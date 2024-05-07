Тане у роті: рецепт курки, маринованої у кефірі
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Якщо ви не хочете витрачати багато часу не приготування їжі — пропонуємо вам рецепт курки, маринованої у кефірі.
Курка маринована у кефірі — це не просто смачна, але й дуже проста у приготуванні страва. Кефір робить м'ясо м'яким, соковитим та ніжним, а різноманітні маринади додають йому неповторний аромат. Також, пропонуємо рецепт сациві.
Сьогодні ми поділимось з вами простим та доступним рецептом курки маринованої у кефірі, які ви зможете легко приготувати на власній кухні.
Курка маринована у кефірі з часником та травами: класичний рецепт
Інгредієнти:
- 1 ціла курка (1,5-2 кг)
- 500 мл кефіру
- 3 зубчики часнику
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок кропу
- 1 ч. л. солі
- 0,5 ч. л. чорного меленого перцю
Приготування:
- Курку добре помийте та обсушіть паперовими рушниками.
- Часник подрібніть, зелень дрібно наріжте.
- У мисці змішайте кефір, часник, зелень, сіль та перець.
- Занурте курку в маринад, щоб вона повністю була покрита.
- Накрийте миску харчовою плівкою та залиште курку маринуватися в холодильнику на 2-3 години, а краще на ніч.
- Запікайте курку в розігрітій до 180°C духовці протягом 1-1,5 години, до золотистого кольору.
- Зрідка поливайте курку маринадом під час запікання.
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