Тане у роті: рецепт курки, маринованої у кефірі

Якщо ви не хочете витрачати багато часу не приготування їжі — пропонуємо вам рецепт курки, маринованої у кефірі.

Курка маринована у кефірі — це не просто смачна, але й дуже проста у приготуванні страва. Кефір робить м'ясо м'яким, соковитим та ніжним, а різноманітні маринади додають йому неповторний аромат. Також, пропонуємо рецепт сациві.

Сьогодні ми поділимось з вами простим та доступним рецептом курки маринованої у кефірі, які ви зможете легко приготувати на власній кухні.

Курка маринована у кефірі з часником та травами: класичний рецепт

Інгредієнти:

1 ціла курка (1,5-2 кг)

500 мл кефіру

3 зубчики часнику

1 пучок петрушки

1 пучок кропу

1 ч. л. солі

0,5 ч. л. чорного меленого перцю

Приготування:

Курку добре помийте та обсушіть паперовими рушниками. Часник подрібніть, зелень дрібно наріжте. У мисці змішайте кефір, часник, зелень, сіль та перець. Занурте курку в маринад, щоб вона повністю була покрита. Накрийте миску харчовою плівкою та залиште курку маринуватися в холодильнику на 2-3 години, а краще на ніч. Запікайте курку в розігрітій до 180°C духовці протягом 1-1,5 години, до золотистого кольору. Зрідка поливайте курку маринадом під час запікання.

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