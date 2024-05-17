Итальянская классика на вашей кухне: готовим ризотто с зеленым горошком

Если вы хотите разнообразить свое меню – предлагаем вам приготовить ризотто с зеленым горошком.

Ризотто – это не просто блюдо, а настоящий шедевр итальянской кухни, покоряющий своим изысканным вкусом и ароматом. Сегодня мы поделимся с вами рецептом нежного ризотто с зеленым горошком, которое станет отличным украшением вашего весеннего меню. Также, предлагаем рецепт ризотто с тыквой.

Ингредиенты:

200 г риса для ризотто (например, Арборио или Карнароли)

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

100 мл белого вина (сухого)

800 мл овощного бульона

200 г зеленого горошка (свежего или замороженного)

50 г тертого пармезана

20 г сливочного масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Подготовьте ингредиенты. Лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите. Зеленый горошек, если он заморожен, разморозьте. Обжарьте лук и чеснок. В сотейнике разогрейте оливковое масло. Добавьте лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте чеснок и обжарьте еще 30 секунд. Добавьте рис и вино. К луку и чесноку добавьте рис и обжарьте его в течение 1 минуты, чтобы он пропитался маслом. Влейте белое вино и дайте ему полностью улетучиться. Готовьте ризотто. Постепенно добавляйте овощной бульон, по 100 мл за раз, постоянно помешивая. После добавления каждой порции бульона дайте ризотто кипеть на медленном огне, пока рис не впитывает жидкость. Этот процесс может занять 20–30 минут. Добавьте зеленый горошек. За 5 минут до конца приготовления добавьте в ризотто зеленый горошек, пармезан и сливочное масло. Перемешайте, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте ризотто. Снимите ризотто с огня и дайте ему немного настояться. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Совет: Для более насыщенного вкуса ризотто можно добавить немного белого вермута или шампанского вместо вина. Также можно использовать другие овощи, например брокколи, кабачки или сладкий перец.

Весеннее ризотто с зеленым горошком – это легкое, ароматное и невероятно вкусное блюдо, которое станет прекрасным украшением вашего стола. Попытайтесь приготовить ее и почувствуйте всю симфонию весенних вкусов!

Рекомендуем приготовить баклажаны по-итальянски по рецепту "Телеграфа". Эта замечательная закуска готовится очень просто и быстро. А также мы писали, из чего приготовить отличный домашний соус к мясу.