотистого кольору.
  7. Зрідка поливайте курку маринадом під час запікання.

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#Рецепт #Курка #їжа-Телеграф