Італійська класика на вашій кухні: готуємо різотто з зеленим горошком

Якщо ви хочете урізноманітнити своє меню — пропонуємо вам приготувати різотто з зеленим горошком.

Різотто – це не просто страва, а справжній шедевр італійської кухні, який підкорює своїм вишуканим смаком та ароматом. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ніжного різотто з зеленим горошком, яке стане чудовою окрасою вашого весняного меню. Також, пропонуємо рецепт різотто з гарбузом.

Інгредієнти:

200 г рису для різотто (наприклад, Арборіо або Карнаролі)

1 цибулина

2 зубчики часнику

1 столова ложка оливкової олії

100 мл білого вина (сухого)

800 мл овочевого бульйону

200 г зеленого горошку (свіжого або замороженого)

50 г тертого пармезану

20 г вершкового масла

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Підготуйте інгредієнти. Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть. Зелений горошок, якщо він заморожений, розморозьте. Обсмажте цибулю та часник. У сотейнику розігрійте оливкову олію. Додайте цибулю та обсмажте до золотистого кольору. Додайте часник та обсмажте ще 30 секунд. Додайте рис та вино. До цибулі та часнику додайте рис і обсмажте його протягом 1 хвилини, щоб він просочився олією. Влийте біле вино і дайте йому повністю випаруватися. Готуйте різотто. Поступово додавайте овочевий бульйон, по 100 мл за раз, постійно помішуючи. Після додавання кожної порції бульйону дайте різотто кипіти на повільному вогні, поки рис не ввібрає рідину. Цей процес може зайняти 20-30 хвилин. Додайте зелений горошок. За 5 хвилин до кінця приготування додайте в різотто зелений горошок, пармезан та вершкове масло. Перемішайте, посоліть і поперчіть за смаком. Подавайте різотто. Зніміть різотто з вогню і дайте йому трохи настоятися. Подавайте гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.

Порада: Для більш насиченого смаку різотто можна додати трохи білого вермуту або шампанського замість вина. Також можна використовувати інші овочі, наприклад, броколі, кабачки або солодкий перець.

Весняне різотто з зеленим горошком – це легка, ароматна та неймовірно смачна страва, яка стане чудовою окрасою вашого столу. Спробуйте приготувати її і відчуйте всю симфонію весняних смаків!

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