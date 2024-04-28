Ви самі псуєте страву: помилки кулінарів, через які млинці рвуться

Чому млинці рвуться на сковороді

Ми розповідали, як приготувати смачний холодець. Тепер ділимось секретами смачних, еластичних млинців.

Млинці — це чудова страва, яка, однак може зіпсувати настрій, якщо вони рвуться при перевертанні або знятті зі сковорідки. Є кілька причин, чому це може відбуватися, і їх легко уникнути. Детально розповідаємо з Pixelinform.

Відсутність солі

Сіль допомагає зміцнити клейковину борошна, що робить млинці більш еластичними. Не забудьте додати дрібку солі в тісто.

Неправильне співвідношення рідини

Занадто багато води може зробити тісто рідким і неміцним. Використовуйте молоко кімнатної температури та додавайте його поступово. Так ви зможете отримати тісто потрібної консистенції.

Холодні інгредієнти

Молоко та яйця повинні бути кімнатної температури. Це важлива умова того, щоб тісто вийшло однорідним і еластичним.

Недостатнє вистоювання тіста

Дайте тісту постояти 10-15 хвилин після замішування, щоб клейковина мала час "розслабитися". Це важлива умова, від якої залежить текстура тіста.

Непрогріта та непідходяща сковорода

Млинці потрібно смажити на добре розігрітій сковороді. Використовуйте сковороду з товстим дном, яка рівномірно прогрівається.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете приготувати красиві, рум'яні та міцні млинці, які не порвуться. Також ми розповідали, як вдало зварити картоплю.